Gói thầu nâng cấp hẻm 633: Vì sao đối thủ của Gia Phát IDC trượt thầu?

Dù đưa ra mức giá dự thầu thấp hơn, Công ty Giao thông Phú Sơn vẫn phải trượt thầu do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu

UBND phường Phú Lợi vừa ban hành Quyết định số 1029/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp hẻm 633 đường Phú Lợi, khu phố 9. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Gia Phát IDC với giá trúng thầu là 2.298.101.566 đồng.

Quyết định số 1029/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đấu thầu rộng rãi và cạnh tranh về giá

Dự án Nâng cấp hẻm 633 đường Phú Lợi, khu phố 9 có tổng mức đầu tư 2.780.637.197 đồng, được UBND phường Phú Lợi phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2025. Nguồn vốn thực hiện gói thầu từ nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường.

Gói thầu thi công xây dựng có giá gói thầu là 2.299.917.236 đồng. Theo thông báo mời thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ qua mạng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Biên bản mở thầu ngày 27/03/2026 cho thấy có 2 nhà thầu tham dự:

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Gia Phát IDC: Giá dự thầu là 2.298.101.566 đồng, tỷ lệ giảm giá 0%.

Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Phú Sơn: Giá dự thầu là 2.184.156.625 đồng, tỷ lệ giảm giá 0%.

Dù Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Phú Sơn có giá dự thầu thấp hơn, nhưng trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia đã kết luận nhà thầu này không đạt về mặt kỹ thuật.

Lỗi trượt thầu của Công ty Giao thông Phú Sơn

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 84/BC-2026/AIC ngày 16/04/2026, tổ chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC đánh giá tính hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm của cả hai nhà thầu đều đạt.

Tuy nhiên, đối với Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Phú Sơn, tổ chuyên gia kết luận không đạt yêu cầu kỹ thuật do tài liệu cung cấp có dấu hiệu không chính xác và không đồng nhất:

Hợp đồng nguyên tắc số 01/HĐNT.2026 ngày 20/03/2026 ký với Công ty TNHH TMDV VT Hùng Thịnh Phát thể hiện ông Nguyễn Chí Hùng giữ chức danh Giám đốc, nhưng căn cứ theo đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 06/10/2025, người đại diện theo pháp luật và là chủ doanh nghiệp là bà Lê Thị Thi.

Hợp đồng nguyên tắc số 03/HĐNT.2026 ngày 20/03/2026 ký với Nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương sử dụng mẫu dấu cũ, trong khi giấy ủy quyền số 504/UQ-HV.2025 ngày 25/07/2025 đã cập nhật mẫu dấu mới.

Từ những căn cứ trên, tổ chuyên gia cho rằng Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Phú Sơn cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực và thống nhất đánh giá nhà thầu này không đạt về kỹ thuật.

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Gia Phát IDC là nhà thầu duy nhất đạt tất cả các bước, xếp hạng I và được đề nghị trúng thầu với giá đề nghị là 2.298.101.566 đồng.

Năng lực và lịch sử hoạt động của nhà thầu trúng thầu

Qua tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Gia Phát IDC: (MSDN: vn3702634404), có địa tại Đường D9, Khu Dân Cư Chánh Nghĩa, Phường Thủ Dầu Một, TP HCM, được thành lập năm 2018 do ông Nguyễn Công Điền là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 05/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 20 gói thầu, trong đó trúng 14 gói, 6 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng là 25.523.715.804 đồng.

Ngoài gói thầu đã trúng nêu trên thì trong giai đoạn 2024-2025 nhà thầu này cũng đã trúng nhiều gói thầu do UBND Phường Hòa Phú làm chủ đầu tư. Cụ thể như: Gói thầu: Chi phí xây dựng, trị giá 238.574.200 đồng (tháng 04/2025); Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, trị giá 1.222.053.033 đồng (tháng 10/2024); Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, trị giá 2.572.856.006 đồng (tháng 10/2024)

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, công tác đánh giá hồ sơ dự thầu cần tuân thủ triệt để sự công bằng, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu. Theo quy định tại Điều 16 và Điều 44 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, các thông tin cung cấp trong hồ sơ dự thầu phải bảo đảm tính trung thực và chính xác. Việc nhà thầu cung cấp thông tin hoặc tài liệu không đúng thực tế sẽ dẫn đến việc không đạt về kỹ thuật và bị loại theo quy định.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng nhấn mạnh, chủ đầu tư và bên mời thầu cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đầu tư công, tránh các rủi ro pháp lý phát sinh.