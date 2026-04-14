Giải pháp tài chính toàn diện: “Chìa khóa” giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành

Với doanh nghiệp có quy mô nhân sự lớn, chi lương mỗi tháng không chỉ là một giao dịch chuyển tiền mà ngày càng trở thành một phần quan trọng.

Nắm bắt xu hướng này, LPBank phát triển giải pháp tài chính toàn diện, giúp doanh nghiệp không chỉ chi lương hiệu quả mà còn tối ưu dòng tiền, đồng thời đem lại giá trị gia tăng cho người lao động thông qua các ưu đãi tài chính đi kèm.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, năm 2025, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, bình quân hàng năm tăng 58,86% về số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, với quy mô giao dịch đạt mức tương đương nhiều lần GDP, cho thấy xu hướng số hóa ngày càng rõ nét.

Trong bối cảnh đó, hoạt động chi lương qua ngân hàng, vốn đã phổ biến nhiều năm, bước sang một giai đoạn mới. Với các doanh nghiệp quy mô lớn, chi lương không chỉ là một giao dịch chuyển tiền đúng hạn mà còn gắn với quản lý dòng tiền, kiểm soát dữ liệu giao dịch, bảo mật thông tin và giảm thiểu sai sót trong vận hành tài chính.

11.jpg
Giải pháp tài chính toàn diện từ LPBank: Hướng đi giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và nguồn lực

Lời giải cho bài toán chi lương trong kỷ nguyên số

Nắm bắt xu hướng này, LPBank triển khai giải pháp tài chính toàn diện, trong đó chi lương đóng vai trò “điểm kết nối” giúp doanh nghiệp tiếp cận hệ sinh thái tài chính của ngân hàng.

Việc chi lương qua ngân hàng giúp giảm sai sót, tăng bảo mật và minh bạch dữ liệu. Ngoài dịch vụ chi lương tại quầy, thông qua nền tảng số LPBank Biz, doanh nghiệp có thể chủ động thực hiện chi lương, theo dõi và đối soát giao dịch.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được hưởng nhiều ưu đãi phí như: Miễn phí chuyển tiền trong nước, miễn phí nhận tiền đến từ nước ngoài, miễn phí chi lương online hoặc tại quầy, miễn phí quản lý tài khoản trên LPBank Biz, miễn phí tài khoản số đẹp, miễn phí một số dịch vụ thanh toán phổ biến như nộp thuế điện tử, hải quan 24/7 hoặc thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông…

Doanh nghiệp khi chi trả lương tại LPBank còn được cung cấp các giải pháp tài chính thông minh giúp quản lý dòng tiền hiệu quả như dịch vụ quản lý dòng tiền tập trung; dịch vụ thu hộ, chi hộ; sản phẩm huy động tối ưu nguồn vốn nhàn rỗi như Sinh Lời Lộc Phát…

Bên cạnh đó, LPBank cung cấp bộ giải pháp tài trợ vốn phù hợp với từng đối tượng khách hàng (cho vay, bảo lãnh, tài trợ thương mại) giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đáp ứng nhanh nhu cầu bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài các dịch vụ ngân hàng truyền thống qua kênh quầy, LPBank chú trọng phát triển giao dịch đa kênh giúp doanh nghiệp chủ động sử dụng dịch vụ ngân hàng mọi nơi, mọi lúc. Hiện LPBank tiếp tục phát triển sản phẩm dịch vụ theo định hướng chuyển đổi số, ứng dụng AI và tự động hóa quy trình nhằm giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.

22.jpg
Giải pháp tài chính toàn diện từ LPBank: Hướng đi giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và nguồn lực

Ưu đãi tài chính gia tăng cho người lao động

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, giải pháp tài chính trọn gói toàn diện của LPBank còn mang lại lợi ích trực tiếp cho người lao động.

