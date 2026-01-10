Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Hot girl quân nhân' Bảo Chinh giao diện ngọt ngào chào tuổi 22

Cộng đồng trẻ

'Hot girl quân nhân' Bảo Chinh giao diện ngọt ngào chào tuổi 22

Để đánh dấu cột mốc tuổi 22, cô nàng Bảo Chinh đã lựa chọn phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, khác hẳn với hình ảnh nghiêm túc thường thấy trong bộ quân phục.

Trầm Phương
Nhắc đến các chiến sĩ nữ tham gia diễu binh kỷ niệm 30/4, không thể bỏ qua cô nàng Nguyễn Bảo Chinh (SN 2004, quê ở Nha Trang). Từng gây bão mạng xã hội với hình ảnh nghiêm trang, khí chất trong bộ quân phục, Bảo Chinh mới đây lại khiến người hâm mộ "tan chảy" khi tung bộ ảnh mới đầy ngọt ngào để chào đón tuổi 22. (Ảnh: IGNV)
Nhắc đến các chiến sĩ nữ tham gia diễu binh kỷ niệm 30/4, không thể bỏ qua cô nàng Nguyễn Bảo Chinh (SN 2004, quê ở Nha Trang). Từng gây bão mạng xã hội với hình ảnh nghiêm trang, khí chất trong bộ quân phục, Bảo Chinh mới đây lại khiến người hâm mộ "tan chảy" khi tung bộ ảnh mới đầy ngọt ngào để chào đón tuổi 22. (Ảnh: IGNV)
Khác xa với hình ảnh mạnh mẽ trên sân tập diễu binh, Bảo Chinh trong bộ ảnh mừng sinh nhật hiện lên với vẻ đẹp trong trẻo, mong manh như một nàng thơ giữa vườn xuân. (Ảnh: IGNV)
Khác xa với hình ảnh mạnh mẽ trên sân tập diễu binh, Bảo Chinh trong bộ ảnh mừng sinh nhật hiện lên với vẻ đẹp trong trẻo, mong manh như một nàng thơ giữa vườn xuân. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh vừa chia sẻ, Bảo Chinh lựa chọn chiếc váy trắng tinh khôi với các chi tiết hoa nổi 3D tinh tế. Thiết kế hai dây thanh mảnh giúp cô nàng khoe trọn bờ vai trần thon thả và làn da trắng không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh vừa chia sẻ, Bảo Chinh lựa chọn chiếc váy trắng tinh khôi với các chi tiết hoa nổi 3D tinh tế. Thiết kế hai dây thanh mảnh giúp cô nàng khoe trọn bờ vai trần thon thả và làn da trắng không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng trung thành với lối makeup trong suốt (clear girl), nhấn vào đôi mắt long lanh và đôi môi căng mọng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng trung thành với lối makeup trong suốt (clear girl), nhấn vào đôi mắt long lanh và đôi môi căng mọng. (Ảnh: IGNV)
Dù là góc nghiêng thanh tú hay nụ cười rạng rỡ trực diện, Bảo Chinh đều toát lên nguồn năng lượng tích cực và sự nữ tính đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Dù là góc nghiêng thanh tú hay nụ cười rạng rỡ trực diện, Bảo Chinh đều toát lên nguồn năng lượng tích cực và sự nữ tính đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Nhành hoa hồng pastel trên tay trở thành điểm nhấn hoàn hảo, giúp bộ ảnh thêm phần thơ mộng giữa không gian xanh mướt phía sau. (Ảnh: IGNV)
Nhành hoa hồng pastel trên tay trở thành điểm nhấn hoàn hảo, giúp bộ ảnh thêm phần thơ mộng giữa không gian xanh mướt phía sau. (Ảnh: IGNV)
Bảo Chinh theo học Đại học Cảnh sát Nhân dân, cô nàng bắt đầu được chú ý khi đi diễu binh trong Khối nữ Cảnh sát Đặc nhiệm đợt diễu binh 30/4. Khoảnh khắc rơi khẩu trang khi đang được phỏng vấn của cô đã viral khắp nơi, khiến người xem xao xuyến vì vẻ ngoài dễ thương, dịu dàng ngay cả khi đang khoác trên mình quân phục. (Ảnh: IGNV)
Bảo Chinh theo học Đại học Cảnh sát Nhân dân, cô nàng bắt đầu được chú ý khi đi diễu binh trong Khối nữ Cảnh sát Đặc nhiệm đợt diễu binh 30/4. Khoảnh khắc rơi khẩu trang khi đang được phỏng vấn của cô đã viral khắp nơi, khiến người xem xao xuyến vì vẻ ngoài dễ thương, dịu dàng ngay cả khi đang khoác trên mình quân phục. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh một cô gái trẻ với đôi mắt cương trực nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng của người con gái Việt Nam đã chiếm trọn cảm tình của công chúng. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh một cô gái trẻ với đôi mắt cương trực nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng của người con gái Việt Nam đã chiếm trọn cảm tình của công chúng. (Ảnh: IGNV)
Ngoài đời thường, Bảo Chinh là một cô gái năng động và có gu thẩm mỹ cao. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng không kém phần sành điệu, thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Ngoài đời thường, Bảo Chinh là một cô gái năng động và có gu thẩm mỹ cao. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng không kém phần sành điệu, thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Bảo Chinh #quân nhân #diễu binh #sinh nhật #hot girl quân nhân #hot girl diễu binh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT