EC Van tiết kiệm “trăm bề”, hộ kinh doanh vô tư trả góp không lo áp lực

Với hộ kinh doanh và tài xế giao hàng đô thị, mỗi chuyến xe chỉ thật sự có lãi khi chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng và thời gian vận hành được kiểm soát tốt. Đáp ứng yêu cầu đó, VinFast EC Van thu hút người dùng nhờ mức giá “dễ chịu” và trải nghiệm vận hành vượt trội.

Từ “chiếc xe đày đọa” đến trải nghiệm giao hàng thảnh thơi

Anh Nguyễn Văn Thạch, một tài xế giao hàng tại Hà Nội chia sẻ, trước đây khi cầm lái những mẫu xe van chạy xăng, anh phải chịu đựng nắng nóng gay gắt của mùa hè trong khi điều hòa chỉ có tác dụng “cho có”. Chính vì vậy, khi chuyển sang xe điện EC Van, anh cảm nhận rõ sự khác biệt.

“Không còn phải vắt ngang cổ một chiếc khăn mặt để thấm mồ hôi như trước kia nữa. Điều hòa thế này mới là “chuẩn bài”. Chạy xe có mát mẻ, có thoải mái thì tâm lý mới ổn và lái an toàn được”, anh Thạch cho biết.

Anh Thạch cũng cho biết, việc điều khiển EC Van cũng rất “nhàn” vì không còn phải đạp côn, chỉ cần gạt số D là chạy. Cần số lại được tích hợp sau vô-lăng nên thao tác vô cùng tiện lợi. Trải nghiệm lái như một chiếc xe số tự động giúp cho những chuyến hàng phải luồn lách qua các ngõ hẻm đông đúc nhẹ nhàng hơn.

“Xe có sức kéo rất tốt nhờ mô-men xoắn 110 Nm, chạy xe hôm nào cũng cảm thấy bon bon và hứng khởi. Tôi cảm thấy hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt so với trước đây”, anh Thạch nhấn mạnh.

Đằng sau ngoại hình nhỏ gọn của EC Van là một cấu hình khung gầm được tối ưu cho công việc vận chuyển hàng hóa. “EC Van có hệ thống giảm xóc sử dụng nhíp lá và phía sau là cầu cứng. Cấu hình này giúp tối ưu việc chuyên chở hàng hóa nên khi đi qua các gờ giảm tốc, xe vẫn giữ được độ ổn định”, reviewer từ kênh Autovietnam khẳng định sau khi soi kĩ gầm xe EC Van.

Reviewer này cũng cho rằng, dung tích khoang hàng 2,6 m3 giúp EC Van đáp ứng tốt nhu cầu giao nhận nội đô, từ hàng tiêu dùng, thực phẩm đến các đơn hàng cồng kềnh. Bên cạnh khả năng chở hàng, mẫu xe này còn sở hữu các trang bị an toàn thiết yếu.

“Ngoài thân vỏ chắc chắn thì xe còn có đầy đủ tất cả những công nghệ an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, kiểm soát lực kéo”, đại diện kênh Autovietnam cho biết.

Nuôi xe “nhẹ chi phí”, trả góp không áp lực

Điều khiến EC Van thực sự trở thành “máy đào vàng” cho doanh nghiệp nhỏ chính là khả năng tối ưu chi phí. Với mức giá niêm yết chỉ 285 triệu đồng, mẫu xe vận chuyển nhà VinFast đang nhận được loạt ưu đãi lớn từ VinFast với mức giảm 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và mức ưu đãi 2% trong chương trình “Mùa hè rực rỡ - VINFASCINATION”. Cộng gộp các chương trình trên cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ của Nhà nước, giá lăn bánh của EC Van được đưa về mức 262 triệu đồng.

Anh Lê Minh Trung, một chủ cửa hàng kinh doanh rau quả ở Đà Nẵng cho biết, anh đã lựa chọn phương án trả góp sau khi tính toán khả năng sinh lời của EC Van. Theo anh Trung, phương án này giúp anh lấy xe ngay mà không cần vốn đối ứng, trong khi lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu giúp anh thêm tự tin có thể hòa vốn sớm.

“Xe vận hành lanh lẹ, thoải mái nên tôi cũng sẽ chạy được nhiều hơn, thu nhập tốt hơn. Nếu chăm chỉ chạy, tôi có thể hòa vốn sau 1,5 năm, bài toán lợi nhuận rất thuận lợi vì gần như không mất tiền nuôi xe”, anh Trung cho biết.

Cơ sở cho tính toán của anh Trung nằm ở việc chủ xe EC Van đang được miễn phí sạc pin tối đa 20 lần/tháng đến ngày 10/2/2029. Thêm vào đó, chi phí bảo dưỡng của mẫu xe này cũng rất phải chăng nhờ kết cấu đơn giản của động cơ điện.

Không chỉ tối ưu chi phí cho chủ xe, EC Van còn giúp các bác tài tiết kiệm thời gian nhờ công nghệ sạc nhanh DC, giúp thời gian nạp từ 10% lên 70% chỉ mất 42 phút.

“Quãng đường di chuyển 175 km mỗi lần sạc đầy đủ để chạy cả ngày. Thời gian sạc cũng rất nhanh, ngồi nghỉ ngơi, uống xong cốc cà phê là thoải mái lên đường”, kênh Autovietnam đánh giá.

Với sức chứa lớn, sức kéo khỏe, vận hành lanh lẹ, VinFast EC Van giúp các bác tài chạy xe thoải mái hơn. Mẫu xe này tiếp tục khẳng định độ “hot” khi lọt top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường với 1.092 xe bán ra trong tháng 5.