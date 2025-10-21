Hà Nội

Hành trình hồi sinh kỳ diệu của cụ bà 91 tuổi suy tim thận, suy hô hấp

Người lớn tuổi có nhiều bệnh nền cần dùng thuốc đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý ngưng hoặc thay đổi liều.

Thúy Nga

Một cụ bà 91 tuổi rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp trên nền bệnh tim - thận mạn, cao huyết áp và viêm phổi nặng, tưởng chừng khó qua khỏi. Nhờ sự can thiệp kịp thời và điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cụ được thở máy, hồi phục ngoạn mục và cai máy thở thành công chỉ sau 3 ngày.

Trường hợp này là minh chứng rõ nét cho trình độ chuyên môn, tinh thần tận tâm của đội ngũ y bác sĩ trong hành trình điều trị cho người bệnh cao tuổi có nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Trước đó, cụ bà N.T.G (91 tuổi, ngụ phường Xóm Chiếu, TP HCM) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào ngày 03/10/2025 trong tình trạng khó thở nhiều, ho khạc đàm, kèm đau tức ngực.

91-tuoi.jpg
Bệnh nhân được chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh: BVCC

Trước đó, cụ G. đã được điều trị tại một cơ sở y tế khác, nhưng do tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh, cụ được chuyển đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng nặng, cần theo dõi và xử trí khẩn cấp. Qua thăm khám và các kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ xác định cụ bị suy hô hấp cấp trên nền bệnh tim - thận mạn giai đoạn 4, cao huyết áp và viêm phổi - một bệnh cảnh nguy kịch với tỷ lệ tử vong rất cao ở người lớn tuổi.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ tiến hành hỗ trợ thở không xâm lấn (NIV) nhưng người bệnh không đáp ứng, buộc phải đặt nội khí quản, thở máy và điều trị nội khoa tích cực. Song song, ê-kíp điều trị sử dụng kháng sinh, thuốc vận mạch, an thần và các biện pháp hỗ trợ chức năng tim - thận, nhằm kiểm soát tình trạng suy hô hấp và cải thiện toàn trạng cho người bệnh.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng hô hấp của cụ được cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định, cụ được rút nội khí quản an toàn và chuyển sang Khoa Nội để tiếp tục theo dõi, điều trị phục hồi. Đến ngày 10/10/2025, cụ tỉnh táo, ăn uống được, hô hấp ổn định và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

BS.CKI Hoàng Minh Dũng, Quản lý điều hành Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết: “Người lớn tuổi có nhiều bệnh nền cần dùng thuốc đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý ngưng hoặc thay đổi liều. Tái khám đúng hẹn để bác sĩ kiểm tra chức năng tim, thận, phổi, đồng thời điều chỉnh thuốc phù hợp với từng giai đoạn bệnh”.

Trường hợp cụ N.T.G là minh chứng cho năng lực chuyên môn vững vàng, sự tận tâm và phối hợp hiệu quả của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng ở Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trong công tác chăm sóc và điều trị người bệnh nặng, đặc biệt là người cao tuổi có nhiều bệnh nền phức tạp.

Theo Quyết định của UBND TP HCM, từ ngày 01/01/2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẽ chính thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trực thuộc Sở Y tế.

Kể từ thời điểm này, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chấm dứt hoạt động như một đơn vị độc lập. Sau khi tổ chức lại, Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ hoạt động với 2 cơ sở: cơ sở chính tại số 1 Nơ Trang Long, phường Gia Định, TP HCM và cơ sở 2 tại số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành, TP HCM.

