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Doanh nghiệp

Lập hattrick tại The Asian Banker 2026: Dấu ấn công nghệ của TPBank trong dòng chảy kinh tế số

Không chỉ là sự kiện vinh danh thường niên, Lễ trao giải Vietnam Awards 2026 của tạp chí tài chính uy tín The Asian Banker diễn ra vào ngày 12/06 .

PV

Với ba giải thưởng công nghệ uy tín, TPBank cho thấy chiến lược đầu tư bền bỉ và định hướng đúng đắn trong việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) cùng công nghệ số vào tối ưu hóa năng lực vận hành và nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Tại sự kiện năm nay, hội đồng giám khảo quốc tế The Asian Banker đã đánh giá cao và trao tặng TPBank 3 giải thưởng lớn: "Ứng dụng AI tạo sinh (GenAI) xuất sắc nhất Việt Nam" (Best GenAI Application in Vietnam), "Doanh nghiệp triển khai AI toàn diện nhất Việt Nam" (Best Enterprise Wide AI Technology Implementation in Vietnam) và "Ứng dụng Ngân hàng số trên thiết bị di động dành cho khách hàng doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam" (Best Corporate Mobile Initiative in Vietnam).

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Ba giải thưởng của TPBank do The Asian Banker trao tặng

Trí tuệ nhân tạo - Sức mạnh lõi từ bộ máy vận hành đến trải nghiệm bán lẻ

Tại TPBank, AI không phải là công nghệ bề nổi mà đã trở thành nền tảng đắc lực để thiết kế lại toàn bộ quy trình. Giải thưởng "Doanh nghiệp triển khai AI toàn diện nhất Việt Nam" chính là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn vĩ mô của ngân hàng khi tập trung xây dựng sức mạnh từ sâu bên trong hệ thống vận hành. Đánh giá về thành quả này, hội đồng chuyên môn của The Asian Banker nhận định: "AI-TOP chính là chiến lược chuyển đổi mũi nhọn, với lộ trình được hoạch định bài bản ngay từ đầu nhằm thúc đẩy việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trên toàn hệ thống".

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TPBank nhận Giải thưởng "Doanh nghiệp triển khai AI toàn diện nhất Việt Nam"

Cụ thể, trí tuệ nhân tạo đã được nhúng sâu vào hành trình trải nghiệm khách hàng, quy trình xử lý tài liệu, vận hành, nhân sự, kiểm toán, pháp chế, hỗ trợ tổng đài và nâng cao năng suất cho lập trình viên. Sự chuyển đổi toàn diện này giúp tự động hóa hàng loạt nghiệp vụ phức tạp, hỗ trợ cán bộ nhân viên xử lý công việc nhanh chóng, chính xác và tối ưu hiệu suất cho toàn hệ thống. Chương trình được vận hành bởi các trợ lý ảo (AI agents), công nghệ tự động hóa tài liệu thông minh và nền tảng Agentic AI. Hiện nay, chiến lược AI-TOP hỗ trợ áp dụng AI tại hơn 9 khối/phòng ban, được hậu thuẫn bởi 20 mô hình ở cấp độ sản xuất, đánh dấu việc hoàn thành xuất sắc lộ trình GenAI năm 2025.

Nhờ nền tảng vững chắc từ bên trong, TPBank đã kiến tạo nên những trải nghiệm vượt trội ở điểm chạm khách hàng bán lẻ, qua đó xuất sắc giành thêm giải thưởng "Ứng dụng AI tạo sinh (GenAI) xuất sắc nhất Việt Nam". Hội đồng The Asian Banker đánh giá cao việc ngân hàng "tích hợp trực tiếp AI tạo sinh (Generative AI - công nghệ trí tuệ nhân tạo có khả năng thấu hiểu và tương tác linh hoạt như con người) vào trải nghiệm ngân hàng bán lẻ, vượt xa vai trò hỗ trợ của chatbot thông thường để tiến sâu vào khâu thực hiện giao dịch, cung cấp phân tích tài chính và kiểm soát bảo mật". Trợ lý Taio X cho phép khách hàng thực hiện thanh toán hay khóa tài khoản bằng ngôn ngữ tự nhiên. Điển hình, tính năng Paste-to-Pay (dán để thanh toán) đã tự động hóa việc trích xuất thông tin, hỗ trợ thành công 15 triệu giao dịch ChatPay (chuyển tiền y như chat) và giảm hơn 70% lỗi nhập liệu thủ công.

