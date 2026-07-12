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Xã hội

"Từ "hạt giống" xứ Kinh Bắc đến đỉnh cao Olympic Vật lý quốc tế 2026

Học sinh lớp 12 của Trường THPT Chuyên Bắc Ninh xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế 2026 vừa được tổ chức tại Colombia từ ngày 04 đến 12/7.

Bình Nguyên

Với năng lực vượt trội lại được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ các thầy, cô giáo, gia đình và người thân, Tạ Ngọc Minh, học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh đã biến áp lực thành động lực để mang vinh quang về quê hương với tấm Huy chương Vàng Olympic Vật lí Quốc tế, làm dày thêm bảng vàng thành tích của Trường Trung học Phổ thông Chuyên Bắc Ninh và ngành Giáo dục tỉnh Bắc Ninh.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56. Từ trái sang: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Danh Bích (Trưởng đoàn), các học sinh: Vũ Nguyên Nguyên, Tạ Ngọc Minh, Nguyễn Nhật Minh, Lê Duy Khánh, Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Đức Vượng (Phó Trưởng đoàn).
Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56. Từ trái sang: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Danh Bích (Trưởng đoàn), các học sinh: Vũ Nguyên Nguyên, Tạ Ngọc Minh, Nguyễn Nhật Minh, Lê Duy Khánh, Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Đức Vượng (Phó Trưởng đoàn).

Thành tích đáng nể là hai năm liên tiếp em giành giải Nhất quốc gia môn Vật lí, tiếp đó em đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Á 2026 lần thứ 26 - APhO 2026, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17/5 đến ngày 25/5., rồi tiếp tục khẳng định tài năng khi xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế 2026 vừa được tổ chức tại Colombia từ ngày 04 đến 12/7, mang vinh quang về cho quê hương và đội tuyển Việt Nam.

Chia sẻ về học trò của mình, thầy Vương Bá Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh rất tự hào, lạc quan khi nhắc đến Tạ Ngọc Minh. Thầy Huy cho biết, có thể bất ngờ nhưng không ngạc nhiên khi năm nay Tạ Ngọc Minh giành Huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế. Thầy chia sẻ: "Trong suốt quá trình ôn luyện cho các kỳ thi khu vực và quốc tế tại Hà Nội, Minh luôn là gương mặt nổi bật, nhiều lần xếp thứ hai đội tuyển Việt Nam ở các đợt khảo sát và kỳ thi thử".

Thầy Huy cho biết, tại Kỳ thi Olympic Vật lí châu Á 2026, kỳ thi được đánh giá không thua kém Olympic quốc tế bởi hội tụ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ hàng đầu về Vật lí như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan…, Tạ Ngọc Minh vẫn xuất sắc giành Huy chương Bạc, với số điểm đứng thứ hai của đội tuyển Việt Nam.

Thành tích ấy được em duy trì ổn định cho đến trước ngày đội tuyển Việt Nam gồm 5 thành viên lên đường dự Olympic Vật lí Quốc tế 2026. Chính phong độ bền bỉ và sự tiến bộ qua từng giai đoạn đã củng cố niềm tin của các thầy, cô vào khả năng chinh phục tấm Huy chương Vàng của Minh.

Tạ Ngọc Minh - Huy chương Vàng Olympic Vật lí Quốc tế 2026.

Thầy Vương Bá Huy cho biết thêm, Tạ Ngọc Minh sinh ra trong gia đình giàu truyền thống, cả bố mẹ đều công tác trong ngành công an. Bố của Tạ Ngọc Minh là Tạ Ngọc Dũng, sinh năm 1980, là cựu học sinh chuyên Toán – Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh do thầy Vương Bá Huy làm chủ nhiệm. Thời học sinh, Tạ Ngọc Dũng nổi bật bởi là học sinh chuyên Toán nhưng lại rất giỏi Hoá. Em cũng là thành viên đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn Hoá học của tỉnh Bắc Ninh.

Đồng hành với đội tuyển Olympic Vật lí quốc tế 2026 tại Colombia, thầy Phạm Đình Hiệp, giáo viên Vật lí Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, khẳng định việc Tạ Ngọc Minh giành Huy chương Vàng không phải là điều bất ngờ. Theo thầy, ngay từ đầu, với năng lực nổi trội và phong độ ổn định trong suốt quá trình ôn luyện, Minh đã được các thầy, cô kỳ vọng sẽ mang vinh quang về cho quê hương bằng tấm Huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế danh giá.

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, Tạ Ngọc Minh cho biết, em mong muốn được gắn bó lâu dài với những công việc liên quan đến Vật lí, lĩnh vực mà em vô cùng yêu thích. “Bố mẹ và người thân rất ủng hộ và tôn trọng quan điểm cá nhân của em”, Tạ Ngọc Minh tâm sự.

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Trước đó, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, tại Cuộc thi Olympic Vật lý châu Á năm 2026 (APhO 2026) diễn ra tại Busan (Hàn Quốc) từ ngày 17 - 25/5, tỉnh Bắc Ninh có em Tạ Ngọc Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh xuất sắc đạt Huy chương Bạc. Đây là thành tích nổi bật của học sinh Bắc Ninh trên đấu trường quốc tế, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn và truyền thống hiếu học của tỉnh.

Đặc biệt, em Tạ Ngọc Minh đạt 37 điểm, là thí sinh có điểm số cao thứ hai của đội tuyển Việt Nam tham dự APhO 2026. Trước đó, trong hai năm học liên tiếp 2024 - 2025 và 2025 - 2026, Tạ Ngọc Minh đều đạt giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý. Ngoài ra, trong quá trình tham gia ôn luyện vòng 2, em cũng được đánh giá cao về nền tảng kiến thức toàn diện, tư duy tốt và sự tự tin trong quá trình làm bài.

Tại Cuộc thi Olympic Vật lý châu Á năm 2026, đội tuyển Việt Nam có 8/8 thí sinh dự thi đạt huy chương; trong đó có 06 Huy chương Bạc; 02 Huy chương Đồng. Với kết quả này, Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có 100% học sinh dự thi đạt huy chương. Đứng đầu đoàn Việt Nam là em Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội với 37,35 điểm. Em Tạ Ngọc Minh đạt 37 điểm, là thí sinh có điểm số cao thứ hai của đội tuyển Việt Nam.

Tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026), đoàn Việt Nam gồm 5 học sinh đều đạt huy chương, với 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc.

Đây cũng là thành tích cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế từ trước đến nay và lần đầu tiên có 2 em đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm trong bài thi lý thuyết.

Cụ thể, 4 Huy chương Vàng thuộc về các em: Vũ Nguyên Nguyên (lớp 11, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); Nguyễn Nhật Minh (lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN); Tạ Ngọc Minh (lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình).

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#Olympic Vật lý #Bắc Ninh #Tạ Ngọc Minh #huy chương vàng #đội tuyển quốc gia #giáo dục

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