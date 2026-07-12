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Xã hội

Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ lật ca nô đặc biệt nghiêm trọng xảy ở Phú Quốc.

Thiên Tuấn

Theo công điện, khoảng 13h ngày 11/7/2026, tại vùng biển cách Hòn Mây Rút (An Thới, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khoảng 200 m, canô chở khách mang số hiệu AG-26751 chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên trên hành trình từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới đã bị lật. Đến 15h cùng ngày, vụ tai nạn đã làm 15 người tử vong.

Bộ Xây dựng gửi lời thăm hỏi đến các nạn nhân, đồng thời bày tỏ chia buồn sâu sắc với thân nhân những người thiệt mạng.

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Ảnh hiện trường vụ tai nạn đường thuỷ ở Phú Quốc.

Để phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Xây dựng tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an và chính quyền địa phương khẩn trương xác định nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý hậu quả, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý nhà nước (nếu có), tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân và thường xuyên báo cáo kết quả xử lý.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị trên cả nước khẩn trương rà soát, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực xảy ra tai nạn và các địa bàn có điều kiện tương tự; tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, đặc biệt đối với các tuyến từ đất liền ra đảo như Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà và Vịnh Hạ Long.

Theo công điện, các lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách bằng đường thủy, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, năng lực của người điều khiển phương tiện và quy trình tổ chức đưa, đón khách nhằm phòng ngừa tai nạn.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; việc duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật trong quá trình khai thác; trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh, thiết bị nhận dạng tự động của tàu thuyền, định biên và danh bạ thuyền viên.

Các đơn vị cũng phải tăng cường lực lượng, phối hợp với cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm phạm vi bảo vệ luồng chạy tàu thuyền; đồng thời rà soát công tác quản lý tại các cảng, bến, đặc biệt là bến hành khách, bến khách ngang sông và các bến tàu phục vụ du lịch, lễ hội.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai và thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu trên nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Mời quý độc giả xem video: Xe điện chở người tung hoành ở Ninh Bình.
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