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TPBank kiến tạo nên những trải nghiệm vượt trội ở điểm chạm khách hàng bán lẻ, xuất sắc giành thêm giải thưởng "Ứng dụng AI tạo sinh (GenAI) xuất sắc nhất Việt Nam"

Thu gọn hệ sinh thái vào thiết bị di động - bước số hoá từ sự thấu hiểu doanh nghiệp

Bên cạnh bức tranh AI toàn diện, nền tảng di động đóng vai trò là mạch máu khơi thông nguồn lực cho các doanh nghiệp. Thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc các nhu cầu kinh doanh đa dạng, TPBank đã chủ động xây dựng ứng dụng TPBank Biz xoay quanh quy trình vận hành thực tế của doanh nghiệp. Nền tảng số hóa toàn diện từ thanh toán, cấp tín dụng số, tài trợ thương mại đến phê duyệt nhiều cấp – tất cả đều được thực hiện trơn tru trên thiết bị di động.

Các trải nghiệm được "may đo" để đảm bảo sự phù hợp cho từ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME đến các tập đoàn lớn. Đặc biệt, việc tích hợp AI không chỉ dừng lại ở các tính năng cơ bản, mà còn đóng vai trò như một trợ lý thông minh giúp đưa ra các chỉ dẫn ngay trong quá trình thao tác và chủ động gợi ý giải pháp tài chính phù hợp. Vượt ra ngoài dịch vụ ngân hàng, TPBank Biz còn hỗ trợ hệ sinh thái tiện ích như xuất hóa đơn hay chủ động nhắc lịch nộp thuế, qua đó giúp các doanh nghiệp giảm bớt trở ngại vận hành, tháo gỡ các điểm nghẽn thủ công.

Chính nỗ lực ưu tiên đưa toàn bộ hệ sinh thái tài chính phức tạp thu gọn vào thiết bị di động đã thuyết phục hoàn toàn hội đồng giám khảo. Ghi nhận bước đột phá này, The Asian Banker đánh giá nền tảng TPBank Biz đã thành công trong việc "tái định nghĩa hoạt động ngân hàng số dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam". Cùng với sự thấu hiểu khách hàng trong từng điểm chạm, giải pháp này đã mang về cho TPBank giải thưởng danh giá: "Ứng dụng Ngân hàng số trên thiết bị di động dành cho khách hàng doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam".

Nhìn nhận về hệ sinh thái công nghệ đằng sau các giải thưởng, ông Nguyễn Hưng – Tổng Giám đốc TPBank chia sẻ góc nhìn chiến lược: "Thành quả từ The Asian Banker 2026 không chỉ minh chứng cho định hướng phát triển của TPBank, mà còn phản ánh nhịp độ chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành tài chính Việt Nam. Chúng tôi xác định trí tuệ nhân tạo và số hóa toàn diện không đơn thuần là công cụ tối ưu vận hành, mà là động lực cốt lõi để kiến tạo một hệ sinh thái tài chính thông minh, an toàn. TPBank sẽ luôn là một điểm tựa công nghệ vững chắc, đồng hành cùng người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tiến trình vươn lên cùng kinh tế số".

#Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngân hàng #Chuyển đổi số và tự động hóa ngân hàng #Giải thưởng công nghệ và đổi mới sáng tạo #Trải nghiệm khách hàng qua công nghệ #Hệ sinh thái tài chính số cho doanh nghiệp

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