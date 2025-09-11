Hà Nội

Quân sự

Hàn Quốc trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Trophy lên xe tăng K2

Rafael và Hyundai đã hợp tác để tích hợp, sản xuất và hỗ trợ hệ thống phòng thủ chủ động Trophy của Israel trên xe tăng chiến đấu chủ lực K2 của Hàn Quốc.

Tuệ Minh

Rafael Advanced Defense Systems và Hyundai Rotem đã hợp tác để tích hợp, sản xuất và hỗ trợ hệ thống bảo vệ Trophy của Israel trên xe tăng chiến đấu K2 của Hàn Quốc và các nền tảng tương lai. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên xe tăng Hàn Quốc được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động.

Các phiên bản xe tăng K2 của Hàn Quốc sẽ được tích hợp hệ thống phòng thủ chủ động Trophy. Ảnh: Huyndai Rotem

Thỏa thuận bao gồm phiên bản K2PL dành riêng cho Ba Lan, sau thỏa thuận cung cấp 180 xe tăng K2 được ký kết giữa Ba Lan và Hàn Quốc.

Sự hợp tác giữa Israel và Hàn Quốc đã được ký kết tại Triển lãm Quốc phòng MSPO 2025 ở Kielce, Ba Lan, một ngày sau cuộc duyệt binh của Trung Quốc và trong bối cảnh diễn ra hội nghị thượng đỉnh ba bên Trung Quốc, Nga và Triều Tiên.

Các công ty tuyên bố trong thông báo của mình rằng hiệp ước "phản ánh cam kết chung trong việc cung cấp năng lực bảo vệ chủ động thế hệ tiếp theo phù hợp với lực lượng lục quân Hàn Quốc, đồng thời theo đuổi các cơ hội phát triển chung, sản xuất tại địa phương và xuất khẩu".

Thỏa thuận tích hợp Trophy cũng thúc đẩy triển lãm quốc phòng sắp tới của Anh DSEI, dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 9 tháng 9 tại London và có sự góp mặt của các công ty quốc phòng lớn của Israel.

Hợp tác giữa Isarel và Hàn Quốc diễn ra ngay tại triển lãm quốc phòng MSPO 2025. Ảnh: Rafael

Bộ Quốc phòng Israel tuần trước tuyên bố đã rút khỏi triển lãm sau khi ban tổ chức DSEI cấm đại diện chính phủ để đáp trả hành động tiến hành chiến tranh của Israel ở Gaza.

Hệ thống bảo vệ chủ động Trophy có thể được tích hợp vào nhiều loại xe quân sự, nhà sản xuất tuyên bố đây là "hệ thống APS tích hợp đầy đủ duy nhất được NATO triển khai".

Các mẫu xe tăng chiến đấu dự kiến ​​được trang bị loại vũ khí này bao gồm xe tăng Abrams của Hoa Kỳ, xe bọc thép chở quân Merkava và Namer của Israel, xe tăng Challenger của Anh và Leopard 2 của Đức.

Defence24
