Hình ảnh Quỳnh Lương và chồng thiếu gia bên con gái sơ sinh

Giải trí

Hình ảnh Quỳnh Lương và chồng thiếu gia bên con gái sơ sinh

Bé Nala - con gái của diễn viên Quỳnh Lương và Tiến Phát vừa chào đời, chưa lộ diện hoàn toàn.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, diễn viên Quỳnh Lương khoe hình ảnh bên chồng và con gái. Ảnh: FB Quỳnh Lương.
Bé Nala - con gái của Quỳnh Lương và Tiến Phát vừa chào đời và chưa lộ diện hoàn toàn. Ảnh: FB Quỳnh Lương.
Quỳnh Lương cho biết, cô lên kế hoạch nghỉ ngơi, mua nôi cho con ngủ riêng nhưng đã từ bỏ kế hoạch này. Ảnh: FB Quỳnh Lương.
"Mẹ lúc nào cũng muốn ôm em, nhìn em, em đi tắm xíu là nhớ điên lên", Quỳnh Lương trải lòng. Ảnh: FB Quỳnh Lương.
Quỳnh Lương khoe hình ảnh đôi bàn tay nhỏ xíu của ái nữ. Ảnh: FB Quỳnh Lương.
Tháng 3 vừa qua, vợ chồng Quỳnh Lương tổ chức lễ ăn hỏi. Cặp đôi hẹn hò khoảng 2 năm trước khi về chung một nhà. Ảnh: FB Quỳnh Lương.
Nữ diễn viên phim Đừng làm mẹ cáu từng qua một lần đò, có một cậu con trai trước khi gắn bó với Tiến Phát. Ảnh: FB Quỳnh Lương.
Con trai riêng của Quỳnh Lương xuất hiện trong lễ ăn hỏi của nữ diễn viên. Ảnh: FB Quỳnh Lương.
Mang bầu lần 2, Quỳnh Lương vẫn gợi cảm, trẻ trung. Ảnh: FB Quỳnh Lương.
Nữ diễn viên phim Lối nhỏ vào đời thực hiện bộ ảnh nghệ thuật khi bụng bầu vượt mặt. Ảnh: FB Quỳnh Lương.
Khi mang bầu, Quỳnh Lương thường xuyên livestream bán hàng. Cô ít khi xuất hiện tại các sự kiện. Ảnh: FB Quỳnh Lương.
