Google Maps có thể chọn đường vòng vì cài đặt này

Khi nhập điểm đến trên Google Maps, người dùng thường nghĩ tuyến đường được ứng dụng đề xuất đầu tiên sẽ là phương án nhanh nhất. Tuy nhiên, thuật toán của Google còn cân nhắc nhiều yếu tố khác, trong đó có một thiết lập liên quan đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Nếu mục tiêu của người dùng là rút ngắn thời gian di chuyển, việc kiểm tra lại các tùy chọn định tuyến có thể giúp tránh những lựa chọn không phù hợp với nhu cầu.

Tùy chọn ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu trên Google Maps có thể ảnh hưởng đến phương án được ứng dụng đề xuất.

Cụ thể, Google Maps có tùy chọn “Ưu tiên các tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu”. Tính năng này được thiết kế để lựa chọn những cung đường có mức tiêu thụ nhiên liệu hoặc năng lượng thấp hơn, đồng thời hướng tới việc giảm tác động môi trường. Trong trường hợp thời gian dự kiến đến nơi giữa các tuyến tương đương, Google Maps có thể ưu tiên phương án tiết kiệm nhiên liệu. Vì vậy, việc bật tính năng này không đồng nghĩa ứng dụng luôn chọn đường chậm, nhưng trong một số tình huống, tuyến được ưu tiên có thể không phải phương án có ETA ngắn nhất.

Người dùng có thể kiểm tra thiết lập bằng cách mở Google Maps, nhấn ảnh đại diện tài khoản rồi vào Cài đặt > Điều hướng > Tùy chọn tuyến đường. Tại đây, tùy chọn tiết kiệm nhiên liệu có thể được bật hoặc tắt tùy nhu cầu. Tuy nhiên, thay đổi cài đặt không đảm bảo Google Maps lập tức đưa ra một tuyến nhanh hơn. Người dùng nên so sánh thời gian dự kiến của các phương án trước và sau khi thay đổi để xác định lựa chọn phù hợp. Bên cạnh đó, các tùy chọn “Tránh đường cao tốc”, “Tránh đường thu phí” và “Tránh phà” cũng đáng được kiểm tra. Khi kích hoạt, những thiết lập này có thể loại bỏ một số tuyến vốn có thời gian di chuyển ngắn hơn nhưng không đáp ứng điều kiện mà người dùng đặt ra.

Thời gian đến nơi trên Google Maps còn phụ thuộc mạnh vào tình hình giao thông. Ứng dụng sử dụng dữ liệu lịch sử kết hợp với thông tin giao thông thực tế, giới hạn tốc độ, tình trạng đường và các sự cố như tai nạn hoặc đóng đường để tính toán lộ trình. Vì vậy, một tuyến nhanh vào buổi sáng chưa chắc tiếp tục là lựa chọn tối ưu vào giờ cao điểm buổi chiều. Người dùng có thể thử thay đổi thời gian khởi hành để so sánh ETA, thay vì chỉ dựa vào một kết quả tại thời điểm tìm đường. Với những hành trình cụ thể, tùy chọn ưu tiên làn HOV cũng có thể giúp tìm thêm phương án phù hợp nếu phương tiện đáp ứng điều kiện sử dụng làn đường này.

Dữ liệu giao thông thời gian thực và vị trí chính xác giúp Google Maps điều chỉnh lộ trình khi điều kiện đường sá thay đổi.

Kết nối mạng và quyền truy cập vị trí cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều hướng của Google Maps. Bản đồ ngoại tuyến có thể hỗ trợ khi mất mạng, nhưng kết nối dữ liệu liên tục giúp ứng dụng nhận thông tin giao thông mới và điều chỉnh tuyến khi xuất hiện sự cố. Người dùng nên đảm bảo dữ liệu di động hoạt động, tắt chế độ máy bay và cấp quyền vị trí chính xác cho Google Maps. Trên Android, có thể kiểm tra trong phần Cài đặt > Vị trí > Quyền truy cập vị trí của ứng dụng; còn trên iPhone, người dùng vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Dịch vụ vị trí > Google Maps và bật Vị trí chính xác.

Nếu chấm xanh trên bản đồ xuất hiện kèm một vùng màu xanh nhạt lớn, Google Maps có thể đang gặp khó khăn trong việc xác định vị trí hiện tại. Khi đó, việc bật Wi-Fi, dữ liệu di động và kiểm tra lại quyền vị trí có thể cải thiện độ chính xác. Người dùng cũng có thể hiệu chỉnh cảm biến bằng cách di chuyển điện thoại theo hình số 8. Dù vậy, các thiết lập trên chỉ giúp Google Maps có thêm dữ liệu để tính toán, còn tuyến đường thực tế vẫn có thể thay đổi theo giao thông và điều kiện đường sá tại từng thời điểm.