Hiếm gặp, sán ký sinh trong khối u vùng ổ bụng

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiến hành xử lý thành công một trường hợp hiếm gặp, người bệnh nhập viện vì đau bụng kéo dài nhưng khi phẫu thuật lại phát hiện ký sinh trùng nằm trong khối u vùng hố chậu phải.

Ký sinh trùng được lấy ra từ khối u của người bệnh - Ảnh BVCC

Trước đó, người bệnh đến khám với triệu chứng đau âm ỉ vùng bụng dưới bên phải. Kết quả siêu âm và chụp cắt lớp cho thấy có một khối u bất thường, được chỉ định phẫu thuật để xử trí. Trong quá trình mổ, ê-kíp đã bất ngờ phát hiện bên trong khối u chứa nhiều ký sinh trùng dạng sán.

Các bác sĩ đã tiến hành lấy trọn khối u cùng toàn bộ ký sinh trùng, đồng thời làm sạch ổ bụng để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng và tái phát. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục ổn định và tiếp tục được theo dõi.