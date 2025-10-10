Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hạ Lang mùa thu hút du khách bởi sắc vàng cỏ cháy rực rỡ

Du lịch

Hạ Lang mùa thu hút du khách bởi sắc vàng cỏ cháy rực rỡ

Mỗi độ thu về, đồi cỏ cháy Ba Quáng (Hạ Lang, Cao Bằng) khoác lên sắc vàng nâu rực rỡ, tạo nên bức tranh thiên nhiên hoang sơ, quyến rũ, hút bước chân du khách.

Vân Giang (Tổng hợp)
Giữa vùng biên viễn yên bình của tỉnh Cao Bằng, Hạ Lang mỗi độ thu sang lại mang đến cho du khách một vẻ đẹp riêng, vừa hoang sơ vừa mê hoặc. Ảnh Thái Dương AC
Giữa vùng biên viễn yên bình của tỉnh Cao Bằng, Hạ Lang mỗi độ thu sang lại mang đến cho du khách một vẻ đẹp riêng, vừa hoang sơ vừa mê hoặc. Ảnh Thái Dương AC
Nơi đây, đồi cỏ cháy Ba Quáng như được khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ trong gam vàng nâu đặc trưng của mùa cỏ khô, khiến bất kỳ ai từng ghé qua cũng phải dừng chân ngắm nhìn thật lâu. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Nơi đây, đồi cỏ cháy Ba Quáng như được khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ trong gam vàng nâu đặc trưng của mùa cỏ khô, khiến bất kỳ ai từng ghé qua cũng phải dừng chân ngắm nhìn thật lâu. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Từ trung tâm thành phố Cao Bằng, du khách di chuyển theo hướng quốc lộ 4A khoảng 80 km là đến Hạ Lang. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Từ trung tâm thành phố Cao Bằng, du khách di chuyển theo hướng quốc lộ 4A khoảng 80 km là đến Hạ Lang. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Đồi cỏ cháy Ba Quáng nằm giữa vùng núi trập trùng, nơi gió thổi vi vu quanh năm và những tầng mây bảng lảng trên đỉnh đồi. Ảnh Minh Heo
Đồi cỏ cháy Ba Quáng nằm giữa vùng núi trập trùng, nơi gió thổi vi vu quanh năm và những tầng mây bảng lảng trên đỉnh đồi. Ảnh Minh Heo
Mùa thu, cỏ xanh dần ngả vàng, rồi cháy lên dưới ánh nắng dịu, tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ nhưng cũng đầy bình yên. Ảnh Minh Heo
Mùa thu, cỏ xanh dần ngả vàng, rồi cháy lên dưới ánh nắng dịu, tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ nhưng cũng đầy bình yên. Ảnh Minh Heo
Không chỉ thu hút những người yêu nhiếp ảnh, Ba Quáng còn là điểm đến lý tưởng cho du khách thích khám phá và trải nghiệm. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Không chỉ thu hút những người yêu nhiếp ảnh, Ba Quáng còn là điểm đến lý tưởng cho du khách thích khám phá và trải nghiệm. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Buổi sáng, khi sương còn giăng mờ trên triền đồi, từng giọt sương long lanh trên ngọn cỏ tạo nên khung cảnh mơ màng tựa tranh thủy mặc. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Buổi sáng, khi sương còn giăng mờ trên triền đồi, từng giọt sương long lanh trên ngọn cỏ tạo nên khung cảnh mơ màng tựa tranh thủy mặc. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Đến trưa, nắng trải vàng trên từng sườn đồi, làm nổi bật màu nâu đỏ đặc trưng của cỏ cháy – thứ sắc màu vừa mộc mạc, vừa quyến rũ đến lạ. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Đến trưa, nắng trải vàng trên từng sườn đồi, làm nổi bật màu nâu đỏ đặc trưng của cỏ cháy – thứ sắc màu vừa mộc mạc, vừa quyến rũ đến lạ. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Du khách đến đây có thể kết hợp cắm trại, săn mây hoặc dạo bộ giữa những con dốc thoai thoải để cảm nhận rõ hơn hơi thở của núi rừng biên giới. Ảnh Minh Heo
Du khách đến đây có thể kết hợp cắm trại, săn mây hoặc dạo bộ giữa những con dốc thoai thoải để cảm nhận rõ hơn hơi thở của núi rừng biên giới. Ảnh Minh Heo
Vào những ngày trời trong, đứng từ đỉnh đồi phóng tầm mắt ra xa, du khách sẽ thấy những bản làng nhỏ ẩn hiện giữa thung lũng, tiếng gà gáy xen lẫn tiếng trẻ nô đùa vọng lại từ xa, tạo nên một không gian bình yên hiếm có. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Vào những ngày trời trong, đứng từ đỉnh đồi phóng tầm mắt ra xa, du khách sẽ thấy những bản làng nhỏ ẩn hiện giữa thung lũng, tiếng gà gáy xen lẫn tiếng trẻ nô đùa vọng lại từ xa, tạo nên một không gian bình yên hiếm có. Ảnh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Đặc biệt, vào mùa thu hoạch, các phiên chợ vùng cao ở Hạ Lang cũng rộn ràng hơn thường lệ. Du khách có thể ghé qua để thưởng thức món thắng cố, men rượu ngô thơm nồng hay mua về vài tấm vải thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Cách Ba Quáng không xa còn có thác Nặm Trá và suối Bản Viết – hai điểm đến thích hợp để kết hợp tham quan trong hành trình một ngày. Ảnh Minh Heo
Đặc biệt, vào mùa thu hoạch, các phiên chợ vùng cao ở Hạ Lang cũng rộn ràng hơn thường lệ. Du khách có thể ghé qua để thưởng thức món thắng cố, men rượu ngô thơm nồng hay mua về vài tấm vải thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Cách Ba Quáng không xa còn có thác Nặm Trá và suối Bản Viết – hai điểm đến thích hợp để kết hợp tham quan trong hành trình một ngày. Ảnh Minh Heo
Nếu du khách đang tìm một nơi để “trốn phố” và tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, Hạ Lang vào thu chính là lựa chọn đáng cân nhắc. Giữa núi rừng biên viễn, trong sắc vàng nâu của cỏ cháy, du khách như được thả hồn theo gió, để lại sau lưng mọi ồn ào, chỉ còn lại bình yên và một khung trời thơ mộng khó quên. Ảnh Minh Heo
Nếu du khách đang tìm một nơi để “trốn phố” và tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, Hạ Lang vào thu chính là lựa chọn đáng cân nhắc. Giữa núi rừng biên viễn, trong sắc vàng nâu của cỏ cháy, du khách như được thả hồn theo gió, để lại sau lưng mọi ồn ào, chỉ còn lại bình yên và một khung trời thơ mộng khó quên. Ảnh Minh Heo
Vân Giang (Tổng hợp)
#Vẻ đẹp mùa thu Cao Bằng #Đồi cỏ cháy Ba Quáng #Du lịch khám phá Hạ Lang #Thiên nhiên hoang sơ miền biên giới #Trải nghiệm cắm trại săn mây #Chợ vùng cao mùa thu hoạch

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT