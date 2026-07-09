Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại Đền Sóc

UBND TP Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sụt trượt, sạt lở mái dốc thuộc Khu du lịch văn hóa Đền Sóc (xã Sóc Sơn).

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường ký, khu vực Đền Sóc chịu ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong tháng 5 và trận mưa kèm dông lốc ngày 4/6, khiến tình trạng sụt trượt, mất ổn định mái dốc tiếp tục diễn biến tại 2 vị trí.

Tại vị trí thứ nhất, dọc đỉnh taluy xuất hiện nhiều vết nứt rộng khoảng 1-1,3m, có xu hướng mở rộng và liên kết thành cung sạt trượt dài khoảng 98m. Khối đất, đá phía trên đang dịch chuyển từ đỉnh xuống chân taluy, làm biến dạng địa hình tự nhiên.

Kết quả khảo sát cho thấy mái taluy cao khoảng 30-40m đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở cục bộ. Tầng đất, đá phong hóa rời rạc, nhiều cây xanh nghiêng đổ và có nguy cơ tiếp tục trượt xuống hồ điều hòa khi xảy ra mưa lớn.

Tại vị trí thứ hai, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng sạt lở cục bộ mái taluy và xói lở bề mặt sườn dốc. Nước mưa rửa trôi lớp đất phủ, làm bong bật thảm thực bì, để lộ tầng đất phong hóa yếu. Nhiều cây xanh bị trơ rễ, đất đá trượt xuống chân dốc, sát tuyến đường nội bộ phục vụ công tác quản lý và hoạt động tham quan, chiêm bái.

Trước diễn biến trên, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và diễn biến sạt lở, khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố nhằm hạn chế các vết nứt và cung sạt tiếp tục phát triển.

Thành phố cũng yêu cầu cắm biển cảnh báo, căng dây, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân và du khách tuyệt đối không đi qua khu vực nguy hiểm, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng, chống sạt lở.

UBND xã Sóc Sơn được giao thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, địa phương phối hợp với các sở, ngành khảo sát hiện trạng, đề xuất phương án xử lý lâu dài và triển khai các công trình khẩn cấp.