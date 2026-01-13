Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Hàng loạt ngân hàng báo lãi lớn trong năm 2025

Các ngân hàng quốc doanh đang dần hé lộ kết quả kinh doanh năm 2025, nhiều nhà băng dự kiến lợi nhuận vượt 30.000 tỷ đồng.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Năm 2025 khép lại với bức tranh kết quả kinh doanh dần rõ nét của nhóm ngân hàng lớn nhất hệ thống. Theo đó, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB và Agribank đều ghi nhận tăng trưởng tài sản, tín dụng và lợi nhuận, đồng thời tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong ổn định vĩ mô và hỗ trợ nền kinh tế.

Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban lãnh đạo BIDV cho biết, tính đến hết 31/12/2025, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt và vượt kế hoạch NHNN và Đại hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2025, tổng tài sản BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024.

Trong khi đó, lãnh đạo VietinBank cho biết kết thúc năm 2025, ngân hàng đã đạt được những kết quả tích cực. Dự kiến đến hết năm 2025, tổng tài sản ước đạt 2,8 triệu tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024; dư nợ tín dụng ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng ở mức dưới 1,5%.

Lãnh đạo VietinBank không công bố kết quả lợi nhuận, song nhiều đơn vị phân tích thị trường dự báo ngân hàng này có thể lãi trước thuế trên 40.000 tỷ đồng trong năm 2025.

ngan-hang.jpg
Ước tính VietinBank lãi trước thuế trên 40.000 tỷ đồng trong năm 2025. Ảnh minh họa

Tại Vietcombank, tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của ngân hàng tăng gần 20% so với cuối năm 2024, đạt 2,48 triệu tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng tăng hơn 15%, đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng; huy động tiền gửi đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1% - mức thấp nhất so với các tổ chức tín dụng có quy mô lớn. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng khoảng 3,5% so với 2024, tương ứng đạt khoảng 43.700 tỷ đồng.

Ngân hàng Quân đội (MB) cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2025 ước đạt 33.700 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với năm 2024 và vượt kế hoạch. Tổng tài sản cuối năm đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với đầu năm, cao hơn mục tiêu đề ra.

Kết thúc năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng Agribank đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỷ đồng, ước tăng hơn 16% so với đầu năm. Cùng kỳ, huy động vốn đạt 2,35 triệu tỷ đồng.

Techcombank cũng dự kiến đạt mức lợi nhuận trên 30.000 tỷ trong năm 2025. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhà băng này đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế 31.500 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Techcombank đạt 23.400 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ và thực hiện được gần 75% kế hoạch cả năm.

#Kết quả kinh doanh ngân hàng 2025 #Lợi nhuận ngân hàng lớn #Tăng trưởng tài sản và tín dụng #Ngân hàng quốc doanh ổn định #Kế hoạch lợi nhuận và phát triển #Chỉ số nợ xấu thấp

Bài liên quan

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] 10 ngân hàng lợi nhuận cao nhất 9 tháng năm 2025

Trong 10 ngân hàng lợi nhuận cao nhất, Vietcombank vượt mốc 33.000 tỷ đồng.

top-10-ngan-hang-loi-nhuan-cao-nhat-9-thang.jpg
Xem chi tiết

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] 10 ngân hàng lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay

Lãi suất tiền gửi cao nhất tại các ngân hàng dao động từ 6-9%/năm với một số điều kiện đặc biệt.

10-ngan-hang-lai-suat-tiet-kiem-cao-nhat.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới