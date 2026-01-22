Cách học Toán cùng chạm giải Nhất Quốc gia của cặp song sinh

Hai anh em sinh đôi Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh đã cùng giành giải Nhất quốc gia, trường hợp hiếm trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Trong danh sách học sinh đạt giải Nhất môn Toán tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025–2026, Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) có hai đại diện đứng ở vị trí cao nhất. Đáng chú ý, đó là hai anh em sinh đôi Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh, cùng học tập và tham gia đội tuyển Toán của nhà trường.

Thành tích này phản ánh quá trình học tập nghiêm túc, liên tục và có định hướng của hai em trong nhiều năm, gắn liền với niềm yêu thích và sự theo đuổi bền bỉ đối với môn Toán.

Hai anh em Phúc Khánh (trái) và Vĩnh Kỳ cùng giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Toán

Hai cái tên, một bảng vàng Toán học quốc gia

Tại kỳ thi năm nay, Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh cùng đạt giải Nhất môn Toán, góp phần mang về cú đúp cho đội tuyển Toán Thanh Hóa. Thành tích này tiếp nối chuỗi kết quả ấn tượng mà hai em đã tạo dựng từ những năm học trước.

Ngay từ năm lớp 10, Lê Phúc Khánh đã giành giải Nhì Kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ. Lên lớp 11, em đoạt giải Nhì Olympic học sinh – sinh viên toàn quốc. Với Lê Vĩnh Kỳ, năm lớp 11 em giành giải Ba tại các kỳ thi khu vực và Olympic, đồng thời đoạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia, bước đệm quan trọng cho cú bứt phá ở năm lớp 12.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn, trong nhiều năm bồi dưỡng học sinh giỏi, nhà trường hiếm khi ghi nhận trường hợp hai anh em song sinh cùng đạt giải cao nhất ở cùng một môn thi quốc gia. Thành tích của hai em cho thấy sự đồng đều về năng lực, tư duy và bản lĩnh thi cử. “Đây không phải kết quả nhất thời mà là sản phẩm của một quá trình rèn luyện nghiêm túc trong môi trường giáo dục chuyên sâu,” ông Sơn đánh giá.

Với kết quả đạt được, Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh là hai trong số 11 học sinh của Trường THPT Chuyên Lam Sơn được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3 tới.

Học hiểu bản chất, hạn chế lối ghi nhớ máy móc.

Chia sẻ về bí quyết học tập, em Lê Vĩnh Kỳ cho biết, em không coi Toán học là chuỗi công thức cần ghi nhớ. Em xác định việc hiểu bản chất vấn đề là ưu tiên hàng đầu. Ngoài bài tập trên lớp, em chủ động tìm thêm tài liệu, thử nhiều hướng tiếp cận cho cùng một bài toán.

Có những bài khó, phải dành nhiều thời gian, nhưng em vẫn cố gắng giải và hiểu bản chất vấn đề, vì nếu bỏ qua thì lần sau vẫn sẽ vướng.

Với Phúc Khánh, việc học Toán bắt đầu từ nền tảng. Em tập trung nắm chắc các định lý, công thức và mối liên hệ giữa chúng, hạn chế học theo lối ghi nhớ máy móc. Sau mỗi chuyên đề, Khánh thường hệ thống lại kiến thức, đồng thời tự đặt ra các biến thể của bài toán để rèn tư duy linh hoạt.

Cách học này giúp hai anh em không chỉ đạt kết quả cao trong các kỳ thi mà còn hình thành tư duy độc lập, yếu tố quan trọng khi bước vào các sân chơi học thuật ở tầm cao hơn.

Chị Nguyễn Thị Mai, mẹ của hai em cho biết, chị là giáo viên tiểu học, chồng công tác trong lực lượng Cảnh sát biển. Do đặc thù công việc của bố thường xuyên xa nhà, mẹ bận bịu, hai hai anh em sớm hình thành thói quen tự học với ý thức tự giác và sự hỗ trợ lẫn nhau.

Từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, Kỳ và Khánh luôn học chung lớp. Tuy nhiên, trong học tập, mỗi em đều có cách tiếp cận riêng. Khi gặp bài khó, các em đều tự suy nghĩ, sau đó mới trao đổi để so sánh cách làm.

Việc học chung lớp trong thời gian dài giúp hai anh em hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của nhau, nhưng không tạo ra sự lệ thuộc. Trái lại, đó là nền tảng để cả hai hình thành thói quen tranh luận, phản biện và tự kiểm tra lại cách nghĩ của mình.

Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Bùi Văn Bình, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển Toán, năng lực của hai em được phát triển theo hướng bài bản. Nhận xét về học trò, thầy Bình cho biết Kỳ và Khánh đều có niềm yêu thích thực sự với Toán học, thể hiện sự nghiêm túc và kiên trì trong quá trình rèn luyện.

Cả hai em đều học rất chăm chỉ, nỗ lực cao. Kết quả thi năm lớp 11 chưa thật sự trọn vẹn nhưng không em nào nản chí. Các em dành nhiều thời gian để rà soát lại kiến thức, rèn kỹ năng trình bày và tư duy hệ thống. “Đây là yếu tố quyết định ở những kỳ thi lớn,” thầy Bình cho hay.