Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

HDBANK vào tốp 50 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu nhất 2025

TP.HCM, ngày 21/8/2025 – Forbes Vietnam vừa công bố danh sách 50 Công ty Niêm yết Tốt nhất Việt Nam năm 2025, quy tụ nhiều doanh nghiệp hàng đầu.

PV

Đại diện tiêu biểu cho khối doanh nghiệp niêm yết năng động và bền vững của nền kinh tế. Trong số này, HDBank tiếp tục góp mặt, khẳng định vị thế ngân hàng bán lẻ đa năng hàng đầu và vai trò tiên phong của khu vực kinh tế tư nhân trong hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam.

HDBank là ngân hàng niêm yết luôn giữ vững hiệu quả ROE đạt trên 25% suốt nhiều năm qua. 6 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng tiếp tục đạt lợi nhuận trước thuế 10.068 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ - mức bán niên cao nhất từ trước tới nay. ROE 26,5% và ROA 2,2% đưa HDBank nằm trong nhóm hiệu quả đầu ngành. Tổng tài sản đạt hơn 784 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 18,2% - gần gấp đôi mức chung toàn hệ thống.

1.jpg

Bảng xếp hạng Forbes được xây dựng trên cơ sở báo cáo tài chính kiểm toán và dữ liệu vốn hóa thị trường, tập trung vào khả năng tăng trưởng bền vững, hiệu quả sinh lời và sức khỏe tài chính. Các chỉ số then chốt như vốn hóa, doanh thu, biên lợi nhuận, ROE, EPS… được phân tích trong giai đoạn 3-5 năm, kết hợp đánh giá định tính về quản trị công ty, uy tín thương hiệu và mức độ ảnh hưởng trong ngành.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HDB là một trong những mã vốn hóa lớn của ngành ngân hàng. Chỉ một năm sau IPO, cổ phiếu HDB đã vào VN30 và Top 10 doanh nghiệp tốt nhất trên sàn HOSE, đồng thời nhiều năm liền nằm trong Top 20 Chỉ số Phát triển Bền vững của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, VN30, VN Diamond, VN Finlead. Điều này củng cố tính thanh khoản, thu hút các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời phản ánh niềm tin thị trường vào chiến lược dài hạn của ngân hàng.

Không chỉ khẳng định tại Việt Nam, HDBank còn được lựa chọn là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam góp mặt tại Giải thưởng Quản trị Công ty ASEAN 2025 ở Malaysia. Sự hiện diện này khẳng định vai trò tiên phong của ngân hàng trong việc tiệm cận chuẩn mực quốc tế và nâng tầm doanh nghiệp Việt trên bản đồ tài chính toàn cầu.

2.jpg

Hơn 35 năm phát triển, HDBank đã trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ đa năng hàng đầu Việt Nam, đồng hành cùng sự thịnh vượng của đất nước. Việc có mặt trong Top 50 Forbes không chỉ khẳng định sức mạnh thương hiệu và sức hút của cổ phiếu HDB, mà còn là bước đệm để ngân hàng tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng, đóng góp cho sự phát triển bền vững của thị trường tài chính và vai trò tiên phong của khu vực kinh tế tư nhân trong tiến trình hội nhập toàn cầu.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán, vốn hóa thị trường, các chỉ số tăng trưởng bền vững, ROE, EPS…, cùng với đánh giá về quản trị, thương hiệu và tầm ảnh hưởng trong ngành.

Trên những tiêu chí đó, HDBank đang tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật khi 6 tháng đầu năm 2025 đạt lợi nhuận trước thuế 10.068 tỷ đồng, tăng 23,3%; ROE 26,5%, ROA 2,2%; tổng tài sản 784 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 18,2% – gấp đôi mức chung của toàn ngành.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HDB là một trong những mã vốn hóa lớn của ngành ngân hàng, Chỉ một năm sau IPO, cổ phiếu HDB đã vào VN30 và Top 10 doanh nghiệp tốt nhất trên sàn HOSE, đồng thời nhiều năm liền nằm trong Top 20 Chỉ số Phát triển Bền vững của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, VN30, VN Diamond, VN Finlead.

#HDBank #doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu #bảng xếp hạng Forbes Việt Nam 2025 #ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam #hiệu quả tài chính HDBank #đầu tư chứng khoán Việt Nam

Bài liên quan

Doanh nghiệp

HDBank trao thưởng 1 ký vàng SJC cho nữ khách hàng tại TP HCM

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa hoàn tất trao tổng giải thưởng trị giá tương đương hơn 47 lượng vàng đến tay 16 khách hàng may mắn.

Diễn ra từ ngày 10/01 đến 03/04/2025, “Rước lộc vàng 1 ký – Phú quý cả năm” là hoạt động tri ân khách hàng thường niên, có quy mô lớn của HDBank dịp đầu năm. Chỉ với khoản gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng tại quầy hoặc online qua App HDBank khách hàng đã đủ điều kiện tham gia quay số trúng vàng vào cuối kỳ và hàng ngàn phần quà gia dụng tiện lợi.

hinh-1.jpg
Giải Đặc biệt trị giá 1 ký vàng SJC đã được HDBank trao đến khách hàng Nguyễn Thanh Lộc (TP.HCM)
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

HDBank giữ vị trí thứ 3 Top ngân hàng niêm yết uy tín và hiệu quả nhất Việt Nam

Trong Bảng xếp hạng Top 10 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả nhất Việt Nam năm 2025, HDBank giữ vị trí thứ 3 nhóm các ngân hàng niêm yết.

Bảng xếp hạng nằm trong khuôn khổ Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả (VIX50) năm 2025 vừa công bố, nhằm vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong thời kỳ hội nhập sâu rộng. VIX50 do Vietnam Report phối hợp với báo VietNamNet tổ chức định kỳ hằng năm. Lễ trao giải đã được tổ chức vào ngày 1/8/2025, tại TP HCM.

22.jpg
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

HDBank khẳng định vị thế với loạt giải thưởng ESG

Tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong thực thi chiến lược ESG, ngày 15/7/2025, HDBank lần thứ ba liên tiếp được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp.

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của HDBank trong việc tích hợp các yếu tố Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G) vào chiến lược hoạt động, với định hướng phát triển dài hạn, hiệu quả và bền vững.

Nhiều năm qua HDBank đã triển khai hiện thực những chương trình hành động cụ thể: mở rộng danh mục tín dụng xanh, ưu tiên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, công nghệ cao. Từ 2019 đến nay, ngân hàng đã giải ngân hơn 31.000 tỷ đồng cho các dự án xanh, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi sang kinh tế xanh của Việt Nam.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới