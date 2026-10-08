Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Google Maps có thể chọn đường vòng vì cài đặt này

Một cài đặt trên Google Maps có thể ưu tiên đường tiết kiệm nhiên liệu thay vì tuyến nhanh hơn, khiến thời gian di chuyển thay đổi.

Thiên Trang (th)

Khi nhập điểm đến trên Google Maps, người dùng thường nghĩ tuyến đường được ứng dụng đề xuất đầu tiên sẽ là phương án nhanh nhất. Tuy nhiên, thuật toán của Google còn cân nhắc nhiều yếu tố khác, trong đó có một thiết lập liên quan đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Nếu mục tiêu của người dùng là rút ngắn thời gian di chuyển, việc kiểm tra lại các tùy chọn định tuyến có thể giúp tránh những lựa chọn không phù hợp với nhu cầu.

Tùy chọn ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu trên Google Maps có thể ảnh hưởng đến phương án được ứng dụng đề xuất.

Cụ thể, Google Maps có tùy chọn “Ưu tiên các tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu”. Tính năng này được thiết kế để lựa chọn những cung đường có mức tiêu thụ nhiên liệu hoặc năng lượng thấp hơn, đồng thời hướng tới việc giảm tác động môi trường. Trong trường hợp thời gian dự kiến đến nơi giữa các tuyến tương đương, Google Maps có thể ưu tiên phương án tiết kiệm nhiên liệu. Vì vậy, việc bật tính năng này không đồng nghĩa ứng dụng luôn chọn đường chậm, nhưng trong một số tình huống, tuyến được ưu tiên có thể không phải phương án có ETA ngắn nhất.

Người dùng có thể kiểm tra thiết lập bằng cách mở Google Maps, nhấn ảnh đại diện tài khoản rồi vào Cài đặt > Điều hướng > Tùy chọn tuyến đường. Tại đây, tùy chọn tiết kiệm nhiên liệu có thể được bật hoặc tắt tùy nhu cầu. Tuy nhiên, thay đổi cài đặt không đảm bảo Google Maps lập tức đưa ra một tuyến nhanh hơn. Người dùng nên so sánh thời gian dự kiến của các phương án trước và sau khi thay đổi để xác định lựa chọn phù hợp. Bên cạnh đó, các tùy chọn “Tránh đường cao tốc”, “Tránh đường thu phí” và “Tránh phà” cũng đáng được kiểm tra. Khi kích hoạt, những thiết lập này có thể loại bỏ một số tuyến vốn có thời gian di chuyển ngắn hơn nhưng không đáp ứng điều kiện mà người dùng đặt ra.

Thời gian đến nơi trên Google Maps còn phụ thuộc mạnh vào tình hình giao thông. Ứng dụng sử dụng dữ liệu lịch sử kết hợp với thông tin giao thông thực tế, giới hạn tốc độ, tình trạng đường và các sự cố như tai nạn hoặc đóng đường để tính toán lộ trình. Vì vậy, một tuyến nhanh vào buổi sáng chưa chắc tiếp tục là lựa chọn tối ưu vào giờ cao điểm buổi chiều. Người dùng có thể thử thay đổi thời gian khởi hành để so sánh ETA, thay vì chỉ dựa vào một kết quả tại thời điểm tìm đường. Với những hành trình cụ thể, tùy chọn ưu tiên làn HOV cũng có thể giúp tìm thêm phương án phù hợp nếu phương tiện đáp ứng điều kiện sử dụng làn đường này.

Dữ liệu giao thông thời gian thực và vị trí chính xác giúp Google Maps điều chỉnh lộ trình khi điều kiện đường sá thay đổi.

Kết nối mạng và quyền truy cập vị trí cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều hướng của Google Maps. Bản đồ ngoại tuyến có thể hỗ trợ khi mất mạng, nhưng kết nối dữ liệu liên tục giúp ứng dụng nhận thông tin giao thông mới và điều chỉnh tuyến khi xuất hiện sự cố. Người dùng nên đảm bảo dữ liệu di động hoạt động, tắt chế độ máy bay và cấp quyền vị trí chính xác cho Google Maps. Trên Android, có thể kiểm tra trong phần Cài đặt > Vị trí > Quyền truy cập vị trí của ứng dụng; còn trên iPhone, người dùng vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Dịch vụ vị trí > Google Maps và bật Vị trí chính xác.

