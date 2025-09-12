Hà Nội

Hà Tâm Như gây ấn tượng ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025

Giải trí

Đại diện Việt Nam Hà Tâm Như tự tin đọ sắc các đối thủ ở Miss International Queen 2025 - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong một hoạt động mới đây ở Miss International Queen 2025 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025, Hà Tâm Như (phải) tự tin đọ sắc đương kim Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Đại diện Việt Nam nổi bật ở sân chơi nhan sắc quốc tế nhờ ngoại hình xinh đẹp. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Hà Tâm Như khoe chiều cao 1m8, nụ cười rạng rỡ bên đại diện Thái Lan. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Đại diện Việt Nam thân thiết với mỹ nhân Peru ở sân chơi nhan sắc. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Từ Thái Lan, Hà Tâm Như liên tục cập nhật hình ảnh thi đấu. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Fanpage của cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025 đăng tải không ít hình ảnh đại diện Việt Nam. Ảnh: Miss International Queen.
Phong cách thời trang thi quốc tế của Hà Tâm Như đa dạng. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Đại diện Việt Nam gợi cảm với váy ngắn tông màu đỏ bó sát trong một hoạt động cuộc thi. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Hà Tâm Như đẹp lộng lẫy, sang trọng với váy trắng. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Đại diện Việt Nam nổi bật bên các đối thủ ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Các đối thủ mạnh của Hà Tâm Như gồm đại diện Philippines, Ecuador, Venezuela, Thái Lan, Colombia, Nicaragua và Malaysia. Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025 sẽ diễn ra vào ngày 20/9. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
#Miss International Queen 2025 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025 #Miss International Queen #Miss International Queen 2025 #Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025 #Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế #Hà Tâm Như