Khi nhận lương qua LPBank, người lao động được hưởng nhiều ưu đãi như: miễn phí phát hành thẻ ATM năm đầu, miễn phí thường niên hoặc miễn phí rút tiền trong hệ thống. Chính sách miễn phí rút tiền ngoài hệ thống trong hai năm đầu cũng giúp việc sử dụng dịch vụ ngân hàng thuận tiện hơn.

Chị Nguyễn Hồng Nhung, chuyên viên nhân sự tại Hà Nội chia sẻ: “Nhờ sử dụng gói dịch vụ tại LPBank, tôi dễ dàng tiếp cận khoản vay với lãi suất hợp lý để sửa sang nhà cửa. Các tiện ích đi kèm khá thuận tiện và phù hợp với nhu cầu thực tế.”

Không chỉ vậy, người lao động còn có thể tiếp cận các sản phẩm tài chính khác của ngân hàng với nhiều chính sách ưu đãi, từ phát hành thẻ tín dụng miễn phí, miễn phí thường niên năm đầu đến vay tiêu dùng không cần tài sản bảo đảm với lãi suất cạnh tranh.

Ngoài ra, các giao dịch quốc tế như chuyển và nhận tiền từ nước ngoài cũng được miễn hoặc giảm phí, giúp người lao động thuận tiện hơn trong quản lý tài chính cá nhân.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm nhân sự, chi lương không còn là một quy trình hành chính đơn thuần mà trở thành điểm kết nối giữa quản trị tài chính doanh nghiệp và hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng.

Với cách tiếp cận này, dịch vụ chi lương của LPBank không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chi trả lương thuận tiện, mà còn mở ra nhiều giải pháp tài chính đi kèm, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và phúc lợi nhân sự trong môi trường kinh doanh số hóa.

#Giải pháp tài chính toàn diện #Quản lý chi lương doanh nghiệp #Chuyển đổi số ngân hàng #Ứng dụng công nghệ trong tài chính #Ưu đãi tài chính cho người lao động #Thanh toán không dùng tiền mặt

LPBank chính thức đạt chuẩn ISO/IEC 27001:2022, hoàn tất đánh giá PCI DSS

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam  vừa chính thức đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2022 về Hệ thống Quản lý An toàn do Viện Tiêu chuẩn Anh chứng nhận.

ISO/IEC 27001:2022 – Nền tảng quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế

ISO/IEC 27001:2022 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thông tin, với các yêu cầu chặt chẽ trong việc thiết lập, vận hành và liên tục cải tiến hệ thống nhằm nhận diện, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro trong môi trường số ngày càng phức tạp.

LPBank trao 300 xe đạp cho học sinh nghèo tỉnh Phú Thọ nhân dịp khai giảng

Trong không khí rộn ràng của ngày khai giảng 05/9/2025, 300 chiếc xe đạp đã được LPBank trao tặng đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Phú Thọ.

Không chỉ là phương tiện đến trường, mỗi chiếc xe còn là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm nghị lực và thắp sáng niềm tin để các em vững bước trên con đường tri thức.

anh-1.jpg
Ông Hồ Nam Tiến – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT LPBank (thứ hai từ phải sang) và BTC Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025 trao tặng 300 xe đạp cho học sinh nghèo tỉnh Phú Thọ
LPBANK vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng

Ngày 30/8/2025, tại Hội nghị “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”, LPBank vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phần thưởng cao quý này ghi nhận những đóng góp tiêu biểu hơn 3.566 tỷ đồng cho an sinh xã hội và phát triển bền vững – khẳng định LPBank là một trong những doanh nghiệp tiên phong, đồng hành cùng Chính phủ trong hành trình kiến tạo kỷ nguyên thịnh vượng.

1.jpg
Ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch HĐQT LPBank (thứ 8 từ trái sang) đại diện Ngân hàng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong công tác an sinh xã hội
SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại TP.Hải Phòng vào ngày 22/04/2026, trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5% và phát hành ESOP từ đó tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.068 tỷ đồng.