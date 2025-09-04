Hẹn nhau qua mạng xã hội tụ tập đi xe lạng lách tại Quảng trường Bà Triệu

Ngày 4/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 31/8, đường dây nóng Công an tỉnh tiếp nhận phản ánh của công dân về việc tại đoạn đường nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45, qua khu vực Quảng trường Bà Triệu (huyện Yên Định cũ) thường xuyên xuất hiện tình trạng thanh niên tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng vào buổi tối, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Các thanh thiếu niên tụ tập tham gia đi xe lạng lách, đánh võng trên đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ trì, phối hợp với Công an các xã Yên Định, Thiệu Hóa và Biện Thượng tổ chức rà soát, xác minh và triển khai phương án để xử lý, chấm dứt tình trạng trên. Qua kiểm tra, xác định khoảng 21h20 ngày 31/8, tại tuyến đường tỉnh lộ 507 trước Quảng trường Bà Triệu, có một nhóm thanh niên đi trên 5 đến 7 xe mô tô, tụ tập rồi di chuyển về hướng cầu Hoành (xã Yên Định).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác minh, làm rõ 9 thanh niên sử dụng 5 xe mô tô, có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong số này có 3 trường hợp là học sinh trên địa bàn. Số thanh niên này đến từ nhiều địa phương khác nhau, do hiếu kỳ, hẹn nhau qua mạng xã hội facebook để tụ tập “đi chơi Quốc khánh 2/9”. Các thanh niên này đã thừa nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tổ công tác đã lập biên bản, yêu cầu viết tường trình và xử lý các hành vi vi phạm gồm: không có giấy phép lái xe, điều khiển xe không gắn biển số, người điều khiển phương tiện và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện… Kết quả, lực lượng chức năng đã tạm giữ 4 xe mô tô, 5 đăng ký xe, xử phạt hành chính với tổng số tiền 56 triệu đồng, đồng thời phạt cảnh cáo 3 trường hợp.

Trước thềm năm học mới, Công an tỉnh cảnh báo: các hành vi tụ tập, điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tham gia giao thông. Phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao xe khi các em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, răn đe để phòng ngừa, tránh những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra.

