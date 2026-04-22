HDBank đẩy mạnh tài trợ theo chuỗi: Tín chấp lên đến 5 tỷ và tỷ lệ tài trợ đến 100%, khơi thông dòng vốn hệ sinh thái và chuỗi giá trị

Bám sát đặc thù luân chuyển hàng hóa và dòng tiền nhanh của ngành hàng Tiêu dùng nhanh (FMCG) và kênh phân phối, HDBank chính thức đẩy mạnh mô hình “Tài trợ theo chuỗi”. Thay vì cấp tín dụng đơn lẻ, dòng vốn được thiết kế liền mạch theo hành trình của hàng hóa, với các chính sách đột phá: tài trợ tới 100% giá trị tài sản bảo đảm và hạn mức tín chấp đến 5 tỷ đồng.

Sự khác biệt cốt lõi của giải pháp này là dựa trên năng lực và dòng tiền của toàn chuỗi liên kết để quyết định tài trợ, giúp doanh nghiệp giảm thiểu sự phụ thuộc vào tài sản thế chấp truyền thống. Chương trình mang đến các đặc quyền chuyên biệt cho từng mắt xích trong chuỗi cung ứng:

1. Trợ lực toàn diện cho hệ sinh thái FMCG (Từ nhà Sản xuất đến điểm bán lẻ)

Giải pháp cung cấp tỷ lệ tài trợ đến 100% giá trị tài sản bảo đảm cùng hạn mức tín chấp 5 tỷ đồng, được may đo riêng cho từng nhóm đối tượng:

§ Với Nhà sản xuất: HDBank cung cấp các công cụ bảo lãnh thanh toán, giúp doanh nghiệp loại bỏ rủi ro đối tác chậm trả, đảm bảo an toàn doanh thu.

§ Với Nhà phân phối: Tối ưu hóa dòng vốn ngắn hạn. Đặc biệt, thông qua cơ chế cấp vốn “Mua trước – Trả sau” cho các đại lý/điểm bán trực thuộc, nhà phân phối sẽ giải quyết triệt để bài toán rủi ro công nợ, yên tâm tập trung mở rộng thị phần và ngăn chặn tình trạng bán phá giá hay lấn vùng.

§ Với Điểm bán lẻ: Cung cấp giải pháp tài chính trọn gói từ vốn nhập hàng đến quản lý bán hàng và hỗ trợ báo cáo thuế; tạo đà cho các điểm bán chuyển đổi số và mở rộng quy mô. Chi tiết tại link: https://hdbank.com.vn/vi/corporate/product/detail/tai-tro-thuong-mai/tai-tro-chuoi/tai-tro-nha-phan-phoi-dai-ly-cap-1-cua-nganh-hang-tieu-dung-nhanh

2. Tài trợ Nhà cung cấp: Linh hoạt dòng tiền, miễn lãi thấu chi trong ngày

Với các nhà cung cấp, HDBank giải quyết bài toán vốn ngắn hạn cho các nhà cung cấp thông qua uy tín của Công ty đầu mối:

§ Đa dạng hình thức cấp vốn: Doanh nghiệp được tiếp cận vốn qua thấu chi, hạn mức hoặc giải ngân từng lần với tỷ lệ tài trợ đến 90% giá trị tài sản bảo đảm. Hỗ trợ bảo lãnh thanh toán để mua hàng trả chậm.

§ Tối ưu chi phí tài chính: Với hạn mức thấu chi, doanh nghiệp không phát sinh lãi vay nếu hoàn trả ngay trong ngày, giúp giảm tối đa chi phí trong các chu kỳ xoay vòng vốn siêu tốc.

§ Ưu đãi dịch vụ: Miễn phí đăng ký và phí thường niên năm đầu đối với dịch vụ ngân hàng điện tử (e-banking), hỗ trợ quản trị dòng tiền thuận tiện, mượt mà.

Theo đại diện HDBank, với cách tiếp cận và triển khai các chương trình tài trợ chuỗi như trên, nguồn vốn sẽ đi nhanh hơn và đi đúng “dòng chảy” của hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, các “mắt xích” trong các chuỗi cung ứng, các chuỗi giá trị.

Giải pháp tài chính toàn diện: "Chìa khóa" giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành

Với doanh nghiệp có quy mô nhân sự lớn, chi lương mỗi tháng không chỉ là một giao dịch chuyển tiền mà ngày càng trở thành một phần quan trọng.

Nắm bắt xu hướng này, LPBank phát triển giải pháp tài chính toàn diện, giúp doanh nghiệp không chỉ chi lương hiệu quả mà còn tối ưu dòng tiền, đồng thời đem lại giá trị gia tăng cho người lao động thông qua các ưu đãi tài chính đi kèm.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, năm 2025, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, bình quân hàng năm tăng 58,86% về số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, với quy mô giao dịch đạt mức tương đương nhiều lần GDP, cho thấy xu hướng số hóa ngày càng rõ nét.

Trước yêu cầu minh bạch tài chính và thay đổi chính sách thuế, nhiều hộ kinh doanh đang buộc phải chuyển đổi cách vận hành. Sự đồng hành từ các ngân hàng như VPBank đang giúp quá trình này trở nên đơn giản, rõ ràng, khả thi và tối ưu hiệu quả kinh doanh hơn.