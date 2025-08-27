Hà Nội

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 Hà Tâm Như thăng hạng nhan sắc

Giải trí

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 Hà Tâm Như thăng hạng nhan sắc

Sau khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, Hà Tâm Như chuộng váy áo táo bạo, chăm chỉ tập luyện để "mang chuông đi đánh xứ người". 

Thu Cúc (tổng hợp)
Hà Tâm Như đoạt vương miện Miss International Queen Vietnam - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam vào tháng 5/2025. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Vương miện giúp Tâm Như có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Mỹ nhân chuyển giới liên tục tham gia các sự kiện, làm người mẫu. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Nhiều khán giả nhận xét sau đăng quang, Tâm Như ăn mặc táo bạo hơn. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Không ít người hâm mộ khen ngợi sắc vóc của Tâm Như thăng hạng. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Tâm Như đang tích cực tập luyện cho cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ các bí quyết tập luyện để giữ được thân hình săn chắc, có sức sống, khoẻ mạnh từ bên trong. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Nàng hậu cho biết, cô không khuyến khích mọi người chọn cách ăn rất ít hoặc nhịn ăn để giảm cân. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
"Tập luyện đúng cách, ăn ngon, ngủ ngon mới là lựa chọn khoa học và bền vững để giữ dáng, giữ sức khỏe lâu dài", cô nói. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Trước câu hỏi từng phẫu thuật thẩm mỹ hay chỉnh xương hay không vì dáng rất thon gọn, không bị thô, Hà Tâm Như cho biết, từ thô và xấu, vóc dáng của cô được như hiện tại nhờ tập luyện. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Dù lịch trình bận rộn, Tâm Như vẫn dành 60-90 phút mỗi ngày để tập luyện và luôn ưu tiên chọn đồ tập thật thoải mái để dễ vận động. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Hà Tâm Như được nhiều khán giả đặt kỳ vọng tiếp nối thành tích Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế của Hương Giang năm 2018. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
#Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam #Hoa hậu Chuyển giới #Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam Hà Tâm Như #Hà Tâm Như

