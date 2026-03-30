HĐND tỉnh Quảng Ngãi kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tiếp tục nội dung kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu các chức danh lãnh đạo UBND và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiến hành bầu các chức danh của UBND tỉnh, gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên tặng hoa chúc mừng lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các ông Trần Phước Hiền; Nguyễn Công Hoàng; Đỗ Tâm Hiển; Nguyễn Ngọc Sâm và bà Y Ngọc tiếp tục được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh tán thành và bầu 16 ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thay mặt tập thể UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang trân trọng cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu các thành viên UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và cá nhân ông tái cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Hoàng Giang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Hoàng Giang khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm chính trị lớn lao trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh. Ông Giang cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ trong thời gian tới không chỉ là ổn định và phát triển, mà phải tạo bước bứt phá mạnh mẽ, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

“Trên cương vị là Chủ tịch UBND tỉnh, tôi sẽ kế thừa những thành tựu của các nhiệm kỳ trước và cam kết nỗ lực với khả năng cao nhất, tận tâm, tận lực, góp sức xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững và toàn diện hơn, để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới của dân tộc”, ông Nguyễn Hoàng Giang cam kết.

Trước yêu cầu mới từ thực tiễn, trong đó có mục tiêu hoàn thành các định hướng, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian đến theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mục tiêu tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế, xã hội... yêu cầu xây dựng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, kỷ cương, vững mạnh giữ vai trò quan trọng. Đây là nền tảng để bảo đảm sự thống nhất trong hành động và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; chủ động đề ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp; huy động tối đa các nguồn lực, phát huy lợi thế của địa phương; tăng cường tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương và hợp tác với các địa phương trong cả nước để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.