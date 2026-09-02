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Số hóa - Xe

Hasselblad thắng lớn sau 10 năm cược vào mirrorless

Sau một thập kỷ từ X1D, Hasselblad đang hái trái ngọt khi doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh.

Thiên Trang (th)
Hasselblad thắng lớn sau 10 năm cược vào mirrorless

Năm 2016, Hasselblad khiến thị trường nhiếp ảnh chú ý khi trình làng X1D, mẫu máy ảnh medium format mirrorless 50 MP đầu tiên của hãng. Đây được xem là một quyết định đầy mạo hiểm bởi medium format vốn chỉ phục vụ nhóm khách hàng chuyên nghiệp, trong khi thiết kế không gương lật vẫn là hướng đi tương đối mới với một thương hiệu có lịch sử lâu đời như Hasselblad. Khi đó, chưa ai có thể chắc chắn liệu khoản đầu tư này có đủ sức tạo ra một chương mới cho hãng hay không.

Sau gần một thập kỷ, các số liệu tài chính đang cho thấy một câu chuyện tích cực hơn. Theo báo cáo thường niên của Hasselblad Holding, doanh thu và lợi nhuận hoạt động của công ty tăng đáng kể trong giai đoạn 2020-2025. Đáng chú ý, lợi nhuận hoạt động vốn chỉ dao động 4,4-5,3 triệu USD mỗi năm trong ba năm trước đó đã tăng lên 23,3 triệu USD vào năm 2023, thời điểm X2D 100C bắt đầu đóng góp trọn vẹn một năm kinh doanh. Con số này tiếp tục tăng lên 41,7 triệu USD năm 2024 và đạt 46,8 triệu USD vào năm 2025.

Hasselblad X1D đánh dấu bước chuyển quan trọng của hãng sang máy ảnh medium format mirrorless.

Doanh thu cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng. Trong giai đoạn 2020-2022, doanh thu Hasselblad nằm trong khoảng 74-85,8 triệu USD mỗi năm. Đến năm 2025, con số này đã lên 325,9 triệu USD, thậm chí cao hơn tổng doanh thu của cả ba năm 2020, 2021 và 2022 cộng lại. Sự tăng trưởng này diễn ra cùng thời điểm Hasselblad mở rộng hệ thống sản phẩm, đặc biệt là các mẫu máy ảnh 100 MP và loạt ống kính mới dành cho hệ máy medium format.

Trong đó, X2D 100C và X2D II 100C được xem là những sản phẩm quan trọng giúp Hasselblad củng cố vị thế trong phân khúc cao cấp. So với X1D thế hệ đầu, các mẫu máy mới mang đến nhiều cải tiến đáng kể như chống rung trong thân máy, khả năng lấy nét tự động tốt hơn và hỗ trợ HDR. Việc liên tục nâng cấp trải nghiệm cho thấy medium format mirrorless không còn đơn thuần là một thử nghiệm, mà đã trở thành hướng phát triển chủ lực của Hasselblad.

Một yếu tố khác đứng phía sau sự thay đổi của Hasselblad là DJI. Năm 2017, DJI nâng tỷ lệ sở hữu tại Hasselblad lên mức chi phối, mở ra khả năng tận dụng thêm nguồn lực nghiên cứu và phát triển. Công nghệ Hasselblad sau đó xuất hiện trên nhiều sản phẩm DJI, đồng thời thương hiệu máy ảnh Thụy Điển cũng hợp tác với OPPO và OnePlus trong lĩnh vực smartphone. Dù không thể quy toàn bộ mức tăng trưởng tài chính cho dòng mirrorless, xu hướng doanh thu và lợi nhuận tăng liên tục vẫn cho thấy chiến lược này đã mang lại hiệu quả đáng kể.

X2D 100C và X2D II 100C giúp Hasselblad mở rộng sức hút trong nhóm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Nhìn lại năm 2016, X1D thực sự là một "ván cược" lớn với Hasselblad. Tuy nhiên, những kết quả kinh doanh kéo dài nhiều năm cho thấy quyết định bước vào thị trường máy ảnh medium format mirrorless đã tạo ra nền tảng tăng trưởng mới cho hãng. Với đà phát triển của X2D 100C, X2D II 100C cùng hệ sinh thái ống kính, Hasselblad đang cho thấy một thương hiệu nhiếp ảnh lâu đời hoàn toàn có thể thay đổi để thích nghi mà vẫn giữ được vị thế ở phân khúc cao cấp.

#Hasselblad #mirrorless #X1D #X2D #máy ảnh cao cấp #đầu tư

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Diễn biến này càng gây chú ý nếu nhìn lại hành trình của thị trường trong những năm qua. Nửa đầu năm 2020, Nga chỉ tiêu thụ khoảng 86.800 máy ảnh, trước khi tăng lên 134.900 máy vào năm 2021 rồi giảm còn 102.000 máy vào năm 2022. Một năm sau, doanh số bật tăng lên khoảng 204.000 máy nhưng doanh thu lại giảm do người dùng ưu tiên những mẫu giá rẻ. Sau giai đoạn phục hồi, lượng máy bán ra lần lượt đạt khoảng 192.000 chiếc vào năm 2024 và 198.000 chiếc vào năm 2025, trước khi lập kỷ lục mới trong năm nay. Điều đáng nói là mức tăng doanh thu hiện cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng số lượng, phản ánh sự dịch chuyển sang các dòng máy có giá trị cao hơn.

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