Hokkaido mùa đông có gì hấp dẫn khiến du khách Việt mê mẩn?

Hokkaido mỗi mùa đông lại khoác lên lớp tuyết trắng đẹp mê hoặc, cùng các lễ hội sôi động, khu trượt tuyết hiện đại và loạt tour Nhật Bản hút khách Việt.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mỗi mùa đông đến, hòn đảo Hokkaido ở cực Bắc Nhật Bản lại trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á. Với tuyết rơi dày đặc, không khí lạnh trong trẻo và cảnh quan thiên nhiên rộng lớn phủ trắng, nơi đây được du khách ví như “thiên đường tuyết” trong những tháng cuối năm. Ảnh Vietrantour
Những hồ nước nổi tiếng như Shikotsu hay Mashu, khi được bao phủ bởi băng, tạo nên không gian tĩnh lặng và huyền ảo giữa nền trời mùa đông. Công viên Quốc gia Shiretoko – di sản thiên nhiên thế giới – vào mùa này cũng trở nên đặc biệt hơn với những cánh rừng nguyên sơ và lớp băng dày trên biển. Ảnh Vietrantour
Sức hút của Hokkaido mùa đông không chỉ đến từ khung cảnh thiên nhiên mà còn nằm ở các hoạt động đặc trưng. Tiêu biểu nhất là Lễ hội tuyết Sapporo diễn ra vào tháng 2 hàng năm, thu hút hàng triệu lượt khách quốc tế. Tại đây, những tác phẩm điêu khắc bằng băng và tuyết được trưng bày trên các trục phố chính, từ mô hình kiến trúc nổi tiếng đến nhân vật hoạt hình. Ảnh Vietrantour
Khi đêm xuống, hệ thống ánh sáng được chiếu lên các khối băng tạo nên không gian lung linh, biến thành phố thành một sân khấu nghệ thuật ngoài trời. Du khách cũng có thể tham gia các trò chơi mùa đông như trượt băng, nặn tuyết, xem hoạt động trình diễn ánh sáng và thưởng thức ẩm thực đường phố đặc trưng. Ảnh Vietrantour
Bên cạnh lễ hội, Hokkaido còn nổi tiếng toàn cầu với hệ thống khu trượt tuyết hiện đại. Những cái tên như Niseko, Furano hay Rusutsu luôn nằm trong nhóm ski resort hàng đầu thế giới nhờ tuyết powder – loại tuyết khô, tơi, rất lý tưởng cho trượt tuyết. Ảnh Vietravel
Giữa nền nhiệt xuống thấp, trải nghiệm được nhiều du khách ưa chuộng nhất chính là tắm onsen. Khu vực Noboribetsu nơi có thung lũng địa nhiệt rộng lớn, và Jozankei nằm gần Sapporo, đều cung cấp hệ thống onsen phong phú với bồn tắm ngoài trời giúp du khách vừa ngâm mình thư giãn vừa ngắm tuyết rơi. Nước khoáng nóng tự nhiên giàu khoáng chất tại đây được cho là giúp giảm căng thẳng, tái tạo năng lượng sau các hoạt động ngoài trời. Ảnh Vietrantour
Nhu cầu du lịch Hokkaido mùa đông tăng mạnh khiến nhiều công ty lữ hành lớn tại Việt Nam tung ra loạt tour trọn gói để phục vụ du khách. Ghi nhận từ một số đơn vị uy tín cho thấy nhóm tour từ 6 đến 7 ngày được lựa chọn nhiều nhất. Tour Hokkaido 6 ngày 6 đêm của Vietnam Tourist có giá khoảng 39,99 triệu đồng/khách, khởi hành từ TP.HCM, kết hợp tham quan các thị trấn cổ, kênh đào, hồ nước và trải nghiệm onsen truyền thống. Ảnh Vietravel
Intour cung cấp tour Hà Nội – Hokkaido – Furano – Sapporo 6 ngày 5 đêm với giá từ 48,99 triệu đồng/khách, bao gồm khách sạn 4 sao, hướng dẫn viên tiếng Việt và lịch trình dừng tại nhiều điểm ngắm tuyết đẹp. Ảnh Nippon Travel
Với những du khách muốn trải nghiệm mùa đông trọn vẹn hơn, tour của Demen Travel kéo dài 7 ngày 6 đêm với lộ trình đi sâu các điểm như Asahikawa, Noboribetsu và Furano được đánh giá phù hợp. Một lựa chọn khác là tour mùa đông Nhật Bản 2025 của MayTrip, giá từ 43,99 triệu đồng, thiên về trải nghiệm nhẹ nhàng ở Sapporo, Noboribetsu và Otaru, phù hợp gia đình có trẻ nhỏ. Ảnh Vietrantour
Dù chọn tour hay đi tự túc, du khách cũng cần chuẩn bị kỹ trang phục. Áo khoác dày, găng tay giữ nhiệt, giày đế bám và khăn quàng cổ là những vật dụng bắt buộc. Thời tiết lạnh, hanh khô khiến kem dưỡng ẩm và son dưỡng trở thành đồ cần thiết đối với cả nam và nữ. Ảnh JTravel
Ngoài ra, đây là mùa cao điểm, đặc biệt quanh thời gian diễn ra Lễ hội tuyết Sapporo, nên việc đặt tour, vé máy bay và khách sạn sớm sẽ giúp tránh tình trạng cháy phòng và tăng giá. Ảnh Vietrantour
Với sự kết hợp hài hòa giữa lễ hội, trải nghiệm văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và hệ thống dịch vụ du lịch hoàn chỉnh, Hokkaido mùa đông mang đến những khoảnh khắc khó quên cho du khách Việt. Từ khu trượt tuyết hiện đại đến những bồn onsen giữa trời tuyết, từ phố xá rực sáng trong lễ hội đến khung cảnh núi rừng tĩnh lặng, mùa đông ở Hokkaido luôn giữ được nét hấp dẫn riêng, đủ để bất kỳ ai đến một lần cũng muốn quay trở lại. Ảnh Vietravel
#Du lịch mùa đông Hokkaido #Lễ hội tuyết Sapporo #Khu trượt tuyết hiện đại #Trải nghiệm onsen truyền thống #Thiên nhiên mùa đông Nhật Bản #Hoạt động du lịch tại Hokkaido

