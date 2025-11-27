Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Hành khách tới trễ giờ, đuổi theo máy bay đòi lên cho bằng được

Hai người đàn ông đã mở cửa thoát hiểm tại Sân bay Cologne và chạy vào đường băng để kịp chuyến bay đến Bucharest. Họ bị bắt và bị buộc tội xâm phạm trái phép.

Trường Hân dịch
Video: @DrBuzzzzz / X

Một sự cố khá bất thường đã xảy ra tại sân bay Cologne. Chiếc Airbus A321 của hãng hàng không giá rẻ Wizz Air, dự kiến ​​bay từ Cologne đến Bucharest, đang chuẩn bị cất cánh thì hai người đàn ông chạy băng qua đường băng, vẫy tay, thông tin trên trang Blue News.

Cặp đôi này đã đến muộn để kịp chuyến bay của hãng Wizz Air từ Sân bay Cologne/Bonn đến Bucharest vào ngày 21 tháng 11.

Người phát ngôn của Thanh tra Cảnh sát Liên bang tại Sân bay Cologne/Bonn xác nhận: "Hai người đàn ông Romania (47 và 28 tuổi) đã đi qua trạm kiểm soát an ninh của sân bay một cách bình thường và không có sự cố nào nhưng không thể đến được cổng khởi hành trước khi cổng đóng".

Người ta cáo buộc họ đã đập vỡ cửa sổ để mở cửa an ninh ra sân đỗ máy bay và cố gắng thuyết phục phi công cho họ lên máy bay.

Hoạt động của sân bay “không bị ảnh hưởng”.

Mặc dù máy bay cất cánh muộn sau sự cố nhưng vẫn đến nơi sớm hơn dự kiến.

Một đoạn video ghi lại sự việc đã được đăng tải trên Facebook: "Bạn phải ngu ngốc đến mức nào mới làm điều như thế này và tin rằng nó thực sự hiệu quả", bình luận trên trang cộng đồng tiếp viên hàng không nơi đoạn video được gửi đến.

Hai người đàn ông bị buộc tội xâm phạm trái phép. Cuộc điều tra về hành vi vi phạm Đạo luật An toàn Hàng không vẫn đang được tiến hành.

#sân bay #Cologne #đường băng #đuổi chuyến bay #xâm phạm #hàng không

Bài liên quan

Video

Đinh tán lỏng lẻo rung chuyển trên cánh máy bay khiến hành khách hoảng sợ

Khoảnh khắc kinh hoàng được hành khách ghi lại trong ngày 22/10 (giờ địa phương) vừa qua trên chuyến bay từ Bangkok đến Chiang Mai, Thái Lan.

Chiếc Boeing 737-800 của Hãng hàng không Thai Lion Air theo lịch trình đang bay trên không trung ở độ cao hơn 9.000m thì một hành khách khi nhìn qua cửa sổ đã phát hiện hàng loạt các đinh tán trên cánh máy bay rung bần bật như khắp rơi ra ngoài.

Nguồn: Newsflare
Xem chi tiết

Video

Cô gái bị đuổi khỏi máy bay vì la hét, khóc đòi ngồi cạnh bạn trai

Một nữ du khách khóc lóc gào thét đòi ngồi cạnh bạn trai trên máy bay từ Đà Nẵng đi Hong Kong, khiến chuyến bay bị trễ hai tiếng.

Ngày 4/11, tờ Daily Mail đưa tin một phụ nữ đã bị đuổi khỏi chuyến bay UO559 của HK Express từ Đà Nẵng đi Hong Kong vì liên tục la hét, đòi ngồi cạnh bạn trai.

Người chứng kiến cho biết câu chuyện bắt đầu từ trước khi lên máy bay. Đôi trai gái to tiếng và cãi vã ở khu vực cửa ra máy bay. Trên máy bay, cô gào khóc, đòi ngồi cạnh bạn trai. Một số người đã ghi hình lại vụ ồn ào, cho thấy nữ du khách đã túm áo tiếp viên rồi liên tục khóc trong nhiều phút, theo VNExpress.

Xem chi tiết

Video

Máy bay chở hàng của Mỹ phát nổ ngay trên đường băng

Một chiếc máy bay chở hàng UPS bốc cháy và phát nổ khi cất cánh từ sân bay Louisville Muhammad Ali, Mỹ, tạo nên quả cầu lửa khổng lồ.

Đoạn video gây chấn động mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc một máy bay chở hàng của hãng UPS phát nổ trong lúc cất cánh tại sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali (bang Kentucky, Mỹ) vào chiều 4/11, theo các nguồn tin địa phương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới