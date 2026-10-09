Google Maps ngoại tuyến có 5 hạn chế bạn cần biết

Google Maps ngoại tuyến vẫn có thể dẫn đường khi mất mạng, nhưng nhiều dữ liệu thời gian thực và tính năng quan trọng sẽ không còn hoạt động.

Google Maps ngoại tuyến là phương án dự phòng hữu ích khi đi du lịch, di chuyển qua vùng sóng yếu hoặc ra nước ngoài. Sau khi tải trước bản đồ, người dùng vẫn có thể xem vị trí và sử dụng chỉ đường cơ bản mà không cần kết nối Internet. Tuy nhiên, chế độ này không phải bản sao hoàn chỉnh của Google Maps trực tuyến và có nhiều giới hạn cần biết trước khi khởi hành.

Google Maps ngoại tuyến vẫn hỗ trợ dẫn đường ôtô nhưng không cung cấp dữ liệu giao thông theo thời gian thực. (Ảnh: Androidpolice)

Điểm đáng giá nhất của bản đồ ngoại tuyến là khả năng dẫn đường từng bước khi lái ôtô. Người dùng có thể nhập điểm đến nằm trong khu vực đã tải, nhận hướng dẫn bằng giọng nói và tiếp tục sử dụng cùng Android Auto hoặc Apple CarPlay. Một số tùy chọn như tránh đường cao tốc, né trạm thu phí hay ưu tiên làn dành cho xe nhiều người cũng vẫn có thể được sử dụng. Thông tin cơ bản của các địa điểm trong vùng bản đồ, gồm địa chỉ, số điện thoại, giờ mở cửa và điểm đánh giá trung bình, cũng có thể được truy cập.

Tuy nhiên, khi mất Internet, Google Maps không thể cập nhật dữ liệu giao thông theo thời gian thực. Người dùng sẽ không nhận được cảnh báo ùn tắc, tai nạn hay các đề xuất thay đổi lộ trình dựa trên tình hình đường phố hiện tại. Thời gian di chuyển hiển thị vì thế chỉ mang tính ước tính. Đáng chú ý, khả năng chỉ đường ngoại tuyến cũng bị giới hạn với người đi bộ, xe đạp và phương tiện công cộng. Các tiện ích liên quan đến xe đạp dùng chung hoặc gọi xe công nghệ cũng không hoạt động khi không có mạng.

Tải bản đồ trước khi khởi hành giúp người dùng chủ động hơn khi đi qua khu vực mất kết nối Internet. (Ảnh: blog.google)

Một số dữ liệu giúp người dùng nhận diện địa điểm cũng biến mất. Khi sử dụng Google Maps ngoại tuyến, hình ảnh do cộng đồng đóng góp, đánh giá chi tiết, Street View và thông tin về mức độ đông đúc theo từng khung giờ không thể cập nhật. Điều này có thể gây bất tiện nếu người dùng cần tìm chính xác lối vào một cửa hàng, kiểm tra tình trạng đông khách hoặc xác định một địa điểm dựa trên hình ảnh thực tế.

Để tránh bị động, người dùng nên tải bản đồ ngay khi còn Wi-Fi trước mỗi chuyến đi. Có thể tìm khu vực cần đến, mở thông tin địa điểm rồi chọn tùy chọn tải bản đồ ngoại tuyến, hoặc truy cập mục “Bản đồ ngoại tuyến” trong tài khoản Google Maps. Ngoài ra, việc lưu sẵn địa điểm quan trọng và ghi chú các thông tin như giá vé, giờ hoạt động hay yêu cầu đặc biệt cũng rất hữu ích. Nếu hành trình phụ thuộc nhiều vào xe buýt, tàu điện hoặc đi bộ, nên chuẩn bị thêm một ứng dụng hỗ trợ bản đồ và giao thông công cộng ngoại tuyến để dự phòng.