Hành trình đáng nể của tân giáo sư trẻ nhất 2025 Trần Quốc Trung

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 được thông qua. Trong đó, ứng viên được đề xuất công nhận chức danh giáo sư trẻ nhất năm nay là ông Trần Quốc Trung, Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM.

Dấu ấn những công trình nghiên cứu tầm quốc tế

Ứng viên đạt chuẩn giáo sư trẻ nhất năm nay, ông Trần Quốc Trung (sinh ngày 26-3-1986, 39 tuổi), quê Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng). Hiện ông Trung giữ chức Phó giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM.

Ông tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương năm 2008 và nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của trường năm 2011. Năm 2012, ông tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ Luật kinh tế và quản lý, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Trường Đại học Lille 2, thuộc Đại học Lille (Pháp).

Đến năm 2016, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học quản lý tại Đại học Lille 2. Tiến sĩ Trần Quốc Trung được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư ngành Kinh tế vào năm 2020.

Các hướng nghiên cứu chính của ông tập trung vào quản trị tài chính, quản trị công ty, quản trị rủi ro doanh nghiệp trong bối cảnh môi trường kinh doanh biến động; cùng với đó là kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số.

Đến nay, ông đã công bố 76 bài báo khoa học, trong đó, 35 bài đăng trên tạp chí quốc tế uy tín, trong đó 27 bài là tác giả duy nhất hoặc tác giả chính, 8 bài là đồng tác giả; 24 bài thuộc danh mục SSCI, 11 bài thuộc Scopus/ESCI; 14 bài quốc tế uy tín do ông là tác giả chính hoặc duy nhất được công bố sau khi được công nhận phó giáo sư;

Ngoài ra, ông còn có 40 bài báo khoa học trong nước và 1 bài đăng trên tạp chí quốc tế xuất bản trực tuyến.

Hành trình từ giảng viên 22 tuổi đến Phó giám đốc tuổi 30

Ông Trần Quốc Trung được Trường Đại học Ngoại thương tuyển dụng làm giảng viên ngay sau khi tốt nghiệp đại học vào tháng 8-2008.

Từ tháng 5-2012 đến tháng 3-2020, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn phụ trách, và sau đó là Trưởng bộ môn Nghiệp vụ tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM.

Từ tháng 4-2020 đến nay, Tiến sĩ Trần Quốc Trung giữ chức vụ Phó giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM.

Tại bản Đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, ông Trung cho biết, sau khi được công nhận chức danh Phó Giáo sư, ông tập trung nhiều hơn vào việc hướng dẫn nghiên cứu sinh thực hiện luận án, hỗ trợ giảng viên trẻ và sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Năm 2023, ông đã hướng dẫn nhóm sinh viên đạt Giải Nhì cấp Bộ tại Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời đạt Giải Nhất cấp Trường trong cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học. Năm 2024, ông tiếp tục hướng dẫn nhóm sinh viên đạt Giải Nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Ông cũng cùng với các giảng viên trẻ và sinh viên công bố nhiều bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín và các tạp chí trong nước. Bên cạnh đó, ông còn tham gia giảng dạy trong các chương trình bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn theo đặt hàng của doanh nghiệp, đồng thời tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại thương và một số trường đại học khác.

Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ông Trung ý thức rõ tầm quan trọng của hai lĩnh vực này đối với giảng viên đại học. Vì vậy, ông cùng các cộng sự luôn chủ động tìm hiểu, đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, tích cực biên soạn sách chuyên khảo phục vụ đào tạo, đồng thời tăng cường công bố các công trình trên tạp chí quốc tế và trong nước uy tín.

Sau khi được công nhận Phó Giáo sư, ông đã chủ nhiệm 1 đề tài cấp quốc gia, 1 đề tài thuộc Quỹ Nafosted, và 1 đề tài cấp cơ sở; xuất bản 4 sách chuyên khảo, trong đó có 2 cuốn được phát hành bởi các nhà xuất bản quốc tế uy tín; công bố 13 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín với vai trò tác giả chính hoặc tác giả duy nhất. Ngoài ra, ông còn chủ trì 1 chương trình nghiên cứu do Trường Đại học Ngoại thương thành lập và thực hiện 1 đề tài chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.

Bên cạnh công tác giảng dạy và nghiên cứu, ông Trung còn đảm nhiệm vai trò quản lý với vị trí Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương. Trong vai trò này, ông được giao phụ trách các lĩnh vực quản lý đào tạo và quản lý khoa học, qua đó có điều kiện hiểu rõ hơn thực trạng đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường. Từ đó, ông đóng góp nhiều ý kiến và tham gia xây dựng, điều chỉnh chính sách nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển hoạt động khoa học – công nghệ.

“Tôi nhận thấy bản thân đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nhà giáo, đồng thời sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện đạo đức, tác phong, hoàn thiện phương pháp sư phạm, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và kỹ năng quản lý, để xứng đáng với niềm tin của người học, đồng nghiệp, cũng như đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của xã hội đối với giáo dục đại học”, ông Trung nêu rõ.