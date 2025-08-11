Hà Nội

Sống Khỏe

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của dược phẩm Vgas

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của Công ty cổ phần dược phẩm Vgas.

Bình Nguyên

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1447/QĐ - SYT ngày 8/8 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều điều kiện sản xuất mỹ phẩm của Công ty cổ phần dược phẩm Vgas (địa chỉ sản xuất: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội). Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 138/CNĐĐKSXMP, ngày cấp 22/02/2022.

Lý do thu hồi do Công ty cổ phần dược phẩm Vgas có văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Ảnh minh họa/Nguồn internet
Ảnh minh họa/Nguồn internet

Các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm Vgas tại địa chỉ sản xuất: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội không còn hiệu lực kể từ ngày công ty có văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm gửi Sở Y tế (ngày 01/07/2025). Công ty cổ phần dược phẩm Vgas chịu trách nhiệm thông báo cho các bên liên quan.

1-1177.jpg
Danh sách 19 sản phẩm của Công ty cổ phần dược phẩm Vgas hết hiệu lực số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
