Hãng Muji thu hồi khoảng 600.000 chai xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu

Tập đoàn Ryohin Keikaku, công ty mẹ của thương hiệu Muji thông báo thu hồi khoảng 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu do phát hiện bị nhiễm khuẩn.

Bình Nguyên

Hãng bán lẻ nổi tiếng của Nhật Bản Muji vừa thông báo thu hồi khoảng 600.000 chai xịt tinh dầu phòng sau khi phát hiện vi khuẩn trong sản phẩm. Các dòng bị ảnh hưởng gồm Woody, Green và chín loại hương khác, được phân phối từ tháng 9/2024.

Theo công ty mẹ Ryohin Keikaku, nguyên nhân xuất phát từ lỗ hổng trong quy trình kiểm soát vệ sinh tại nhà máy, khiến sản phẩm bị nhiễm vi khuẩn trong quá trình sản xuất.

Điều đáng chú ý, dòng xịt tinh dầu này từng “gây sốt” tại Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) nhờ hương cam bergamot, cam ngọt, chanh và bạch đàn - mang lại cảm giác thư giãn, dễ ngủ. Cộng đồng mạng thậm chí còn ưu ái đặt biệt danh cho sản phẩm là “thuốc ngủ Muji”, với hàng loạt bài đăng chia sẻ trải nghiệm sử dụng.

Muji thu hồi 600.000 chai xịt tinh dầu vì nghi nhiễm khuẩn/Ảnh vietq
Muji thu hồi 600.000 chai xịt tinh dầu vì nghi nhiễm khuẩn/Ảnh vietq

Ryohin Keikaku thừa nhận nguyên nhân của việc ô nhiễm vi khuẩn là do lỗ hổng trong quy trình kiểm soát vệ sinh sản xuất. Mặc dù vậy, công ty đã nhanh chóng trấn an người tiêu dùng, nhấn mạnh rằng các loại vi khuẩn được phát hiện chỉ là các loại phổ biến trong môi trường sinh hoạt, và nguy cơ gây hại sức khỏe cho người dùng được đánh giá là rất thấp. Đến thời điểm hiện tại, công ty chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh nào về ảnh hưởng sức khỏe từ phía khách hàng.

Muji đồng thời khuyến nghị khách hàng đã mua sản phẩm nên đem đến cửa hàng để hoàn trả hoặc liên hệ qua website chính thức để được hướng dẫn hoàn tiền và hỗ trợ chi tiết.

Sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: Leadership - Direct/lifestyle.znews.vn

Sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: Leadership - Direct/lifestyle.znews.vn

Tập đoàn này cũng cam kết rà soát toàn bộ quy trình sản xuất, củng cố tiêu chuẩn vệ sinh và kiểm soát chất lượng để ngăn ngừa sự cố tái diễn.

Muji là một thương hiệu rất được ưa chuộng tại Việt Nam, đặc biệt là trong giới trẻ và những người yêu thích phong cách sống tối giản. Các sản phẩm của Muji được đánh giá cao về chất lượng, thiết kế và tính tiện dụng. Tuy nhiên, vụ việc thu hồi sản phẩm lần này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của thương hiệu này tại thị trường Việt Nam.

Người tiêu dùng có thể sẽ trở nên thận trọng hơn khi mua các sản phẩm của Muji và đòi hỏi thông tin minh bạch hơn về quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Khách hàng mua sản phẩm có thể liên hệ với Muji thông qua các kênh sau:

Đến trực tiếp các cửa hàng Muji trên toàn quốc.
Truy cập website chính thức của Muji Việt Nam.
Gọi điện đến số hotline của Muji.

