Gói thầu duy tu thoát nước Hiệp Phước tiết kiệm hơn 1,2 tỷ đồng

Gói thầu duy tu tại xã Hiệp Phước TP HCM giảm giá hơn 1,2 tỷ, Công ty DVCI huyện Nhà Bè trúng thầu áp sát đối thủ sau quá trình cạnh tranh qua mạng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu “Duy tu thoát nước” tại xã Hiệp Phước, TP HCM có 3 nhà thầu tham dự, trong đó Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè trúng thầu với giá hơn 1,7 tỷ đồng, thấp hơn giá gói thầu hơn 1,21 tỷ đồng.

Đấu thầu rộng rãi qua mạng, tiết kiệm hơn 41%

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, gói thầu “Duy tu thoát nước” (Mã TBMT: IB2600354776) thuộc dự toán mua sắm “Duy tu thoát nước trên địa bàn xã Hiệp Phước năm 2026”.

Gói thầu nằm trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600199092, được Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước phê duyệt tại Quyết định số 96/QĐ-BQLDA ngày 02/07/2026.

Giá gói thầu được phê duyệt là 2.916.974.927 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP HCM bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã Hiệp Phước. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 150 ngày.

Ngày 08/07/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước ban hành Quyết định số 118/QĐ-BQLDA phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Đến thời điểm đóng, mở thầu ngày 18/07/2026, biên bản mở thầu ghi nhận 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), gồm: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè; Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ và Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc.

Ngày 17/08/2026, ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước ký Quyết định số 181/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và Thông báo số 41/TB-BQLDA.

Theo kết quả được phê duyệt, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè trúng thầu với giá 1.706.430.366 đồng.

So với giá gói thầu 2.916.974.927 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 1.210.544.561 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 41,50%.

Nguồn: MSC

Một nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 458/2026/BCHSDT-D.C ngày 04/08/2026 do Công ty TNHH Thiết kế Tư vấn Xây dựng D và C lập, ông Đỗ Vương Anh - Giám đốc ký duyệt, hồ sơ của 3 nhà thầu được đánh giá qua các bước theo quy định của hồ sơ mời thầu.

Tại bước đánh giá tính hợp lệ, cả 3 nhà thầu đều được đánh giá Đạt.

Trong bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc (Mã số thuế: 0302408148) được xác định Không đạt.

Theo báo cáo đánh giá, nhà thầu này có giá dự thầu ban đầu 2.899.940.000 đồng, kèm thư giảm giá 33%, đưa giá sau giảm giá xuống 1.942.959.800 đồng.

Báo cáo nêu nhà thầu chưa kê khai đầy đủ lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu và nhân sự cán bộ phụ trách an toàn lao động chưa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Ngày 29/07/2026, Chủ đầu tư gửi Văn bản số 200/BQLDA yêu cầu nhà thầu làm rõ trên hệ thống. Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá, đến hết thời hạn quy định, nhà thầu không có văn bản phản hồi làm rõ.

Đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè, Chủ đầu tư đã có Yêu cầu làm rõ số 199/BQLDA ngày 29/07/2026 liên quan đến việc chứng minh nghĩa vụ nộp thuế và tài liệu nhân sự chủ chốt.

Nhà thầu có Văn bản số 213/DVCINB ngày 31/07/2026 phản hồi, cung cấp các tài liệu theo yêu cầu và được đánh giá Đạt tại các tiêu chí được kiểm tra.

Nhà thầu còn lại là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ (Mã số thuế: 0301447810) được đánh giá đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật. Giá dự thầu của doanh nghiệp là 1.866.863.971 đồng, thấp hơn dự toán khoảng 36%.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ được xếp hạng thứ 2 do giá dự thầu cao hơn giá dự thầu của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè.

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu đấu thầu thể hiện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè (Mã số thuế: 0301434177) có trụ sở tại đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, Xã Nhà Bè, TP HCM; người đại diện pháp luật là Trương Quang Nhân.

Tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 62 gói thầu, trong đó trúng 47 gói, trượt 14 gói, 1 gói chưa có kết quả.

Tổng giá trị các gói thầu doanh nghiệp đã trúng, bao gồm cả liên danh, là 615.329.977.480 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 474.624.243.683 đồng; tổng giá trị các gói thầu tham gia và trúng với vai trò liên danh là 140.705.733.797 đồng

Trong năm 2026, ngoài gói thầu duy tu thoát nước tại xã Hiệp Phước, doanh nghiệp còn ghi nhận kết quả trúng một số gói thầu khác trên địa bàn TP HCM.

Cụ thể, tháng 08/2026, doanh nghiệp trúng gói “Duy tu thoát nước năm 2026 trên địa bàn xã Nhà Bè” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè làm chủ đầu tư, giá trúng thầu 10.354.039.997 đồng.

Tháng 07/2026, doanh nghiệp trúng gói “Xây dựng” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước làm chủ đầu tư, giá trúng thầu 15.973.034.765 đồng.

Tháng 06/2026, doanh nghiệp trúng gói “Chăm sóc, bảo dưỡng công viên, mảng xanh và cây xanh” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè làm chủ đầu tư, giá trúng thầu 3.321.762.064 đồng.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 96/QĐ-BQLDA, gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT có giá 11.317.863 đồng, do Công ty TNHH Thiết kế Tư vấn Xây dựng D và C thực hiện.

Gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu có giá 5.833.949 đồng, do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển Thương mại Hoàng Thiên Phát thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Góc nhìn chuyên gia

Trao đổi với phóng viên dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng các số liệu trong hồ sơ gói thầu cho thấy quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện qua các bước đánh giá theo hồ sơ mời thầu và quy định pháp luật về đấu thầu.

Theo luật sư, việc 3 nhà thầu tham dự đấu thầu qua mạng và giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 41,50% là những dữ liệu được thể hiện trong hồ sơ lựa chọn nhà thầu. Luật sư dẫn chiếu Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC.

Ở góc độ quản lý hợp đồng, Chuyên gia đấu thầu Lê Hân cho rằng với gói thầu duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, bên mời thầu và chủ đầu tư cần theo dõi việc thực hiện các nội dung mà nhà thầu đã cam kết trong E-HSDT và hợp đồng.

Theo chuyên gia, việc giám sát có thể tập trung vào tiến độ, chất lượng, nhân sự, thiết bị và khối lượng công việc thực tế theo các điều khoản hợp đồng. Đây là những nội dung cần được kiểm soát trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhất là đối với hợp đồng trọn gói có thời gian thực hiện 150 ngày.

Chuyên gia cũng dẫn Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, theo đó chủ đầu tư có trách nhiệm trong quản lý việc thực hiện hợp đồng, bao gồm các nội dung về tiến độ, chất lượng và chi phí theo hợp đồng.

Việc thực hiện hợp đồng đối với gói thầu “Duy tu thoát nước” tại xã Hiệp Phước vì vậy sẽ tiếp tục là căn cứ để đánh giá đầy đủ hiệu quả của gói thầu trên cả phương diện kinh tế và chất lượng dịch vụ công ích sau khi được triển khai thực tế.