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Số hóa - Xe

Craigslist vẫn hút khách dù bị chê là website xấu nhất Mỹ

Giao diện lỗi thời nhưng Craigslist vẫn hút hơn 105 triệu lượt truy cập mỗi tháng nhờ cách tiếp cận khác biệt về quyền riêng tư và kết nối trực tiếp.

Thiên Trang (th)

Craigslist, nền tảng rao vặt ra đời năm 1995, vẫn duy trì sức hút sau hơn ba thập kỷ dù thường bị chê có giao diện lỗi thời, thiếu tiện ích hiện đại. Trong khi nhiều mạng xã hội chạy đua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cá nhân hóa nội dung và khai thác dữ liệu, website này vẫn giữ cách vận hành tối giản, tập trung vào nhu cầu đăng tin, tìm kiếm và kết nối giữa người dùng.

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Craigslist giữ giao diện tối giản, không sử dụng thuật toán gợi ý nội dung hay các tính năng thúc đẩy tương tác như mạng xã hội. (Ảnh: zenbusiness)

Điểm khác biệt của Craigslist nằm ở việc không xây dựng hệ thống gợi ý nội dung dựa trên hành vi, không có nút thích hay chia sẻ để thúc đẩy tương tác, cũng không khuyến khích người dùng tạo dựng hình ảnh cá nhân. Người truy cập chủ yếu tìm kiếm thông tin hoặc đăng tin rao vặt, sau đó tự liên hệ với người đăng. Theo Jessa Lingel, Phó giáo sư truyền thông tại Đại học Pennsylvania, nền tảng này giống một phần Internet chưa bị thương mại hóa và kiểm soát sâu bởi công nghệ.

Với những người dùng lâu năm, sự đơn giản ấy không đồng nghĩa với nhàm chán. Nhà văn kiêm diễn viên hài Megan Koester cho biết Craigslist gắn với nhiều cột mốc trong cuộc sống, từ cơ hội viết lách đầu tiên đến căn hộ đang ở và mảnh đất tại sa mạc Mojave. Kat Toledo, diễn viên hài ở Los Angeles, cũng sử dụng website để tìm cộng sự biểu diễn. Thông qua nền tảng, cô từng tìm được công việc trợ lý cho một nhà tâm lý học pháp y và làm việc gần hai năm. Những kết nối khó đoán này trở thành giá trị mà các hệ thống đề xuất tự động không dễ thay thế.

Sức sống của Craigslist còn thể hiện qua lượng truy cập. Theo dữ liệu Similarweb được dẫn trong bài viết của WIRED, website vẫn đạt hơn 105 triệu lượt truy cập mỗi tháng và nằm trong nhóm 40 website phổ biến nhất tại Mỹ. Nền tảng duy trì quy mô này mà gần như không cần chi mạnh cho quảng cáo, tiếp thị. Thay vào đó, Craigslist thu phí đăng tin ở một số danh mục, tạo nguồn thu để duy trì hoạt động mà không phụ thuộc vào mô hình quảng cáo nhắm mục tiêu trên diện rộng.

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Dù bị đánh giá là lỗi thời, Craigslist vẫn thu hút hơn 105 triệu lượt truy cập mỗi tháng tại Mỹ. (Ảnh: WIRED)

Khởi đầu từ một danh sách email nhỏ tại San Francisco do Craig Newmark lập năm 1995, Craigslist phát triển thành nền tảng độc lập nhưng vẫn bảo toàn định hướng phục vụ cộng đồng. Việc duy trì quyền sở hữu độc lập, kể cả sau tranh chấp pháp lý kéo dài với eBay, góp phần giúp website giữ khoảng cách với mô hình khai thác dữ liệu phổ biến trong ngành công nghệ.

Trong bối cảnh mỗi cú nhấp chuột ngày càng có thể trở thành dữ liệu phục vụ quảng cáo và thuật toán, Craigslist cho thấy một hướng phát triển khác: không nhất thiết phải có giao diện bóng bẩy hay liên tục giữ chân người dùng mới tạo ra giá trị. Với nền tảng này, sự đơn giản, quyền riêng tư và khả năng kết nối trực tiếp vẫn là lợi thế cạnh tranh giữa kỷ nguyên AI.

Mời quý độc giả xem thêm video: AI ngốn điện kinh hoàng, giới nhà giàu nắm 20.000 tỷ USD đứng ngồi không yên vì lạm phát.
#Craigslist #lượt truy cập #quyền riêng tư #rao vặt trực tuyến #Craig Newmark #kết nối trực tiếp

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