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Xã hội

15 người tử vong trong vụ lật ca nô chở du khách ở Phú Quốc

Lực lượng chức năng đã cứu được 21 người, đồng thời ghi nhận 15 người tử vong trong vụ lật ca nô chở du khách ở Phú Quốc.

Hải Ninh

Thông tin mới nhất vụ lật ca nô ở Phú Quốc, lực lượng chức năng đã vớt được 36 người, đưa đến các bệnh viện ở Phú Quốc.

Trong số các nạn nhân được đưa vào các bệnh viện để cấp cứu có 19 người an toàn, sức khỏe ổn định (16 nam, 3 nữ; 4 người Việt Nam, 15 người nước ngoài) và 2 người hiện đang nguy kịch.

Đáng chú ý, đã có 15 người tử vong trong đó 2 nữ, 13 nam (toàn bộ là người nước ngoài).

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Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751 của Công ty Ocean Pearl, do ông Nguyễn Hồng Hải điều khiển, chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 4 thuyền viên xuất bến từ Cảng quốc tế An Thới đến Hòn Mây Rút Ngoài tham quan, tắm biển. Đến khoảng 13h, ca nô rời Hòn Mây Rút Ngoài để đưa khách trở về Cảng Quốc tế An Thới. Khi di chuyển được khoảng 400m, phương tiện bất ngờ bị lật úp, toàn bộ thuyền viên và hành khách rơi xuống biển.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đồn Biên phòng An Thới đã điều động 2 tàu cùng phối hợp với lực lượng hải quân, cảnh sát biển và các đơn vị liên quan triển khai cứu hộ, cứu nạn, đưa các nạn nhân vào bờ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video cháy tàu cá:

#lật ca nô #Phú Quốc #thảm họa #du khách #cứu hộ #nguyên nhân

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Hiện trường vụ việc.
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