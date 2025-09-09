Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Hà Nội yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi 2 mỹ phẩm vi phạm

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm Sofpaifa - hộp 1 tuýp 5g và Kem nghệ E150 - hộp 1 tuýp 20g trên địa bàn.

Bình Nguyên

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành thông báo số 4683/SYT-NVD ngày 7/9/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 2 mỹ phẩm vi phạm.

Cụ thể, sản phẩm Sofpaifa – hộp 1 tuýp 5g; Số tiếp nhận phiếu công bố 002220/20/CBMP - HCM, số lô 0010724, NSX 160724. HD 160727. Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh (địa chỉ số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, TP HCM, nay là số 4A Lò Lu, phường Long Phước, TP HCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi là do nhãn, hướng dẫn sử dụng chứa các cụm từ, hình ảnh không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên Phiếu công bố, cụ thể như sau: Sử dụng các cụm từ “Kem bôi vết ngứa do muỗi, kiến… đốt”, “Sử dụng hiệu quả trên các vết ngứa do côn trùng: muỗi, kiến lửa, rệp, bọ chét, bù mắt, sâu róm, vắt, sứa biển, ong … đốt”, “có tính chống ngứa, sát trùng, làm êm dịu da”.

1-5254.jpg
Ảnh minh họa/Nguồn shopee.vn

Sản phẩm Kem nghệ E150 – hộp 1 tuýp 20g, số tiếp nhận phiếu công bố 287/22/CBMPBN, số lô 01, NSX 020124, HD 01.2029. Sản phẩm do Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh (địa chỉ: Lô F1, cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, nay là: Lô F1, cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) sản xuất.

Công ty TNHH Tân Hà Lan (địa chỉ: Số 8, tổ 13, cụm III, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, nay là: Số 8, tổ 13, cụm III, phường Tây Hồ, TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi do nhãn, hướng dẫn sử dụng chứa các cụm từ không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên Phiếu công bố, cụ thể như sau: “Cho làn da mịn trắng sáng như vầng Thái Dương”, “vitamin E thiên nhiên”; nhãn hộp: “hết thâm”; nhãn tuýp: “giúp hết mụn”, “hết rạn da, hết các vết thâm nám”; Ghi tên Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường chưa đáp ứng yêu cầu tại điểm đ khoản 1 Điều 18 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND xã, phường thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm nêu trên; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có).

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Văn phòng Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng. Sở Y tế thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế.

#đình chỉ lưu hành #thu hồi 2 mỹ phẩm vi phạm #Sofpaifa-Hộp 1 tuýp 5g #Kem nghệ E150-Hộp 1 tuýp 20g

Bài liên quan

Sống Khỏe

Kem bôi ngứa Sofpaifa của Dược phẩm Quang Minh quảng cáo vống... gây nguy hại

“Quảng cáo sai sự thật trong mỹ phẩm không chỉ đánh lừa người tiêu dùng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe”, bác sĩ Trần Minh Tú cho biết.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 2488/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sofpaifa – hộp 1 tuýp 5g. Trên nhãn ghi số tiếp nhận PCB 002220/20/CBMP-HCM, số lô 0010724, NSX 160724, HD 160727.

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh (địa chỉ: Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, TP HCM, nay là số 4A Lò Lu, phường Long Phước, TP HCM) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi thuốc Viên nén Alfachim 4.2 do không đạt chất lượng

Vi phạm về chất lượng, lô thuốc Viên nén Alfachim 4.2 do Công ty Cổ phần dược phẩm Cửu Long sản xuất vừa bị Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi trên toàn quốc.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn số 1778/QLD-CL thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 đối với lô thuốc Viên nén Alfachim 4.2 do Công ty Cổ phần dược phẩm Cửu Long sản xuất.

Lý do, lô thuốc kháng viêm Alfachim 4.2 bị thu hồi do không đạt chất lượng về chỉ tiêu định lượng, vi phạm mức độ 2.

Xem chi tiết

Đời sống 247

Thu hồi lô dầu gội dược liệu sạch chấy Aladin của Công ty Sao Thái Dương

Công ty cổ phần Sao Thái Dương vừa bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô dầu gội dược liệu sạch chấy Aladin hộp 1 tuýp 30g. Sản phẩm do chi nhánh của công ty tại Hà Nam sản xuất.

Ngày 9/4 Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm dầu gội dược liệu sạch chấy Aladin, hộp 1 tuýp 30g.
Sản phẩm này trên nhãn ghi số lô 0050924; hạn dùng 13/9/2027; Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty Cổ phần Sao Thái Dương (địa chỉ ở Lô CC1-III.13.4 thuộc dự án khu đô thị mới Pháp Vân, Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội); Chi nhánh Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam (địa chỉ Khu công nghiệp Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) sản xuất.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bài thuốc từ lá trầu không

Bài thuốc từ lá trầu không

Hoạt chất Flavonoid có trong lá trầu không có khả năng sát khuẩn và cầm máu, có thể giúp người bệnh thuyên giảm tình trạng nhiệt miệng, chảy máu chân răng.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bài thuốc từ lá trầu không

Bài thuốc từ lá trầu không

Hoạt chất Flavonoid có trong lá trầu không có khả năng sát khuẩn và cầm máu, có thể giúp người bệnh thuyên giảm tình trạng nhiệt miệng, chảy máu chân răng.