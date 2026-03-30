Ông Nguyễn Đức Tuy tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Với sự tín nhiệm cao của các đại biểu, Chủ tịch HĐND khóa XIII Nguyễn Đức Tuy tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi nghe các tờ trình giới thiệu nhân sự, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kết quả, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII Nguyễn Đức Tuy, được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu bầu tuyệt đối, 66/66 đại biểu có mặt tán thành, đạt 100%.

Ngoài ra, 3 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tái cử cũng đạt được số phiếu tín nhiệm 100%. Các Phó Chủ tịch gồm ông Nguyễn Cao Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII; ông Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII và bà Nghe Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII.

Các đại biểu bầu cử các chức danh Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.

Phát biểu nhận nhiệm vụ thay mặt Thường trực HĐND, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đức Tuy khẳng định sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, nỗ lực và quyết tâm cao nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Kế thừa những thành tựu đạt được và kinh nghiệm quý báu của các nhiệm kỳ trước, bước vào nhiệm kỳ mới với yêu cầu phát triển ngày càng cao, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Trọng tâm là xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách, nghị quyết sát thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới; đồng thời, nâng cao chất lượng giám sát, tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân.