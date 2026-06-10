Khách Quảng Ninh mua biệt thự gần Làng Đại học: “Tôi chưa bao giờ đắn đo khi đầu tư cho tương lai các con”

Nhưng với nhiều phụ huynh, điều họ trăn trở không chỉ là tiền bạc, mà còn là việc phải để con rời xa gia đình từ rất sớm. Sự xuất hiện của Làng Đại học 200ha tại Vinhomes Global Gate Hạ Long đang mở ra một lựa chọn khác: các sinh viên được tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế ngay tại quê hương, trong một hệ sinh thái tri thức quy mô hiếm có.

Khi giáo dục quốc tế không còn nằm ở những chuyến bay xa

Ngày tiễn con gái sang Australia du học từ năm 15 tuổi, chị Nguyễn Thùy Dung (45 tuổi, Quảng Ninh) nhớ mãi cảm giác vừa tự hào vừa trống trải.

“Con tự lập và có cơ hội tiếp cận nền giáo dục tốt hơn tôi rất mừng, nhưng chẳng bố mẹ nào thực sự muốn con phải sống xa gia đình quá sớm”, chị chia sẻ.

Hiện con trai của chị cũng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho những lựa chọn quan trọng của tương lai. Thế nhưng lần này, chị Dung hy vọng sẽ có một đáp án khác tối ưu hơn.

Với chị Thùy Dung, đầu tư để con cái có môi trường học tập chất lượng, tương lai rộng mở là khoản đầu tư bền vững nhất.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi năm có khoảng 40.000 học sinh, sinh viên Việt Nam ra nước ngoài du học, chi phí khoảng 3-4 tỷ USD. Đằng sau những con số đó là sự đánh đổi không nhỏ về chi phí, khoảng cách địa lý và sự thiếu vắng kết nối gia đình trong những năm tháng trưởng thành quan trọng nhất của con trẻ.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Công viên Tri thức Toàn cầu và Làng Đại học rộng hơn 200ha tại Vinhomes Global Gate Hạ Long đang mở ra một lựa chọn mới cho các gia đình như chị Dung.

Làng Đại học quy tụ 7 trường đại học khoa học - công nghệ danh tiếng thế giới, cùng hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, AI, robotics, khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ. Điều tạo nên khác biệt không chỉ nằm ở quy mô của các cơ sở đào tạo, mà ở việc tri thức được đưa trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Sau chuyến khảo sát dự án, chị Dung đặc biệt tâm đắc với Làng Đại học và cho biết đã nhìn thấy cả một môi trường trưởng thành cho con.

“Tôi thực sự ấn tượng trước quy mô của dự án. Được hòa mình cùng cộng đồng 30.000 sinh viên và chuyên gia tại Làng Đại học, con tôi sẽ có cơ hội học tập tại môi trường chuẩn quốc tế, được tiếp xúc với sinh viên quốc tế, giảng viên, chuyên gia công nghệ hay các hoạt động học thuật diễn ra mỗi ngày ngay tại Hạ Long. Rất đáng giá!”, người mẹ 2 con chia sẻ.

Sống giữa cộng đồng tri thức toàn cầu - đặc quyền không dễ tìm thấy

Không phải ngẫu nhiên mà các thành phố gắn với đại học danh tiếng thường thu hút tầng lớp trí thức, chuyên gia và các gia đình có điều kiện. Giá trị lớn nhất không nằm ở tấm bằng, mà ở môi trường sống giàu cảm hứng, nơi tư duy sáng tạo, tinh thần học hỏi và khát vọng vươn lên được lan tỏa mỗi ngày.

Cư dân Vinhomes Global Gate tương lai được khơi nguồn sáng tạo từ những trải nghiệm thực tế tại Công viên Tri thức Toàn cầu.

Anh Vũ Tiến Đạt, khách hàng lựa chọn Vịnh Bình Minh 1 (Vinhomes Global Gate Hạ Long), cho biết chính yếu tố này đã khiến gia đình anh quyết định xuống tiền.

“Trên thế giới, những đô thị đại học luôn được xem là môi trường lý tưởng để nuôi dưỡng thế hệ trẻ. Tôi cũng muốn con mình lớn lên trong một cộng đồng coi trọng tri thức, sáng tạo và hội nhập quốc tế”, anh nói.

Theo anh Đạt, lợi thế lớn của Vịnh Bình Minh 1 nằm ở khả năng kết nối trực tiếp với toàn bộ hệ sinh thái của Công viên Tri thức Toàn cầu, đặc biệt là Làng Đại học. Trẻ em có thể tham gia các hoạt động khoa học, triển lãm công nghệ, thư viện thông minh, không gian sáng tạo, các chương trình giao lưu học thuật hay khởi nghiệp ngay từ khi còn nhỏ.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của Làng Đại học cũng thổi một luồng gió mới cho thị trường bất động sản. Nếu trước đây bất động sản thường được nhìn nhận qua lăng kính vị trí hay khả năng tăng giá, thì ngày càng nhiều gia đình đánh giá giá trị của một ngôi nhà bằng cơ hội mà nó mang lại cho thế hệ kế tiếp. Với Vịnh Bình Minh 1, giá trị đó đến từ việc kết nối trực tiếp với một “thành phố tri thức”.

Song hành cùng Làng Đại học là hệ tiện ích quy mô lớn của Vinhomes Global Gate Hạ Long, như Vịnh Lễ hội, Công viên Thủy cung lớn nhất thế giới, hệ thống công viên chủ đề, sân thể thao và các không gian văn hóa - nghệ thuật… Tất cả hình thành nên môi trường phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và cảm xúc cho thế hệ trẻ.

Đặc quyền sống khoẻ của cư dân Vịnh Bình Minh 1 với hệ thống 100 sân thể thao đa năng ngay trước thềm nhà.

Theo GS. Tan Yap-Peng, Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni, khi mô hình Làng Đại học được hiện thực hóa, Hạ Long trong tương lai sẽ không chỉ được nhìn nhận như một điểm du lịch đơn thuần, mà sẽ trở thành một “thủ phủ tri thức”, tọa lạc ngay bên cạnh di sản thiên nhiên thế giới. Đây là sự kết hợp không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Với nhiều phụ huynh như chị Thùy Dung hay anh Tiến Đạt, đó cũng chính là giá trị lớn nhất khi họ quyết định sở hữu một tài sản tại siêu đô thị bên vịnh kỳ quan.

“Đầu tư cho con chưa bao giờ là khoản đầu tư khiến tôi đắn đo. Nếu có thể cho con môi trường giáo dục quốc tế, cộng đồng tri thức toàn cầu và vẫn được lớn lên bên gia đình, đó là điều tôi luôn mong muốn”, chị Dũng nói.