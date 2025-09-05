Hà Nội

Doanh nghiệp

HDBank lập 'hat-trick' giải thưởng Euromoney 2025, khẳng định vị thế quốc tế của ngân hàng Việt

Ngày 02/9/2025, trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) tự hào ghi dấu ấn đặc biệt.

PV

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) tự hào ghi dấu ấn đặc biệt.khi trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất giành cùng lúc ba giải thưởng Euromoney Awards for Excellence 2025 tại Singapore.

Trong hơn 600 hồ sơ từ 100 quốc gia, HDBank, xuất sắc được vinh danh ở ba hạng mục: Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam (Vietnam’s Best Digital Bank); Ngân hàng cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam (Vietnam’s Best Bank for Customer Experience) và Ngân hàng SMEs tốt nhất Việt Nam (Vietnam’s Best Bank for SMEs).

Trước đó, hai năm liền 2023 – 2024, HDBank nhận giải Ngân hàng có trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam (Best Bank for CSR) do Euromoney trao.

Dấu ấn khác biệt từ chiến lược số và khách hàng

Giải “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam”: HDBank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu số hoá với 75% khách hàng mới tiếp tục đến từ kênh số, số giao dịch trực tuyến tăng 51% và 94% giao dịch cá nhân được thực hiện trực tuyến tính đến quý II/2025. Đồng thời, HDBank tiên phong bộ ba nền tảng ngân hàng số thế hệ mới: hệ thống ngân hàng lõi (core banking) thuần đám mây lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và các siêu ứng dụng Di HDBank, Di HDBiz.

euromoney-f.jpg
“Cú hat-trick” Euromoney 2025 là sự ghi nhận cho những bước tiến mạnh mẽ của HDBank, khẳng định bản lĩnh tiên phong, khát vọng đổi mới và vị thế quốc tế của ngân hàng Việt Nam.

Giải “Ngân hàng cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam”: Chiến lược “khách hàng làm trung tâm” cùng hệ sinh thái hợp tác SkyJoy – Vietjet với hơn 9 triệu hội viên, Priority Banking và các chương trình ưu đãi sáng tạo giúp HDBank nổi bật về trải nghiệm dịch vụ.

Giải “Ngân hàng SMEs tốt nhất Việt Nam”: Đến quý II/2025, dư nợ SME trên 331 ngàn tỷ đồng, tăng 28% so với cuối năm 2024. HDBank còn tiên phong số hóa tín dụng trực tuyến, eKYC, tài trợ chuỗi cung ứng và các chương trình dành cho doanh nghiệp nữ làm chủ.

“Cú hat-trick” Euromoney 2025 là sự ghi nhận cho những bước tiến mạnh mẽ của HDBank, khẳng định bản lĩnh tiên phong, khát vọng đổi mới và vị thế quốc tế của ngân hàng Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín ngành tài chính- ngân hàng trên bản đồ toàn cầu.

