Cộng đồng trẻ

Mặc bikini đi tập gym, trào lưu khiến dân mạng 'ngứa mắt'

Gần đây, mạng xã hội liên tục "dậy sóng" trước loạt hình ảnh một hot girl xuất hiện tại phòng gym với trang phục bikini "bé xíu".

Thiên Anh

Gần đây, mạng xã hội liên tục "dậy sóng" trước loạt hình ảnh một hot girl xuất hiện tại phòng gym với trang phục bikini "bé xíu". Chỉ sau 2 ngày đăng tải, video của cô nàng này đã thu hút hàng hơn 1,3 triệu lượt xem cùng vô số bình luận trái chiều.

Trong khi một bộ phận người xem cho rằng đây chỉ là cách thể hiện cá tính, tự tin với vóc dáng, thì không ít ý kiến lại bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng hành động này mang tính câu view lộ liễu và phản cảm, đặc biệt trong không gian như phòng tập gym.

Trong video, cô gái lựa chọn bộ bikini hai mảnh, thiết kế dây chéo khá táo bạo, khoe trọn vóc dáng mảnh mai và vòng eo săn chắc.

Điều đáng nói là bối cảnh chụp hình không phải bãi biển hay hồ bơi, mà là một phòng gym hiện đại, nơi có nhiều người khác cùng tập luyện. Chính chi tiết này đã khiến cộng đồng mạng "bùng nổ" tranh cãi.

Nhiều người cho rằng phòng gym là không gian công cộng, có quy định và chuẩn mực nhất định về trang phục. Việc mặc bikini đi tập, dù với mục đích khoe body hay chụp ảnh sống ảo, đều bị xem là thiếu tôn trọng người xung quanh.

Không ít bình luận gay gắt xuất hiện, cho rằng hot girl này đang cố tình tạo chiêu trò, đánh vào sự tò mò để tăng tương tác và lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Cần nhấn mạnh rằng sự tự do cá nhân không đồng nghĩa với việc muốn làm gì cũng được. Phòng gym không phải sân khấu cá nhân, càng không phải nơi để phô diễn cơ thể một cách lộ liễu.

Hành động diện bikini trong phòng gym không chỉ gây khó chịu cho người xung quanh mà còn tạo cảm giác phản cảm, làm mất đi ý nghĩa tích cực vốn có của việc tập luyện thể thao.

Đáng chú ý, một số người còn lo ngại rằng nếu những hình ảnh như vậy tiếp tục được lan truyền và "bình thường hóa", ranh giới về chuẩn mực ứng xử nơi công cộng sẽ ngày càng bị xóa nhòa.

Khi đó, phòng gym có nguy cơ trở thành nơi chạy theo trào lưu "khoe thân", thay vì là môi trường lành mạnh để cải thiện sức khỏe và tinh thần.
#Xu hướng mặc bikini đi tập gym #Ảnh hưởng của mạng xã hội đến phong cách thể thao #Chủ đề thời trang thể thao gợi cảm #Phản ứng cộng đồng về trang phục gym #Phong cách thời trang nóng bỏng tại phòng tập #gym

