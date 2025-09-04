Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hẹn nhau qua mạng xã hội tụ tập đi xe lạng lách tại Quảng trường Bà Triệu

Do hiếu kỳ, hẹn nhau qua mạng xã hội facebook để tụ tập “đi chơi Quốc khánh 2/9”. Các thanh niên này đã thừa nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Gia Đạt

Ngày 4/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 31/8, đường dây nóng Công an tỉnh tiếp nhận phản ánh của công dân về việc tại đoạn đường nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45, qua khu vực Quảng trường Bà Triệu (huyện Yên Định cũ) thường xuyên xuất hiện tình trạng thanh niên tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng vào buổi tối, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

gen-h-z6973136978228-c92cf6f960606f5af179432a59de9d11.jpg
Các thanh thiếu niên tụ tập tham gia đi xe lạng lách, đánh võng trên đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ trì, phối hợp với Công an các xã Yên Định, Thiệu Hóa và Biện Thượng tổ chức rà soát, xác minh và triển khai phương án để xử lý, chấm dứt tình trạng trên. Qua kiểm tra, xác định khoảng 21h20 ngày 31/8, tại tuyến đường tỉnh lộ 507 trước Quảng trường Bà Triệu, có một nhóm thanh niên đi trên 5 đến 7 xe mô tô, tụ tập rồi di chuyển về hướng cầu Hoành (xã Yên Định).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác minh, làm rõ 9 thanh niên sử dụng 5 xe mô tô, có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong số này có 3 trường hợp là học sinh trên địa bàn. Số thanh niên này đến từ nhiều địa phương khác nhau, do hiếu kỳ, hẹn nhau qua mạng xã hội facebook để tụ tập “đi chơi Quốc khánh 2/9”. Các thanh niên này đã thừa nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tổ công tác đã lập biên bản, yêu cầu viết tường trình và xử lý các hành vi vi phạm gồm: không có giấy phép lái xe, điều khiển xe không gắn biển số, người điều khiển phương tiện và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện… Kết quả, lực lượng chức năng đã tạm giữ 4 xe mô tô, 5 đăng ký xe, xử phạt hành chính với tổng số tiền 56 triệu đồng, đồng thời phạt cảnh cáo 3 trường hợp.

Trước thềm năm học mới, Công an tỉnh cảnh báo: các hành vi tụ tập, điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tham gia giao thông. Phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao xe khi các em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, răn đe để phòng ngừa, tránh những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#lạng lách #quảng trường Bà Triệu #tụ tập xe #an toàn giao thông #quốc khánh 2/9 #facebook hẹn hò

Bài liên quan

Xã hội

Phạt lao động công ích khi vi phạm giao thông: Phạt ai, ai phạt?

Phạt tiền nhiều khi không đủ răn đe, đặc biệt với người thu nhập cao. Lao động công ích vì thế là hình thức bổ sung mang tính giáo dục.

Tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu nghiên cứu hình thức xử phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông.

Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rà soát, tham mưu Chính phủ để đưa quy định xử phạt bằng lao động công ích vào dự thảo sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính, trình Quốc hội xem xét.

Xem chi tiết

Xã hội

Xem xét phạt lao động công ích khi vi phạm giao thông

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp Bộ Tư pháp nghiên cứu sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính, xem xét bổ sung hình phạt lao động công ích.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 435 truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý III.

img-2268.jpg
Xem chi tiết

Nhìn thẳng - Nói thật

Vì sao số vụ tai nạn giao thông liên hoàn, vi phạm nồng độ cồn gia tăng?

Theo chuyên gia, người dân đang có dấu hiệu "nhờn luật", nhất là sau khi các đợt cao điểm qua đi, lực lượng cảnh sát vắng bóng trên đường.

Liên quan đến ý kiến của nhiều người dân Hà Nội lo lắng về thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên hoàn, trong đó số trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn xuất hiện nhiều, TS. Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia giao thông cho rằng: "Việc người dân lo lắng số vụ tai nạn giao thông liên hoàn và tài xế vi phạm nồng độ cồn gia tăng là một vấn đề các cơ quan chức năng cần lưu ý".

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Dương Nội, Hà Nội khiến nhiều người thương vong. Nguyên nhân chính do tài xế say xỉn. Ảnh: CTV

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Dương Nội, Hà Nội khiến nhiều người thương vong. Nguyên nhân chính do tài xế say xỉn. Ảnh: CTV

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới