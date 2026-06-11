Nghĩa tình với Măng Đen

Nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Măng Đen phối hợp với Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam và đoàn nhà báo lên tận xã Măng Đen (miền Tây Quảng Ngãi sau khi sáp nhập Kon Tum vào Quảng Ngãi) trao 101 suất quà cho 101 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính sách xã hội trong xã.

Đây là tình cảm, là tấm lòng quý báu, trách nhiệm với cộng đồng của người lao động Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam với đồng bào Măng Đen, đồng bào vùng Tây Nguyên còn khó khăn trong cuộc sống.

Ông Trương Văn Minh, Phó Chủ tịch UB nhân dân xã Măng Đen cho biết: Hiện Măng Đen có 25 thôn, với quy mô dân số tính đến cuối năm 2025 là 10.309 người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80%, gồm: Mơ Nâm, Xơ Đăng, Ka Dong, Hre. Toàn xã có 2.816 hộ, trong đó hộ nghèo, hộ cận nghèo là 72 hộ, chiếm tỷ lệ 2,64% tổng số hộ dân; 164 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,36% tổng số hộ dân. Thu nhập bình quân đầu người tại đây khoảng 64 triệu đồng/người/năm.

Chia sẻ tại buổi lễ trao quà, đại diện Tổng công ty Lọc hóa Dầu Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Trần Minh Sỹ cho biết, những năm qua Tổng công ty luôn làm tốt vai trò vận hành nhà máy an toàn, ổn định Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất, cung ứng ra thị trường khoảng 30% xăng dầu cả nước. Ngoài ra, BSR còn đóng vai trò chủ chốt trong việc cung cấp nhiên liệu đặc chủng, bao gồm xăng dầu cho các thiết bị quân sự như máy bay chiến đấu của Việt Nam…

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều năm qua, BSR luôn trích một phần lợi nhuận để thực hiện các hoat động an sinh xã hội, trong đó có xã Măng Đen, mong muốn góp phần để đời sống người dân nơi đây bớt đi khó khăn, vùng đất Tây Nguyên này sẽ thay da đổi thịt, trở thành điểm du lịch hấp dẫn của cả nước.

Đại diện cho hơn 20 nhà báo có mặt tại chuyến đi công tác từ thiện và an sinh xã hội tại Măng Đen, nhà báo Trần Thị Sánh bày tỏ sự sẻ chia và cảm thông sâu sắc với bà con nơi đây, với vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với Tây Nguyên bất khuất kiên trung và hy vọng với sự lãnh đạo của lớp cán bộ trẻ, đầy tâm huyết của xã Măng Đen cùng sự vươn lên trong cuộc sống của người dân, sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững

Măng Đen sẽ không còn hộ nghèo, không còn nhà tạm, tất cả trẻ em đều được cắp sách đến trường.

Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Măng Đen.

Đây cũng là dịp để các nhà báo có thêm trải nghiệm, thêm tư liệu và hiểu biết về đời sống nhân dân và nghĩa tình của Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam với cộng đồng xã hội.

Bên cạnh đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chương trình hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tham gia các mô hình sinh kế nhằm nâng cao thu nhập, vùng đất đầy tiềm năng này sẽ vươn lên mạnh mẽ cùng tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương trong cả nước.

Măng Đen không chỉ thoát nghèo, vươn lên giàu có mà còn là địa chỉ du lịch hấp dẫn, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của đất nước.

​