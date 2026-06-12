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Doanh nghiệp

Giai pháp quản lý dòng tiền cho hộ kinh doanh

Từ trải nghiệm ngân hàng số cho khách hàng cá nhân đến các giải pháp quản lý dòng tiền dành cho hộ kinh doanh, gian hàng Eximbank tại Ngày Tài chính số 2026.

PV

Không ít người đã trực tiếp mở tài khoản, đăng ký thẻ ngay tại sự kiện và bắt đầu trải nghiệm dịch vụ trực tiếp, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các giải pháp tài chính số trong đời sống.

Diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6-2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM), Ngày Tài chính số 2026 mang chủ đề “Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số”, quy tụ nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ. Sự kiện do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Sở Công Thương TP HCM tổ chức nhằm lan tỏa xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt trong cộng đồng.

Tham gia chương trình, Eximbank mang đến thông điệp “FAST PAY FRESH WAY - Thanh toán thông minh, sống chất mỗi ngày” cùng các giải pháp tài chính số dành cho cả khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh.

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Gian hàng Eximbank thu hút khách tham quan với nhiều hoạt động hấp dẫn như check-in, trải nghiệm công nghệ, tham gia minigame và nhận quà trực tiếp.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, gian hàng của Eximbank luôn sôi động với các hoạt động check-in, trải nghiệm công nghệ, chơi minigame và nhận quà trực tiếp. Không gian được thiết kế mở, tạo cảm giác gần gũi, nơi khách tham quan có thể vừa tìm hiểu sản phẩm vừa tương tác và trải nghiệm ngay tại chỗ.

Trải nghiệm ngân hàng số Eximbank EDigi

Với khách hàng cá nhân, ứng dụng ngân hàng số Eximbank EDigi là điểm thu hút lớn. Tại gian hàng, khách tham quan có thể trực tiếp thao tác mở tài khoản chỉ trong vài phút và bắt đầu sử dụng các dịch vụ ngay sau đó.

Ứng dụng EDigi được phát triển theo hướng một nền tảng tài chính tiện lợi, tích hợp nhiều tiện ích như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mua sắm, đặt vé… giúp người dùng quản lý chi tiêu thuận tiện trên một ứng dụng duy nhất.

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Khách hàng trải nghiệm mở tài khoản trực tuyến trên nền tảng ngân hàng số Eximbank EDigi ngay tại gian hàng sự kiện.

Các dòng thẻ tín dụng Eximbank cũng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt với tính năng trả góp 0%, cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi hình thức thanh toán ngay khi mua sắm, từ đó chủ động hơn trong việc quản lý dòng tiền cá nhân.

Bên cạnh đó, các phương thức thanh toán hiện đại như Apple Pay, Samsung Pay và thanh toán QR mang đến trải nghiệm nhanh gọn và thuận tiện. Đáng chú ý, tính năng thanh toán QR song phương Việt Nam – Thái Lan cho phép khách hàng giao dịch xuyên biên giới chỉ bằng thao tác quét mã, không cần đổi tiền mặt, thuận tiện cho nhu cầu du lịch và chi tiêu quốc tế.

Anh Hoàng Nam (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ:

“Tôi thường xuyên sử dụng các dịch vụ số nên khá quan tâm đến các giải pháp thanh toán và quản lý tài chính trên ứng dụng. Khi được trải nghiệm trực tiếp tại gian hàng, tôi thấy thao tác đơn giản, dễ dùng và phù hợp với nhu cầu của người trẻ”.

Giải pháp tối ưu dòng tiền cho hộ kinh doanh

Không chỉ hướng đến khách hàng cá nhân, Eximbank còn dành một khu vực riêng tại gian hàng để giới thiệu các giải pháp tài chính số dành cho hộ kinh doanh, nhằm hỗ trợ khách hàng vận hành thuận tiện hơn và từng bước chuyển đổi sang mô hình kinh doanh số.

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Khách tham quan tìm hiểu và trải nghiệm dịch vụ ngay tại gian hàng với sự hướng dẫn trực tiếp từ đội ngũ Eximbank.

Tại đây, khách tham quan có thể mở tài khoản đúng tên hộ kinh doanh và tìm hiểu các gói dịch vụ “Zero Phí” như Zero Phí, Zero Phí Pro, Zero Phí Plus và Zero Phí Plus+, được thiết kế linh hoạt theo quy mô và nhu cầu hoạt động.

Đặc biệt, khách hàng đăng ký tài khoản hộ kinh doanh tại sự kiện còn được tặng thiết bị Soundbox, giúp việc theo dõi giao dịch nhanh chóng và trực quan hơn trong quá trình bán hàng.

Thông qua nền tảng Eximbank EBiz, chủ hộ có thể thực hiện chuyển khoản, thanh toán và quản lý dòng tiền mọi lúc, mọi nơi trên một hệ thống dễ sử dụng và bảo mật.

Đi kèm là thiết bị Soundbox với khả năng thông báo biến động số dư bằng giọng nói theo thời gian thực, giúp người bán nắm bắt giao dịch ngay khi phát sinh, hạn chế sai sót và hỗ trợ việc bán hàng hiệu quả hơn, đặc biệt trong những thời điểm bận rộn.

Ngoài ra, việc kết nối với eTax Mobile cũng giúp hộ kinh doanh xử lý các thủ tục thuế nhanh gọn hơn ngay trên điện thoại, giảm bớt thời gian và thao tác.

Chị Minh Anh, chủ một cửa hàng đồ uống tại TP HCM, chia sẻ: “Ban đầu tôi chưa biết đến thiết bị loa thông báo này. Được nhân viên Eximbank giới thiệu và trải nghiệm thử tại gian hàng, tôi thấy cách sử dụng khá đơn giản và tiện lợi. Nếu áp dụng vào bán hàng, việc theo dõi giao dịch sẽ nhẹ nhàng và đỡ mất thời gian hơn.”

Lan tỏa xu hướng tài chính số

Từ những trải nghiệm trực tiếp tại gian hàng như: mở tài khoản, thanh toán số đến các giải pháp hỗ trợ kinh doanh có thể thấy các dịch vụ tài chính số đang ngày càng trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với người dùng.

Không chỉ giúp các giao dịch diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, các giải pháp này còn hỗ trợ người dùng chủ động hơn trong việc quản lý chi tiêu và dòng tiền trong cả đời sống lẫn hoạt động kinh doanh.

Thông qua sự kiện, Eximbank cho thấy nỗ lực mang các giải pháp tài chính số đến gần hơn với khách hàng, theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày.

#Giải pháp quản lý dòng tiền hộ kinh doanh #Ngân hàng số và trải nghiệm công nghệ #Thanh toán không dùng tiền mặt #Ứng dụng ngân hàng số Eximbank EDigi #Xu hướng tài chính số và chuyển đổi số

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