Hai cặp anh em lấy nhau, đám cưới miền Tây viral khắp MXH

Miền Tây chưa bao giờ thiếu chuyện lạ, nhưng đám cưới chéo của hai cặp anh em mới đây thực sự khiến cộng đồng mạng phải dừng lướt để xem kỹ.

Theo đó, hai anh em ruột, anh Phan Hoàng My (28 tuổi) và chị Phan Thảo My (25 tuổi), đã kết hôn với hai chị em ruột, anh Đỗ Khánh Linh (30 tuổi) và chị Đỗ Yến Linh (26 tuổi). Điều đặc biệt là tên của các cặp đôi đều trùng nhau: My - Linh. Đám cưới của chị Thảo My và anh Khánh Linh diễn ra vào năm 2018, sau đó một năm, anh Hoàng My và chị Yến Linh cũng nên duyên vợ chồng.

Đám cưới chéo của hai cặp anh em khiến cộng đồng mạng bất ngờ.

Theo lời kể từ người trong cuộc, chị Thảo My và anh Khánh Linh quen biết nhau vào năm 2017 thông qua mai mối. Họ tìm hiểu nhau 1 năm, cảm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, tính cách, cặp đôi quyết định làm đám cưới, về chung một nhà vào năm 2018.

Từ đám cưới của anh trai, chị Yến Linh và anh Hoàng My có dịp gặp gỡ nhau. Cặp đôi từ từ trò chuyện, rồi yêu nhau, cuối cùng tiến tới mối quan hệ hôn nhân.

Hai gia đình này không chỉ "kết sui" đôi – mà còn là kết sui trọn gói, tức anh em ruột cưới cặp anh em ruột khác, lại còn tên trùng, khiến ai nghe qua cũng... lú nhẹ vì không biết gọi thế nào cho đúng.

Hai cặp đôi đều trùng tên Linh - My.

"Nghe qua tưởng phim hài, ai ngờ là thật! Giờ thì mỗi lần cả 4 người gọi nhau là cả nhà phải... nghĩ vài giây mới hiểu ai gọi ai" – một dân mạng bình luận vui.

"Thế giờ anh rể lại lấy em gái mình, em dâu lại lấy anh trai mình à, lú hết cả đầu không biết xưng hô sao cho lại" - một tài khoản khác thắc mắc chuyện xưng hô.

"Đúng độc lạ miền Tây mà", "nghe nhức nhức cái đầu nha", "thế này thì khỏi phải nghĩ lễ tết mỗi người một nhà, đông vui quá chừng"... - nhiều netizen hào hứng bày tỏ cảm xúc về câu chuyện độc lạ này.

Giải đáp về sự khó xử trong cách giao tiếp, chị Yến Linh cho biết là anh em ruột thì xưng hô anh em như bình thường. Còn lại, họ xưng hô theo cách dễ thương "tôi - bà", "tôi - ông" hoặc gọi tên nhau, ai lớn tuổi hơn làm anh - chị, ai nhỏ tuổi hơn làm em.

Câu chuyện “cưới chéo trùng tên” vừa dễ thương vừa khiến ai cũng mỉm cười này lại một lần nữa cho thấy tình yêu có muôn kiểu bắt đầu, nhưng một khi đủ duyên – thì sẽ về chung một nhà, theo cách độc nhất vô nhị.