Hành khách tới trễ giờ, đuổi theo máy bay đòi lên cho bằng được

Hai người đàn ông đã mở cửa thoát hiểm tại Sân bay Cologne và chạy vào đường băng để kịp chuyến bay đến Bucharest. Họ bị bắt và bị buộc tội xâm phạm trái phép.

Video: @DrBuzzzzz / X

Một sự cố khá bất thường đã xảy ra tại sân bay Cologne. Chiếc Airbus A321 của hãng hàng không giá rẻ Wizz Air, dự kiến ​​bay từ Cologne đến Bucharest, đang chuẩn bị cất cánh thì hai người đàn ông chạy băng qua đường băng, vẫy tay, thông tin trên trang Blue News.

Cặp đôi này đã đến muộn để kịp chuyến bay của hãng Wizz Air từ Sân bay Cologne/Bonn đến Bucharest vào ngày 21 tháng 11.

Người phát ngôn của Thanh tra Cảnh sát Liên bang tại Sân bay Cologne/Bonn xác nhận: "Hai người đàn ông Romania (47 và 28 tuổi) đã đi qua trạm kiểm soát an ninh của sân bay một cách bình thường và không có sự cố nào nhưng không thể đến được cổng khởi hành trước khi cổng đóng".

Người ta cáo buộc họ đã đập vỡ cửa sổ để mở cửa an ninh ra sân đỗ máy bay và cố gắng thuyết phục phi công cho họ lên máy bay.

Hoạt động của sân bay “không bị ảnh hưởng”.

Mặc dù máy bay cất cánh muộn sau sự cố nhưng vẫn đến nơi sớm hơn dự kiến.

Một đoạn video ghi lại sự việc đã được đăng tải trên Facebook: "Bạn phải ngu ngốc đến mức nào mới làm điều như thế này và tin rằng nó thực sự hiệu quả", bình luận trên trang cộng đồng tiếp viên hàng không nơi đoạn video được gửi đến.

Hai người đàn ông bị buộc tội xâm phạm trái phép. Cuộc điều tra về hành vi vi phạm Đạo luật An toàn Hàng không vẫn đang được tiến hành.