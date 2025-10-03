Hà Nội

Cụ bà 84 tuổi suy hô hấp do mảnh xương cá mắc sâu trong phế quản

Mảnh xương cá mắc sâu trong phế quản khiến cụ bà 84 tuổi suy hô hấp phải thở máy.

Bình Nguyên

Theo báo SKĐS, mới đây, Bệnh viện Quân Y 121 tiếp nhận cụ bà H.T.H (84 tuổi, ngụ Cần Thơ) trong tình trạng sốt cao, mạch nhanh, khó thở dữ dội, chỉ số SpO2 tụt sâu. Với nền bệnh lao phổi cũ và lão suy, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào suy hô hấp, buộc phải đặt nội khí quản, thở máy để duy trì sự sống.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực phát hiện một dị vật nghi nằm ở phế quản gốc phải.

Các bác sĩ xác định đây là ca bệnh cực kỳ phức tạp, tiên lượng nặng, Bệnh viện Quân Y 121 đã khẩn trương hội chẩn và mời ê-kíp nội soi phế quản của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ hỗ trợ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TS.BS Trần Thanh Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ, Trưởng Bộ môn Lao - Truyền nhiễm, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ và ê-kíp gồm BSCKI Nguyễn Hùng Thanh Tùng, BSCKI Nguyễn Nhật Minh đã thực hiện thủ thuật can thiệp cho người bệnh. Bằng hệ thống nội soi phế quản ống mềm hiện đại, ê-kíp xác định dị vật có kích thước lớn, hình thù phức tạp, sắc nhọn. Sau gần hai giờ can thiệp, dị vật là mảnh xương cá đã được gắp ra an toàn khỏi đường thở của bệnh nhân trong khi vẫn đang thở máy.

Hình ảnh nội soi phế quản (bên trái) và xương cá sau khi gắp khỏi đường thở của cụ bà/ Ảnh SKĐS

Sau thủ thuật, sức khỏe cụ bà tiến triển rõ rệt, bệnh nhân đã cai được máy thở, phổi thông khí tốt và tiếp tục được theo dõi tích cực. Đến nay, sức khỏe của cụ H đã hồi phục tốt.

Thành công của ca bệnh không chỉ cứu sống bệnh nhân trong tình huống hiểm nghèo, mà còn cho thấy sự phối hợp chuyên môn chặt chẽ, hiệu quả giữa Bệnh viện Quân y 121 và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ.

Bác sĩ cảnh báo hóc xương cá cực kỳ nguy hiểm cho người già và trẻ nhỏ do hệ tiêu hóa và khả năng nhai nuốt của họ kém, dẫn đến nguy cơ bị xương cá đâm thủng thực quản, gây viêm nhiễm, áp xe hoặc tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng. Cần đặc biệt cẩn thận khi chế biến thức ăn cho hai nhóm đối tượng này, gỡ bỏ hết xương và lọc kỹ trước khi cho ăn.

Khi bị hóc xương hoặc dị vật, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.

