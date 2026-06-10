ROX30 Concert - Khi thương hiệu kể chuyện bằng nghệ thuật

Khi sân khấu trở thành nơi những giá trị được cảm nhận thay vì được diễn giải, câu chuyện thương hiệu cũng có cơ hội chạm đến công chúng một cách tự nhiên hơn.

Một hành trình được cảm nhận thay vì được kể lại

Sự bùng nổ của các concert quốc tế và các show diễn thực cảnh nội địa đã nâng cao "gu" thẩm mỹ của công chúng lên một nấc thang mới. Khán giả không còn dễ dãi. Họ đòi hỏi sự chỉn chu từ đường tiếng, đường hình cho đến mạch tư duy dàn dựng.

Trong bối cảnh đó, ROX30 Concert - Vươn mình rực rỡ mang đến một cách tiếp cận đáng chú ý. Thay vì tái hiện lịch sử bằng những con số hay cột mốc quen thuộc, chương trình đã biến hành trình 30 năm phát triển của ROX thành một trải nghiệm đa giác quan, nơi khán giả được hòa mình vào dòng chảy câu chuyện.

Sân khấu mở màn hoành tráng của ROX30 Concert với ngôn ngữ ánh sáng, âm nhạc và chuyển động được tính toán trong từng khoảnh khắc

Visual sân khấu cùng màn LED, hologram, ánh sáng, âm nhạc được xây dựng như một hệ sinh thái thống nhất liên kết chặt chẽ để dẫn dắt cảm xúc. Mỗi lớp không gian, mỗi hiệu ứng hình ảnh hay chuyển động của nghệ sĩ đều góp phần kể nên câu chuyện về hành trình vươn mình của thương hiệu. Công nghệ được sử dụng không nhằm phô diễn quy mô mà để khuếch đại cảm xúc, tạo nên những khoảnh khắc giàu tính kết nối và lan tỏa.

Nói về tư duy duy mỹ có phần "khắt khe" này, Tổng đạo diễn Nguyễn Hữu Trung, nhà sáng lập kiêm CEO của Zeit Media chia sẻ: "Chúng tôi trăn trở một câu hỏi đơn giản: Làm thế nào để một hành trình 30 năm có thể được cảm nhận thay vì được kể lại? Bởi những cột mốc có thể được ghi trong báo cáo, những con số có thể được trình chiếu trên màn hình, nhưng cảm xúc của một hành trình chỉ có thể được truyền tải bằng nghệ thuật. 'Art comes first' là như thế, một chủ nghĩa duy mỹ cực đoan mà tôi theo đuổi..."

Điểm thú vị của ROX30 Concert nằm ở chỗ lineup không đơn thuần là tập hợp những nghệ sĩ nổi tiếng. Mỗi gương mặt xuất hiện trên sân khấu đều đại diện cho một lát cắt trong tinh thần mà chương trình muốn truyền tải.

Hệ thống màn hình LED kết hợp hiệu ứng ánh sáng đỉnh cao tạo nên không gian trình diễn đa chiều choáng ngợp

Đông Hùng mở ra không gian của niềm tự hào nguồn cội và những giá trị Việt Nam. Dương Hoàng Yến mang đến màu sắc của cảm hứng và khát vọng. (S)TRONG Trọng Hiếu đại diện cho tinh thần hội nhập và năng lượng toàn cầu của một thế hệ người Việt mới. Trong khi đó, SOOBIN trở thành điểm giao thoa giữa bản sắc truyền thống và hơi thở đương đại - cũng là điều ROX đang theo đuổi trên hành trình phát triển của mình.

Tiết mục bùng nổ của ca sĩ SOOBIN cùng dàn nghệ sĩ và CBNV ROX

Chạm tới công chúng bằng trải nghiệm

Song song với phần nội dung nghệ thuật, ROX30 Concert gây ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp trong từng lớp trải nghiệm của chương trình. Từ khâu đón tiếp, điều phối khán giả đến vận hành sân khấu, mọi chi tiết đều được tổ chức mạch lạc và chuẩn xác, gợi nhắc đến cách các đại nhạc hội quốc tế được vận hành.

Theo đại diện ban tổ chức, phía sau sự chỉn chu đó là quá trình phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị sáng tạo, kỹ thuật và vận hành, với sự tham gia điều phối của Popplife - đơn vị thuộc hệ sinh thái ROX Group. Chính cách tổ chức bài bản đã giúp chương trình giữ được sự cân bằng giữa quy mô, cảm xúc và trải nghiệm khán giả.

Có lẽ vì thế mà những phản hồi sau đêm diễn chủ yếu xoay quanh trải nghiệm và cảm xúc hơn là tính chất của một sự kiện doanh nghiệp. Trên mạng xã hội, nhiều người xem bàn tán về sân khấu, visual, âm thanh, cảm giác choáng ngợp và cả mong muốn được xem lại chương trình thêm một lần nữa.

Một khán giả chia sẻ rằng đây là lần hiếm hoi sau khi xem livestream, họ tiếp tục tìm lại bản ghi trên YouTube và những đoạn fancam để xem lại toàn bộ chương trình. Có người thừa nhận mình đi sinh nhật công ty người ta nhưng lại cổ vũ nhiệt tình như công ty mình vậy.

Một tài khoản bình luận: "Bước vào với tâm thế theo dõi một sự kiện doanh nghiệp, nhưng tôi lại có cảm giác như đang thưởng thức một premium concert thực thụ. Sự chỉn chu và tính nghệ thuật đã vượt xa tầm vóc của một lễ kỷ niệm thông thường".

Trên mạng xã hội, MC Đức Bảo kể rằng sau khi chương trình kết thúc, anh bất ngờ nhận được một tin nhắn thoại dài từ (S)TRONG Trọng Hiếu vào lúc 1 giờ sáng. Không phải những trao đổi về chuyên môn, mà là những chia sẻ chân thành về cảm xúc sau đêm diễn.

"Tự nhiên thấy vui vui, vì hóa ra có những chương trình không kết thúc khi ánh đèn sân khấu tắt", anh viết.

Có lẽ đó cũng là một trong những thước đo rõ ràng nhất cho giá trị của một trải nghiệm nghệ thuật. Khi đêm diễn đã khép lại nhưng cảm xúc vẫn tiếp tục được nhắc nhớ, chia sẻ và lan tỏa, chương trình không còn dừng lại ở vai trò của một sự kiện kỷ niệm. Nó trở thành một ký ức tập thể, nơi nghệ thuật giúp thương hiệu kết nối với công chúng bằng những rung cảm chân thành nhất.