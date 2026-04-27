Công an Hà Nội siết kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm dịp nghỉ lễ

Xã hội

Công an Hà Nội siết kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm dịp nghỉ lễ

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường kiểm soát tại các tuyến, cửa ngõ và khu vực bến xe, tập trung xử lý nghiêm vi phạm dừng đỗ sai quy định,...

Theo Lam Thanh/An ninh Thủ đô
Đội Cảnh sát giao thông số 14 - Phòng CSGT CATP Hà Nội triển khai nhiều tổ công tác với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn, đặc biệt là tại khu vực xung quanh hai bến xe khách Giáp Bát và Nước Ngầm để kịp thời phát hiện, xử lý xe khách vi phạm.
Đội Cảnh sát giao thông số 14 - Phòng CSGT CATP Hà Nội triển khai nhiều tổ công tác với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn, đặc biệt là tại khu vực xung quanh hai bến xe khách Giáp Bát và Nước Ngầm để kịp thời phát hiện, xử lý xe khách vi phạm.
Để công tác đảm bảo TTATGT đạt được hiệu quả cao nhất, lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera AI trong công tác giám sát và xử lý vi phạm
Để công tác đảm bảo TTATGT đạt được hiệu quả cao nhất, lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera AI trong công tác giám sát và xử lý vi phạm
Thông qua hệ thống camera được lắp đặt trên các tuyến đường trọng điểm, lực lượng chức năng có thể tự động phát hiện các hành vi vi phạm như dừng đỗ trái phép, đi sai làn, vượt đèn đỏ hoặc xe khách đón trả khách không đúng nơi quy định
Thông qua hệ thống camera được lắp đặt trên các tuyến đường trọng điểm, lực lượng chức năng có thể tự động phát hiện các hành vi vi phạm như dừng đỗ trái phép, đi sai làn, vượt đèn đỏ hoặc xe khách đón trả khách không đúng nơi quy định
Việc kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và giám sát bằng công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả kiểm soát mà còn góp phần hạn chế tình trạng né tránh lực lượng chức năng của một số nhà xe
Việc kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và giám sát bằng công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả kiểm soát mà còn góp phần hạn chế tình trạng né tránh lực lượng chức năng của một số nhà xe
Hệ thống camera AI hoạt động liên tục 24/7 giám sát tình hình giao thông trên tuyến Giải Phóng, ghi nhận tất cả các trường hợp vi phạm giao thông, đặc biệt liên quan đến phương tiện vận tải hành khách
Hệ thống camera AI hoạt động liên tục 24/7 giám sát tình hình giao thông trên tuyến Giải Phóng, ghi nhận tất cả các trường hợp vi phạm giao thông, đặc biệt liên quan đến phương tiện vận tải hành khách
Kiểm tra lệnh vận chuyển
Kiểm tra lệnh vận chuyển
... cùng số hành khách trên xe
... cùng số hành khách trên xe
Thông qua thiết bị giám sát hành trình, lực lượng CSGT cũng nắm được thời gian xuất phát, tuyến đường di chuyển và thời gian điều khiển phương tiện liên tục của lái xe
Thông qua thiết bị giám sát hành trình, lực lượng CSGT cũng nắm được thời gian xuất phát, tuyến đường di chuyển và thời gian điều khiển phương tiện liên tục của lái xe
Quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ phát hiện một số trường hợp xe khách vi phạm lỗi đón khách sai quy định
Quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ phát hiện một số trường hợp xe khách vi phạm lỗi đón khách sai quy định
Thông qua hệ thống giám sát, các vi phạm như: thời gian, tọa độ, tuyến đường đều được ghi lại và làm bằng chứng xử phạt
Thông qua hệ thống giám sát, các vi phạm như: thời gian, tọa độ, tuyến đường đều được ghi lại và làm bằng chứng xử phạt
Các trường hợp này đều bị lập biên bản
Các trường hợp này đều bị lập biên bản
Trong suốt thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), lực lượng Cảnh sát giao thông đã lên kế hoạch tuần tra, cắm chốt tại tất cả các điểm nóng về giao thông trên địa bàn nhằm phát hiện sớm và xử lý nghiêm tình trạng vi phạm TTATGT đối với các phương tiện vận tải hành khách.
Trong suốt thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), lực lượng Cảnh sát giao thông đã lên kế hoạch tuần tra, cắm chốt tại tất cả các điểm nóng về giao thông trên địa bàn nhằm phát hiện sớm và xử lý nghiêm tình trạng vi phạm TTATGT đối với các phương tiện vận tải hành khách.
Theo Lam Thanh/An ninh Thủ đô
#Cảnh sát giao thông Hà Nội #xử lý xe khách vi phạm dịp nghỉ lễ #giao thông ở Hà Nội #vi phạm giao thông #xử lý vi phạm giao thông #nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

