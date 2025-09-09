Hà Nội yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi 2 mỹ phẩm vi phạm

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm Sofpaifa - hộp 1 tuýp 5g và Kem nghệ E150 - hộp 1 tuýp 20g trên địa bàn.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành thông báo số 4683/SYT-NVD ngày 7/9/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 2 mỹ phẩm vi phạm.

Cụ thể, sản phẩm Sofpaifa – hộp 1 tuýp 5g; Số tiếp nhận phiếu công bố 002220/20/CBMP - HCM, số lô 0010724, NSX 160724. HD 160727. Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh (địa chỉ số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, TP HCM, nay là số 4A Lò Lu, phường Long Phước, TP HCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi là do nhãn, hướng dẫn sử dụng chứa các cụm từ, hình ảnh không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên Phiếu công bố, cụ thể như sau: Sử dụng các cụm từ “Kem bôi vết ngứa do muỗi, kiến… đốt”, “Sử dụng hiệu quả trên các vết ngứa do côn trùng: muỗi, kiến lửa, rệp, bọ chét, bù mắt, sâu róm, vắt, sứa biển, ong … đốt”, “có tính chống ngứa, sát trùng, làm êm dịu da”.

Ảnh minh họa/Nguồn shopee.vn

Sản phẩm Kem nghệ E150 – hộp 1 tuýp 20g, số tiếp nhận phiếu công bố 287/22/CBMPBN, số lô 01, NSX 020124, HD 01.2029. Sản phẩm do Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh (địa chỉ: Lô F1, cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, nay là: Lô F1, cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) sản xuất.

Công ty TNHH Tân Hà Lan (địa chỉ: Số 8, tổ 13, cụm III, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, nay là: Số 8, tổ 13, cụm III, phường Tây Hồ, TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi do nhãn, hướng dẫn sử dụng chứa các cụm từ không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên Phiếu công bố, cụ thể như sau: “Cho làn da mịn trắng sáng như vầng Thái Dương”, “vitamin E thiên nhiên”; nhãn hộp: “hết thâm”; nhãn tuýp: “giúp hết mụn”, “hết rạn da, hết các vết thâm nám”; Ghi tên Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường chưa đáp ứng yêu cầu tại điểm đ khoản 1 Điều 18 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND xã, phường thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm nêu trên; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có).

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Văn phòng Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng. Sở Y tế thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế.