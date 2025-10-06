Hiếm gặp, ho ra máu ồ ạt từ nhánh lớn của động mạch vú

Mới đây, Bệnh viện Quân y 103 đã cứu sống bệnh nhân ho ra máu “sét đánh” nhờ can thiệp nút mạch cấp cứu – phát hiện nguồn chảy máu hiếm gặp từ động mạch vú trong bên phải.

Bệnh nhân Nguyễn Văn D., 67 tuổi, có tiền sử lao phổi nặng, trong khi đang gây mê nội khí quản để phẫu thuật lấy một khối u vùng cổ tại bệnh viện tuyến trước thì đột ngột xuất hiện máu đỏ tươi ộc ra từ ống nội khí quản với số lượng lớn, sau đó ngừng tuần hoàn.

Sau khi được cấp cứu hồi sinh tim phổi, ông D. được chuyển đến Bệnh viện Quân y 103 trong tình trạng nguy kịch: Hôn mê, da niêm mạc nhợt nhạt, huyết áp 70/50 mmHg, mạch nhanh 130 lần/phút (dưới tác dụng của thuốc vận mạch liều cao).

Hình ảnh trên phim chụp trước và sau can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tại Khoa Hồi sức nội, các bác sĩ tiến hành chụp cắt lớp vi tính lồng ngực và nội soi phế quản, chẩn đoán đây là một trường hợp ho ra máu nặng cấp tính – thường gọi là “ho máu sét đánh” – trên nền bệnh nhân có các hang lao và xơ phổi do hậu quả của bệnh lao trước đây.

Mặc dù đã được hồi sức tích cực và truyền nhiều đơn vị hồng cầu khối, tình trạng xuất huyết vẫn tiếp diễn, hồng cầu và huyết sắc tố tiếp tục giảm nhanh. Sau hội chẩn liên khoa, bệnh nhân được chỉ định chụp và gây tắc động mạch phế quản cấp cứu.

Kíp kỹ thuật của Khoa Can thiệp tim mạch phát hiện nguồn chảy máu không xuất phát từ động mạch phế quản thông thường, mà từ một nhánh lớn của động mạch vú trong bên phải – biến thể rất hiếm gặp, gây khó khăn trong can thiệp.

Các bác sĩ đã tiến hành gây tắc động mạch vú trong phải bằng các vòng xoắn kim loại (coil). Chụp kiểm tra lại cho thấy động mạch đã tắc hoàn toàn.

Ngay sau thủ thuật, tình trạng chảy máu ngừng hẳn, các chỉ số sinh tồn cải thiện rõ rệt, giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch. Sau 1 tuần theo dõi và điều trị tại Khoa Hồi sức nội, ông D. hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Thành công của kỹ thuật can thiệp nút mạch trong điều trị ho ra máu “sét đánh” mang nhiều giá trị chuyên môn:

Nguồn chảy máu có thể không từ động mạch phế quản thông thường, cần khảo sát kỹ các biến thể giải phẫu.

Hiệp đồng đa chuyên khoa, quyết định can thiệp kịp thời làm tăng cơ hội sống cho người bệnh.

Trang thiết bị hiện đại cùng trình độ và kinh nghiệm của bác sĩ can thiệp mạch.