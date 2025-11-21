Hà Nội

Kinh doanh

Hà Nội chuẩn bị thoái vốn, Giày Thượng Đình sắp đổi chủ?

UBND thành phố Hà Nội muốn thoái toàn bộ vốn tại CTCP Giày Thượng Đình, kỳ vọng thu về hơn 130 tỷ.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc UBND thành phố Hà Nội đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Giầy Thượng Đình (UPCoM: GTD).

Số lượng bán đấu giá hơn 6,38 triệu cổ phần, tương đương 68,67%, bằng toàn bộ vốn của UBND Hà Nội tại doanh nghiệp này. Mức giá khởi điểm là 20.500 đồng/cổ phần. Nếu đấu giá thành công, UBND Hà Nội có thể thu về ít nhất hơn 130,9 tỷ đồng.

Với tỷ lệ sở hữu gần 69%, nhà đầu tư thay thế UBND TP. Hà Nội tại Giày Thượng Đình có thể nắm giữ quyền chi phối doanh nghiệp này.

Đối tượng tham gia là nhà đầu tư tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài nước. Thời gian đấu giá dự kiến vào sáng ngày 16/12.

Sau thông tin thoái vốn được công bố, cổ phiếu GTD đang ghi nhận tăng trần trong 2 phiên liên tiếp 19-20/11. Tính đến chiều 21/11, GTD tiếp tục kịch trần lên 17.300 đồng/cổ phiếu, nâng mức tăng tổng cộng gần 50% chỉ sau ba phiên, vốn hóa doanh nghiệp đạt hơn 160 tỷ đồng.

giay-thuong-dinh1.jpg
Một sản phẩm của Giày Thượng Đình. Ảnh: Giaythuongdinh

Giày Thượng Đình là thương hiệu giày thể thao quen thuộc với người Việt nhiều thế hệ. Doanh nghiệp được thành lập năm 1957 và cổ phần hóa từ năm 2016. Đến nay, Giày Thượng Đình đã có 68 năm hoạt động và phát triển.

Giày Thượng Đình từng là một trong những doanh nghiệp giày dép lớn nhất miền Bắc, công ty đạt năng lực sản xuất đến 5 triệu đôi mỗi năm, trong đó sản phẩm xuất khẩu chiếm 2 triệu đôi, còn lại tiêu thụ trong nước.

Sản phẩm chủ lực của công ty là giày vải và giày thời trang. Những sản phẩm này đã được công ty xuất khẩu đi các thị trường Đông Âu (cũ), EU từ những năm 1985. Đầu thập niên 90, thương hiệu giày Thượng Đình gần như giữ vị thế độc tôn. Hình ảnh đôi giày vải với sọc xanh trên đế nhựa dẻo đã trở nên thân thuộc với nhiều người.

Tuy nhiên, thời hoàng kim của Giày Thượng Đình chỉ kéo dài đến những năm đầu thế kỷ XXI. Sau thời kỳ hội nhập, giày dép của Thái Lan và một số nước lân cận xuất hiện nhiều cùng sự du nhập của những thương hiệu lớn như Nike hay Adidas, Giày Thượng Đình dần đánh mất thị phần vì dây chuyền cũ kỹ và không theo kịp thị hiếu người dùng. Sản phẩm bị chê kém thẩm mỹ, thiếu đầu tư trong khi các đối thủ như Biti’s, Nike hay adidas liên tục mở rộng sức ảnh hưởng.

#Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước #Đấu giá cổ phần Giày Thượng Đình #Chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp #Lịch sử và phát triển Giày Thượng Đình #Thị trường giày dép Việt Nam #Ảnh hưởng cạnh tranh quốc tế

Bài liên quan

Kinh doanh

PDR thoái vốn tại dự án Ngô Mây

PDR sẽ chuyển nhượng toàn bộ 94% cổ phần đang nắm giữ tại Bất động sản Ngô Mây với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn.

Ngày 20/6, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà công ty đang sở hữu tại CTCP Đầu tư Bất động sản Ngô Mây.

Cụ thể, PDR sẽ chuyển nhượng toàn bộ 94% cổ phần đang nắm giữ tại Bất động sản Ngô Mây với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn.

Xem chi tiết

Quỹ đầu tư ngoại thoái vốn, Sacombank làm ăn sao?

Năm 2024, Sacombank đặt ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế 10.600 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2023. Kết thúc năm, nhà băng này hoàn thành vượt 20% chỉ tiêu lợi nhuận.

Mới đây, thông tin trên VietnamFinance cho biết, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã CK: STB) công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Danh sách mới cập nhật không còn sự xuất hiện của quỹ ngoại Amersham Industries Limited.
Trước đó, theo danh sách cập nhật ngày 13/1/2025, Amersham Industries Limited nắm giữ hơn 19 triệu cổ phiếu, tương đương 1,01%. Người liên quan đến cổ đông này nắm giữ 20,7 triệu cổ phiếu, tương đương 1,1% vốn Sacombank.
Xem chi tiết

Lãnh đạo đồng loạt thoái vốn, Phát Đạt nói gì?

Ngày 8/1/2025, Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) cho biết, việc một số lãnh đạo đăng ký bán cổ phiếu ESOP là giao dịch bình thường, phục vụ cho các nhu cầu cá nhân.

Trước đó, ngày 3/1, Phát Đạt công bố thông tin Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ sẽ bán ra toàn bộ 1,4 triệu cổ phiếu đang sở hữu, giảm tỷ lệ từ 0,16% về 0% cổ phần. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Sinh và Phó Tổng Giám đốc Trương Ngọc Dũng cùng đăng ký bán khoảng 62.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,019% về 0,011% cổ phần - tương đương 100.000 cổ phiếu.

Tất cả các giao dịch được thực hiện từ ngày 9/1 đến ngày 7/2 theo hình thức khớp lệnh trên sàn hoặc giao dịch thỏa thuận.

Xem chi tiết

