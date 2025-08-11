Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

HDBank trao thưởng 1 ký vàng SJC cho nữ khách hàng tại TP HCM

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa hoàn tất trao tổng giải thưởng trị giá tương đương hơn 47 lượng vàng đến tay 16 khách hàng may mắn.

PV

Diễn ra từ ngày 10/01 đến 03/04/2025, “Rước lộc vàng 1 ký – Phú quý cả năm” là hoạt động tri ân khách hàng thường niên, có quy mô lớn của HDBank dịp đầu năm. Chỉ với khoản gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng tại quầy hoặc online qua App HDBank khách hàng đã đủ điều kiện tham gia quay số trúng vàng vào cuối kỳ và hàng ngàn phần quà gia dụng tiện lợi.

hinh-1.jpg
Giải Đặc biệt trị giá 1 ký vàng SJC đã được HDBank trao đến khách hàng Nguyễn Thanh Lộc (TP.HCM)

Với cơ cấu giải thưởng giá trị cao (01 giải đặc biệt: 01 ký vàng​; 01 giải nhất: 06 lượng vàng; 02 giải nhì: 03 lượng vàng/giải; 05 giải ba: 01 lượng vàng​/giải; và 07 giải khuyến khích: 05 chỉ vàng/giải), chương trình đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng ngay khi vừa ra mắt.

Sau lễ quay số công khai, Ngân hàng đã hoàn tất trao thưởng đến tận tay 16 khách hàng may mắn nhất trong chương trình. Niềm hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt lấp lánh, những nụ cười đầy ắp niềm hân hoan của khách hàng và gia đình đã tạo ra bầu không khí đầy năng lượng tại các phòng giao dịch của HDBank trên cả nước.

hinh-2.jpg
Các khách hàng đã cùng tham gia quay số lồng cầu để tìm ra chủ nhân của các giải thưởng giá trị

Hơn cả một chương trình ưu đãi với những giải thưởng giá trị cao, chương trình là lời tri ân sâu sắc, thể hiện sắc nét cam kết mang đến lợi ích cao nhất cho khách hàng mà HDBank luôn theo đuổi xuyên suốt hơn ba thập kỷ qua.

#HDBank trao thưởng vàng SJC #Chương trình rước lộc vàng 1 ký #Gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng HDBank #Quay số trúng thưởng vàng TP.HCM #Giải thưởng giá trị cao HDBank #Chương trình tri ân khách hàng HDBank

Bài liên quan

Doanh nghiệp

HDBank giữ vị trí thứ 3 Top ngân hàng niêm yết uy tín và hiệu quả nhất Việt Nam

Trong Bảng xếp hạng Top 10 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả nhất Việt Nam năm 2025, HDBank giữ vị trí thứ 3 nhóm các ngân hàng niêm yết.

Bảng xếp hạng nằm trong khuôn khổ Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả (VIX50) năm 2025 vừa công bố, nhằm vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong thời kỳ hội nhập sâu rộng. VIX50 do Vietnam Report phối hợp với báo VietNamNet tổ chức định kỳ hằng năm. Lễ trao giải đã được tổ chức vào ngày 1/8/2025, tại TP HCM.

22.jpg
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

HDBank khẳng định vị thế với loạt giải thưởng ESG

Tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong thực thi chiến lược ESG, ngày 15/7/2025, HDBank lần thứ ba liên tiếp được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp.

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của HDBank trong việc tích hợp các yếu tố Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G) vào chiến lược hoạt động, với định hướng phát triển dài hạn, hiệu quả và bền vững.

Nhiều năm qua HDBank đã triển khai hiện thực những chương trình hành động cụ thể: mở rộng danh mục tín dụng xanh, ưu tiên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, công nghệ cao. Từ 2019 đến nay, ngân hàng đã giải ngân hơn 31.000 tỷ đồng cho các dự án xanh, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi sang kinh tế xanh của Việt Nam.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

HDBank vươn tầm khu vực với cú đúp giải thưởng

HDBank được vinh danh là ngân hàng bán lẻ nội địa xuất sắc nhất năm thứ tư liên tiếp.

Lần đầu tiên HDBank ghi tên mình vào nhóm các ngân hàng có chiến lược thương hiệu xuất sắc, bên cạnh những tên tuổi lớn như UOB Singapore, HSBC Hong Kong hay Krungsri Bank Thái Lan từng được Asian Banking & Finance ghi nhận.

hdb1.png
Ông Đàm Thế Thái- Phó Tổng giám đốc HDBank nhận hai giải thưởng quốc tế tại Lễ trao giải Asian Banking & Finance Awards 2025 tổ chức tại Singapore
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới