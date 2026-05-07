Hàng chục nghìn rác gỗ “mắc kẹt” ở lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ

Hàng chục nghìn m³ rác gỗ ùn ứ tại lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) gây ô nhiễm và cản trở sinh hoạt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi mùa mưa mới đang đến gần.

Ngày 6/5, lãnh đạo UBND xã Nhôn Mai (Nghệ An) cho biết, tại khu vực sông Nậm Nơn đoạn thuộc lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ đang tồn tại lượng rác gỗ rất lớn, gây áp lực lên môi trường và sinh hoạt của người dân địa phương.

Theo ghi nhận, rác chủ yếu là thân cây, củi khô từ khu vực thượng nguồn bên phía Lào trôi về sau các đợt mưa lũ trong năm 2025. Dù đã qua nhiều tháng, khối lượng rác này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, tích tụ dày đặc, có nơi phủ kín mặt nước, tạo nên cảnh quan nhếch nhác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thực tế cho thấy, tình trạng này đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Việc đi lại trên sông gặp nhiều khó khăn do rác chắn ngang dòng chảy; hoạt động đánh bắt thủy sản cũng bị ảnh hưởng khi nguồn nước bị ô nhiễm, môi trường sinh thái biến đổi.

30.000m³ rác gỗ “mắc kẹt” ở lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ.

Đại diện chính quyền xã Nhôn Mai cho hay, địa phương từng đề xuất phương án thu gom, tận thu lượng rác gỗ để giảm tải áp lực môi trường. Tuy nhiên, do chưa được chấp thuận nên việc xử lý vẫn chưa thể triển khai. Trong bối cảnh mùa mưa mới đang đến gần, nguy cơ rác tiếp tục gia tăng khiến địa phương càng thêm lo ngại.

Ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết, riêng khu vực xã Nhôn Mai, khối lượng rác tồn đọng ước tính khoảng 30.000m3.

“Khoảng 80% lượng rác xuất phát từ lưu vực phía Lào trôi về sau đợt lũ lớn vào tháng 7 năm ngoái. Khối lượng lớn, địa hình phức tạp khiến việc xử lý kéo dài nhiều tháng vẫn chưa thể dứt điểm”, ông Hùng thông tin.

Theo ông Hùng, trong thời điểm nước lũ dâng cao, công tác thu gom gần như không thể triển khai. Phải đến cuối năm 2025, khi mực nước ổn định, các đơn vị mới bắt đầu tổ chức vớt rác. Tuy nhiên, dù có 2 đơn vị cùng tham gia, tiến độ xử lý vẫn chậm do khối lượng quá lớn.

Hiện nay, địa phương được giao chủ trì tổ chức thu gom, xử lý lượng rác tồn đọng. Tuy nhiên, với đặc thù địa hình chia cắt, việc tiếp cận chủ yếu bằng đường thủy, cùng với khối lượng rác lớn, công tác xử lý đang gặp nhiều khó khăn, cần bổ sung thêm nhân lực, phương tiện và kinh phí để triển khai hiệu quả.