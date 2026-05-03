Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hà Nội tăng tốc thi công loạt hồ điều hòa phía Tây

Xã hội

Hà Nội tăng tốc thi công loạt hồ điều hòa phía Tây

Tại các hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, 2 và Phú Đô, nhà thầu tăng tốc nạo vét, gia cố bờ hồ nhằm đảm bảo tiến độ, tăng khả năng thoát nước và giảm ngập phía Tây.

Theo Lê Hải - Sỹ Thành/VOV.VN
Những ngày đầu tháng 5, tại khu vực phía Tây Thủ đô cho thấy, không khí thi công tại các hồ điều hòa đang diễn ra hết sức khẩn trương. Tại hồ Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2 và hồ Phú Đô, hàng loạt máy móc, phương tiện được huy động tối đa, công nhân làm việc liên tục từ sáng sớm đến chiều tối. Các hạng mục nạo vét, gia cố bờ kè, vận chuyển bùn đất được triển khai đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện công trình theo kế hoạch.
Những ngày đầu tháng 5, tại khu vực phía Tây Thủ đô cho thấy, không khí thi công tại các hồ điều hòa đang diễn ra hết sức khẩn trương. Tại hồ Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2 và hồ Phú Đô, hàng loạt máy móc, phương tiện được huy động tối đa, công nhân làm việc liên tục từ sáng sớm đến chiều tối. Các hạng mục nạo vét, gia cố bờ kè, vận chuyển bùn đất được triển khai đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện công trình theo kế hoạch.
Tại khu vực hồ Yên Nghĩa 1, công tác nạo vét lòng hồ đang được triển khai với cường độ cao. Những chiếc máy xúc cỡ lớn liên tục đào sâu xuống lớp bùn đất, đưa lên các xe tải chờ sẵn để vận chuyển ra khỏi công trường.
Tại khu vực hồ Yên Nghĩa 1, công tác nạo vét lòng hồ đang được triển khai với cường độ cao. Những chiếc máy xúc cỡ lớn liên tục đào sâu xuống lớp bùn đất, đưa lên các xe tải chờ sẵn để vận chuyển ra khỏi công trường.
Bùn đất được xử lý, vận chuyển đi theo từng chuyến liên tục, tạo nên nhịp độ thi công dồn dập. Không khí lao động khẩn trương thể hiện rõ quyết tâm của nhà thầu trong việc đảm bảo tiến độ, đặc biệt trong bối cảnh mùa mưa đang đến gần.
Bùn đất được xử lý, vận chuyển đi theo từng chuyến liên tục, tạo nên nhịp độ thi công dồn dập. Không khí lao động khẩn trương thể hiện rõ quyết tâm của nhà thầu trong việc đảm bảo tiến độ, đặc biệt trong bối cảnh mùa mưa đang đến gần.
Việc thi công nhồi xà cừ gia cố bờ hồ đang được triển khai đồng loạt. Những hàng cọc xà cừ được đóng sâu xuống nền đất nhằm tăng độ ổn định cho hệ thống kè, hạn chế sạt lở trong quá trình tích nước sau này.
Việc thi công nhồi xà cừ gia cố bờ hồ đang được triển khai đồng loạt. Những hàng cọc xà cừ được đóng sâu xuống nền đất nhằm tăng độ ổn định cho hệ thống kè, hạn chế sạt lở trong quá trình tích nước sau này.
Tại hồ Phú Đô, công tác vận chuyển đất thải được tổ chức bài bản với sự điều phối khoa học. Hàng chục xe tải nối đuôi nhau ra vào công trường, đảm bảo bùn đất được di chuyển nhanh chóng, không gây ùn ứ. Các tuyến đường tạm được gia cố để phục vụ vận chuyển, hạn chế ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh. Nhà thầu cũng bố trí lực lượng vệ sinh, phun nước giảm bụi nhằm đảm bảo môi trường trong quá trình thi công.
Tại hồ Phú Đô, công tác vận chuyển đất thải được tổ chức bài bản với sự điều phối khoa học. Hàng chục xe tải nối đuôi nhau ra vào công trường, đảm bảo bùn đất được di chuyển nhanh chóng, không gây ùn ứ. Các tuyến đường tạm được gia cố để phục vụ vận chuyển, hạn chế ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh. Nhà thầu cũng bố trí lực lượng vệ sinh, phun nước giảm bụi nhằm đảm bảo môi trường trong quá trình thi công.
Không chỉ tập trung vào nạo vét, các đơn vị thi công còn đẩy mạnh việc tạo hình lòng hồ theo thiết kế. Các máy ủi liên tục san gạt, điều chỉnh cao độ để đảm bảo độ dốc và dung tích chứa nước đạt tiêu chuẩn.
Không chỉ tập trung vào nạo vét, các đơn vị thi công còn đẩy mạnh việc tạo hình lòng hồ theo thiết kế. Các máy ủi liên tục san gạt, điều chỉnh cao độ để đảm bảo độ dốc và dung tích chứa nước đạt tiêu chuẩn.
Các ca làm việc được bố trí linh hoạt để tận dụng tối đa thời gian trong ngày. Nhiều thời điểm, công trường hoạt động đến tận chiều muộn nhằm bù tiến độ, thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành dự án đúng hạn.
Các ca làm việc được bố trí linh hoạt để tận dụng tối đa thời gian trong ngày. Nhiều thời điểm, công trường hoạt động đến tận chiều muộn nhằm bù tiến độ, thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành dự án đúng hạn.
Những đoàn xe tải chở đất xếp hàng dài nối đuôi nhau dọc theo tuyến đường tạm ven công trường, chờ đến lượt nhận đất nạo vét. Chiếc này vừa rời đi, chiếc khác lập tức tiến lên, tạo thành dòng phương tiện di chuyển chậm nhưng liên tục.
Những đoàn xe tải chở đất xếp hàng dài nối đuôi nhau dọc theo tuyến đường tạm ven công trường, chờ đến lượt nhận đất nạo vét. Chiếc này vừa rời đi, chiếc khác lập tức tiến lên, tạo thành dòng phương tiện di chuyển chậm nhưng liên tục.
Từng gầu máy xúc vươn ra, đổ đầy đất xuống thùng xe trong tích tắc, rồi nhanh chóng quay lại nhịp làm việc quen thuộc, giữ cho dòng xe luôn luân chuyển không ngừng.
Từng gầu máy xúc vươn ra, đổ đầy đất xuống thùng xe trong tích tắc, rồi nhanh chóng quay lại nhịp làm việc quen thuộc, giữ cho dòng xe luôn luân chuyển không ngừng.
Nhà thầu đang tổ chức thi công đóng hàng cừ dọc theo mép hồ với nhịp độ khẩn trương. Những tấm cừ dài được cẩu chuyên dụng nâng lên, căn chỉnh thẳng đứng rồi hạ xuống vị trí đã định. Máy đóng cừ hoạt động liên hồi, từng nhịp rung mạnh ép sâu các tấm cừ xuống nền đất, tạo thành bức tường chắn vững chắc.
Nhà thầu đang tổ chức thi công đóng hàng cừ dọc theo mép hồ với nhịp độ khẩn trương. Những tấm cừ dài được cẩu chuyên dụng nâng lên, căn chỉnh thẳng đứng rồi hạ xuống vị trí đã định. Máy đóng cừ hoạt động liên hồi, từng nhịp rung mạnh ép sâu các tấm cừ xuống nền đất, tạo thành bức tường chắn vững chắc.
Xung quanh, công nhân liên tục kiểm tra cao độ, khoảng cách và độ thẳng hàng, đảm bảo các tấm cừ liên kết chặt chẽ. Không khí thi công gấp rút, phối hợp nhịp nhàng giữa máy móc và con người.
Xung quanh, công nhân liên tục kiểm tra cao độ, khoảng cách và độ thẳng hàng, đảm bảo các tấm cừ liên kết chặt chẽ. Không khí thi công gấp rút, phối hợp nhịp nhàng giữa máy móc và con người.
Với tiến độ hiện tại, các hồ điều hòa phía Tây Thủ đô đang dần hình thành rõ nét. Từ những khu vực trũng thấp, ngổn ngang bùn đất, công trường đang từng ngày thay đổi diện mạo. Sự khẩn trương trong thi công không chỉ thể hiện quyết tâm của các nhà thầu mà còn cho thấy tầm quan trọng của dự án đối với hạ tầng đô thị. Khi hoàn thành, các hồ điều hòa sẽ góp phần quan trọng trong việc chống ngập và cải thiện môi trường sống cho người dân.
Với tiến độ hiện tại, các hồ điều hòa phía Tây Thủ đô đang dần hình thành rõ nét. Từ những khu vực trũng thấp, ngổn ngang bùn đất, công trường đang từng ngày thay đổi diện mạo. Sự khẩn trương trong thi công không chỉ thể hiện quyết tâm của các nhà thầu mà còn cho thấy tầm quan trọng của dự án đối với hạ tầng đô thị. Khi hoàn thành, các hồ điều hòa sẽ góp phần quan trọng trong việc chống ngập và cải thiện môi trường sống cho người dân.
Theo Lê Hải - Sỹ Thành/VOV.VN
vov.vn
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/xa-hoi/hang-loat-ho-dieu-hoa-phia-tay-ha-noi-tang-toc-thi-cong-chong-ngap-mua-mua-2026-post1288228.vov
#hồ điều hòa #hồ điều hòa #phía tây Hà Nội #thi công tăng tốc #chống ngập đô thị #mùa mưa 2026

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT