Sống Khỏe

Hà Nội thu hồi 1191 số công bố về thiết bị y tế

Sở Y tế đã thu hồi 1191 số công bố về thiết bị y tế do sản phẩm công bố không phù hợp với định nghĩa thiết bị y tế, mục đích sử dụng không phù hợp tiêu chuẩn.

Bình Nguyên

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến giữa tháng 7/2025, Sở Y tế Hà Nội đã tiếp nhận 3384 hồ sơ công bố trên Cổng thông tin điện tử về quản lý thiết bị y tế của Bộ Y tế (https://imda.moh.gov.vn).

Trong đó có 29 hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế; 291 hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế B, C, D; 1.203 hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế loại A và 1.861 hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế loại B.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra hồ sơ trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến về quản lý thiết bị y tế của Bộ Y tế (https://imda.moh.gov.vn) và đã ban hành 8 quyết định thu hồi 1.191 số công bố, đồng thời rà soát thực hiện thu hồi 13 số công bố theo kiến nghị tại Biên bản làm việc của Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế (Bộ Y tế) đối với 6 cơ sở.

Các sản phẩm bị thu hồi với các lý do là sản phẩm công bố không phù hợp với định nghĩa thiết bị y tế; Sản phẩm có mục đích sử dụng không phù hợp để công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B; Thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B không đúng quy định; Phân loại thiết bị y tế không dựa trên nguyên tắc phân loại về mức độ rủi ro.

Sở Y tế cũng thực hiện hậu kiểm 2 cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế loại A; Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế. Qua đó, yêu cầu 2 cơ sở rà soát thu hồi 5 hồ sơ với lý do thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B không đúng quy định.

Sống Khỏe

Thu hồi 190 số công bố thiết bị y tế không đạt chuẩn

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành quyết định thu hồi 190 số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm được phân loại là thiết bị y tế loại A và B.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1179/QĐ-SYT ngày 30/6 về việc thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B.

Theo quyết định này, 190 số công bố tiêu chuẩn của thiết bị y tế bị thu hồi liên quan đến hơn 70 công ty.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi sản phẩm Vinatid của Công ty MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA

Cục Quản lý Dược vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm Vinatid của Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA do vi phạm chất lượng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2633/QLD-MP ngày 12/9/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA.

Sản phẩm bị thu hồi là Vinatid, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 004149/20/CBMP-HCM, cấp ngày 05/10/2020.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi 5 sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Đăng Dương

Cục Quản lý Dược vừa thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi 5 mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Đăng Dương.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2632/QLD-MP ngày 12/9/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 5 mỹ phẩm vi phạm.

Các sản phẩm do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Đăng Dương tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: 59 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (cũ), TP HCM; Chi nhánh - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Đăng Dương (địa chỉ: Lô 9A đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng, phường Tân Tạo A, Quận Tân Bình (cũ), TP HCM) sản xuất.

Xem chi tiết