Nếu chấm xanh trên bản đồ xuất hiện kèm một vùng màu xanh nhạt lớn, Google Maps có thể đang gặp khó khăn trong việc xác định vị trí hiện tại. Khi đó, việc bật Wi-Fi, dữ liệu di động và kiểm tra lại quyền vị trí có thể cải thiện độ chính xác. Người dùng cũng có thể hiệu chỉnh cảm biến bằng cách di chuyển điện thoại theo hình số 8. Dù vậy, các thiết lập trên chỉ giúp Google Maps có thêm dữ liệu để tính toán, còn tuyến đường thực tế vẫn có thể thay đổi theo giao thông và điều kiện đường sá tại từng thời điểm.

Mời quý độc giả xem thêm video: Grab lên tiếng trước làn sóng tài xế kêu gọi tắt app ngưng chạy trên diện rộng.
#Google Maps #định tuyến #tiết kiệm nhiên liệu #giao thông #điều hướng

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] Genesis GV80 Hybrid 2026 trình làng - tiết kiệm nhiên liệu hơn 25%

Genesis vừa ra mắt bản hybrid cho dòng SUV hạng sang GV80 tại Hàn Quốc. Xe sử dụng động cơ tăng áp 2.5L kết hợp hai mô-tơ điện, cho công suất 347 mã lực.

1-1700.jpg
Genesis GV80 Hybrid 2026 dự kiến được công bố giá và mở bán tại thị trường Hàn Quốc từ tháng 9 tới, đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý trong danh mục xe điện hóa của thương hiệu hạng sang thuộc Hyundai Motor Group.
2-8569.jpg
Hệ truyền động mới có cấu trúc tương tự các hệ thống hybrid được sử dụng trên Hyundai Palisade và Kia Telluride, với động cơ xăng 4 xi-lanh 2.5L tăng áp kết hợp một mô-tơ khởi động và một mô-tơ truyền động. Trong đó, mô-tơ chính vừa đảm nhiệm việc dẫn động, vừa thu hồi năng lượng khi giảm tốc.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Tắt tính năng này trên Google Maps để đỡ kẹt xe

Google Maps đôi khi dẫn tài xế vào đường nhỏ để tiết kiệm vài phút. Một số thiết lập có thể giúp hành trình dễ đi và ít căng thẳng hơn.

Google Maps từ lâu đã trở thành công cụ quen thuộc với người lái xe nhờ khả năng tính toán lộ trình dựa trên tình trạng giao thông theo thời gian thực. Tuy nhiên, không phải lúc nào tuyến đường được ứng dụng đánh giá là “nhanh nhất” cũng là lựa chọn tốt nhất. Trong một số trường hợp, thuật toán có thể ưu tiên những con đường ngắn hơn hoặc giúp rút ngắn thời gian dự kiến vài phút, nhưng đổi lại tài xế phải đi qua hẻm nhỏ, đường ngoằn ngoèo hoặc khu vực đang có mật độ phương tiện cao. Vì vậy, thay vì phó mặc hoàn toàn cho Google Maps, người dùng nên chủ động kiểm tra lộ trình trước khi bắt đầu chuyến đi.

Về bản chất, Google Maps liên tục phân tích nhiều dữ liệu để ước tính thời gian đến nơi, trong đó có tốc độ lưu thông và tình trạng đường sá. Khi phát hiện tuyến chính đang đông xe, ứng dụng có thể đề xuất một tuyến thay thế nhằm rút ngắn thời gian di chuyển. Cách làm này hữu ích khi đường vòng thực sự thông thoáng, nhưng đôi khi lại tạo ra một nghịch lý: hàng loạt phương tiện cùng được điều hướng sang những tuyến đường phụ, khiến các con hẻm vốn nhỏ hẹp nhanh chóng trở nên đông đúc. Với người quen đường, việc lựa chọn một tuyến đường lớn và ổn định có thể dễ chịu hơn nhiều so với việc liên tục phải rẽ theo chỉ dẫn để đổi lấy vài phút tiết kiệm trên màn hình.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Hyundai Thành Công tổ chức lái thử Tucson Hybrid và Palisade Hybrid mới

Hyundai Thành Công Việt Nam cừa tổ chức chương trình lái thử Tucson Hybrid và Palisade Hybrid. Hai mẫu xe SUV mới sử dụng hệ truyền động Turbo Hybrid vượt trội.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Palisade HEV mới tại Việt Nam.

Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức tổ chức sự kiện “Lái thử và trải nghiệm Bộ đôi sản phẩm Hyundai Turbo Hybrid - Uy lực bứt phá, vận hành vượt trội”, mang đến cho khách mời cơ hội trực tiếp khám phá thiết kế, tiện nghi, công nghệ và đặc biệt là khả năng vận hành của Hyundai Tucson Hybrid và Hyundai Palisade Hybrid – hai mẫu xe mới trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa của Hyundai tại Việt Nam.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới