Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành cao.

Ngày 3/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo chương trình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình Quốc hội Tờ trình đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Sau khi nghe tờ trình, Quốc hội thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua nội dung về việc phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 475 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 474 đại biểu tán thành, chiếm 94,8% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt; 1 đại biểu không biểu quyết.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Nguyễn Tiến Hải theo quy định. Sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Quốc hội sau đó biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả có 484 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 483 đại biểu tán thành, đạt 96,6% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt; 1 đại biểu không biểu quyết.

Cũng trong phiên làm việc về công tác nhân sự, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình để nhận nhiệm vụ khác.

Trước đó, Quốc hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm với 484/486 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (đạt 96,8% số đại biểu có mặt). Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, Quốc hội tiếp tục thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Đỗ Thanh Bình với 477/478 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 95,4% số đại biểu có mặt.

Ngoài công tác nhân sự, trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội nghe Chính phủ trình và các cơ quan của Quốc hội thẩm tra nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng, gồm: dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Dầu khí (sửa đổi), cùng các dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý các vướng mắc liên quan đến kinh tế và phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật và nghị quyết theo chương trình kỳ họp.